Ο Νίκος Βουρλιώτης ζήτησε από τον κόσμο να σηκωθεί όρθιος για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
Ο Νίκος Βουρλιώτης ζήτησε από τον κόσμο να σηκωθεί όρθιος για να αποχαιρετήσουν τον Γιώργο Μαζωνάκη, δείτε βίντεο
Ο ράπερ είπε το δικό του «αντίο» στον τραγουδιστή με το κομμάτι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά»
Το δικό του «αντίο» στον Γιώργο Μαζωνάκη είπε από σκηνής ο Νίκος Βουρλιώτης. Ο ράπερ είχε ενώσει κάποτε τις δυνάμεις του με τον τραγουδιστή για το κομμάτι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά». Με αυτό το τραγούδι, λοιπόν αποφάσισε να τον αποχαιρετήσει.
Το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Βουρλιώτης έκανε πρεμιέρα μαζί με τον Χρήστο Χολίδη, στο μαγαζί στο οποίο θα εμφανίζονται αυτή τη σεζόν. Σε έναν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο ράπερ ζήτησε από τον κόσμο να σηκωθεί όρθιος και να τους συνοδεύσει, τραγουδώντας μαζί τους.
«Ήρθε η στιγμή, η πολύ άβολη στιγμή. Προετοιμαζόμασταν όλο αυτό το διάστημα γι' αυτό το ντουέτο και δυστυχώς μέσα στις πρόβες συνέβη αυτό που όλη η Ελλάδα έχει βιώσει με τον θάνατο του ενός ακόμα εμβληματικού, δυτικού (σ.σ. από τα δυτικά προάστια) καλλιτέχνη. Θέλω να σας παρακαλέσω αυτή τη στιγμή να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι μαζί, αφού όμως για πρώτη φορά σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Είναι πολύ μεγάλης σημασίας αυτή τη στιγμή», είπε στους θαμώνες για να τιμήσει με αυτό το κομμάτι τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Δείτε βίντεο
Το βράδυ της Παρασκευής 11 Σεπτεμβρίου, ο Νίκος Βουρλιώτης έκανε πρεμιέρα μαζί με τον Χρήστο Χολίδη, στο μαγαζί στο οποίο θα εμφανίζονται αυτή τη σεζόν. Σε έναν φόρο τιμής στον Γιώργο Μαζωνάκη, ο ράπερ ζήτησε από τον κόσμο να σηκωθεί όρθιος και να τους συνοδεύσει, τραγουδώντας μαζί τους.
«Ήρθε η στιγμή, η πολύ άβολη στιγμή. Προετοιμαζόμασταν όλο αυτό το διάστημα γι' αυτό το ντουέτο και δυστυχώς μέσα στις πρόβες συνέβη αυτό που όλη η Ελλάδα έχει βιώσει με τον θάνατο του ενός ακόμα εμβληματικού, δυτικού (σ.σ. από τα δυτικά προάστια) καλλιτέχνη. Θέλω να σας παρακαλέσω αυτή τη στιγμή να τραγουδήσουμε ένα τραγούδι μαζί, αφού όμως για πρώτη φορά σηκωθείτε όλοι όρθιοι. Είναι πολύ μεγάλης σημασίας αυτή τη στιγμή», είπε στους θαμώνες για να τιμήσει με αυτό το κομμάτι τον Γιώργο Μαζωνάκη.
Δείτε βίντεο
Το τραγούδι «Θέλω να γυρίσω στα παλιά»
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