Κυκλοφόρησε τραγούδι της Ντόλι Πάρτον δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της
Κυκλοφόρησε τραγούδι της Ντόλι Πάρτον δύο εβδομάδες μετά τον θάνατό της
Το «Bound to Ride» ηχογραφήθηκε το 2022 και περιλαμβάνεται στο άλμπουμ-αφιέρωμα στους Stanley Brothers
Το πρώτο τραγούδι της Ντόλι Πάρτον μετά τον θάνατό της κυκλοφόρησε σχεδόν δύο εβδομάδες μετά τη δυσάρεστη είδηση, πως η σταρ της κάντρι δεν είναι πια στη ζωή.
Πρόκειται για το «Bound to Ride», μια παραδοσιακή σύνθεση που η θρυλική τραγουδίστρια είχε ηχογραφήσει το 2022 και η οποία περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ «Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers», αφιερωμένο στο θρυλικό ντουέτο bluegrass των Stanley Brothers.
Το άλμπουμ αναμένεται να κυκλοφορήσει στις 16 Οκτωβρίου και περιλαμβάνει την εκτέλεση της Πάρτον στο «Bound to Ride», ένα κομμάτι που οι Stanley Brothers είχαν κάνει ευρέως γνωστό με τη δική τους ηχογράφηση το 1964. Οι Carter και Ralph Stanley, που αποτέλεσαν ένα από τα σημαντικότερα ντουέτα στην ιστορία του bluegrass, εντάχθηκαν φέτος, μετά θάνατον, στο Country Music Hall of Fame.
Ακούστε το «Bound to Ride»
Τα περισσότερα τραγούδια του άλμπουμ ηχογραφήθηκαν ζωντανά στο στούντιο. Ωστόσο, εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού εκείνη την περίοδο, η Ντόλι Πάρτον επέλεξε να ηχογραφήσει ξεχωριστά τα φωνητικά της, ώστε να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους μουσικούς χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την υγεία της. Στο «Bound to Ride» συμμετέχουν επίσης οι First Ladies of Bluegrass, ένα αποκλειστικά γυναικείο σχήμα αποτελούμενο από την Άλισον Μπράουν, την Μπέκι Μπούλερ, τη Σιέρα Χαλ, τη Μίσι Ρέινς και τη Μόλι Τάτλ.
Η Ντόλι Πάρτον πέθανε την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο», όπως επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί της. Η τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα.
Η αδερφή της μίλησε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «CBS Mornings» και εξήγησε γιατί η Ντόλι είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την κατάσταση της υγείας της. «Λοιπόν, η Ντόλι δεν ήθελε να το πει κανείς αυτό, επειδή δεν μπορούσε να αντέξει τις δυσάρεστες ειδήσεις και δεν θα ήθελε να ανησυχούν οι θαυμαστές της» είπε η Στέλλα Πάρτον και πρόσθεσε: «Δεν ήθελε να ανησυχεί μεγάλο μέρος της οικογένειας. Κάποιοι από εμάς το γνωρίζαμε, όσοι ήμασταν πιο κοντά της, αλλά όχι κάθε συγγενής».
Πρόκειται για το «Bound to Ride», μια παραδοσιακή σύνθεση που η θρυλική τραγουδίστρια είχε ηχογραφήσει το 2022 και η οποία περιλαμβάνεται στο επερχόμενο άλμπουμ «Where the Soul Never Dies: Celebrating 80 Years of The Stanley Brothers», αφιερωμένο στο θρυλικό ντουέτο bluegrass των Stanley Brothers.
Dolly Parton’s First Posthumous Song “Bound to Ride” Arrives 2 Weeks After Country Star’s Death https://t.co/tcM8a9EMc3— People (@people) September 11, 2026
Ακούστε το «Bound to Ride»
Τα περισσότερα τραγούδια του άλμπουμ ηχογραφήθηκαν ζωντανά στο στούντιο. Ωστόσο, εξαιτίας της αύξησης των κρουσμάτων κορονοϊού εκείνη την περίοδο, η Ντόλι Πάρτον επέλεξε να ηχογραφήσει ξεχωριστά τα φωνητικά της, ώστε να συνεργαστεί με τους υπόλοιπους μουσικούς χωρίς να θέσει σε κίνδυνο την υγεία της. Στο «Bound to Ride» συμμετέχουν επίσης οι First Ladies of Bluegrass, ένα αποκλειστικά γυναικείο σχήμα αποτελούμενο από την Άλισον Μπράουν, την Μπέκι Μπούλερ, τη Σιέρα Χαλ, τη Μίσι Ρέινς και τη Μόλι Τάτλ.
Η Ντόλι Πάρτον πέθανε την Τρίτη 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, έπειτα από «σύντομη μάχη με τον καρκίνο», όπως επιβεβαίωσαν οι εκπρόσωποί της. Η τραγουδίστρια άφησε την τελευταία της πνοή έχοντας στο πλευρό της αγαπημένα της πρόσωπα.
Η αδερφή της μίλησε την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στην εκπομπή «CBS Mornings» και εξήγησε γιατί η Ντόλι είχε επιλέξει να κρατήσει μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας την κατάσταση της υγείας της. «Λοιπόν, η Ντόλι δεν ήθελε να το πει κανείς αυτό, επειδή δεν μπορούσε να αντέξει τις δυσάρεστες ειδήσεις και δεν θα ήθελε να ανησυχούν οι θαυμαστές της» είπε η Στέλλα Πάρτον και πρόσθεσε: «Δεν ήθελε να ανησυχεί μεγάλο μέρος της οικογένειας. Κάποιοι από εμάς το γνωρίζαμε, όσοι ήμασταν πιο κοντά της, αλλά όχι κάθε συγγενής».
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