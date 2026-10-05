Αδιανόητη πάσα του Γιόκιτς σε αγώνα των Νάγκετς με τους Τζαζ: «Είσαι σοβαρός;» του γράφουν
SPORTS
Νίκολα Γιόκιτς Ντένβερ Νάγκετς Γιούτα Τζαζ Ασίστ

Αδιανόητη πάσα του Γιόκιτς σε αγώνα των Νάγκετς με τους Τζαζ: «Είσαι σοβαρός;» του γράφουν

Ο Γιόκιτς εξουδετέρωσε τρεις αντιπάλους με την πάσα πίσω από την πλάτη στον Κάμερον Τζόνσον που έστειλε τη μπάλα στο καλάθι των Τζαζ 

Αδιανόητη πάσα του Γιόκιτς σε αγώνα των Νάγκετς με τους Τζαζ: «Είσαι σοβαρός;» του γράφουν
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Το ταλέντο του (και) στις ασίστ επέδειξε ο Νίκολα Γιόκιτς στο πρώτο από τα πέντε παιχνίδια των Ντένβερ Νάγκετς πριν την έναρξη της σεζόν στο ΝΒΑ.

Στα μόλις τρία λεπτά που έμεινε στον αγωνιστικό χώρο, ο Γιόκιτς πέτυχε μόνο τρεις πόντους αλλά μοίρασε επτά ασίστ.

Από αυτές, μια ήταν που τρέλανε κόσμο και την έδωσε στο πρώτο δωδεκάλεπτο με πάσα πίσω από την πλάτη στον Κάμερον Τζόνσον που έστειλε τη μπάλα στο καλάθι των Τζαζ που τελικά κέρδισαν με 109-97.

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«Τζόκερ είσαι σοβαρός;» ήταν η ενδεικτική των αντιδράσεων ανάρτηση στον επίσημο λογαριασμό του ΝΒΑ για την ασίστ που έβγαλε ο Γιόκιτς.

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Η δημοσίευση κοινοποιήθηκε από το χρήστη NBA (@nba)



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Σημειώνεται ότι Σέρβος σέντερ των Νάγκετς είναι στην έκτη θέση μεταξύ των εν ενεργεία παικτών σε ασίστ στο ΝΒΑ.
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