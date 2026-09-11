Οι παραγωγοί των φετινών βραβείων Emmy ετοιμάζουν αφιέρωμα στην Ντόλι Πάρτον
Οι παραγωγοί των φετινών βραβείων Emmy ετοιμάζουν αφιέρωμα στην Ντόλι Πάρτον
Η 78η τελετή απονομής θα μεταδοθεί ζωντανά από το Peacock Theater τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου
Αφιέρωμα στην αείμνηστη Ντόλι Πάρτον, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, έπειτα από σύντομη μάχη με τον καρκίνο, ετοιμάζουν οι παραγωγοί των φετινών βραβείων Emmy.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στο Variety από την Jesse Collins Entertainment, βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας, ωστόσο επιθυμούν να κρατήσουν τις λεπτομέρειες για την 78η τελετή απονομής.
«Το κρατάμε για έκπληξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζέσι Κόλινς και πρόσθεσε: «Αλλά πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα στην Ντόλι».
Παράλληλα, ανέφερε πως έχουν εξασφαλίσει την εμφάνιση του μουσικού Νόουα Καχάν, ο οποίος με το τραγούδι «Bridge Over Troubled Water» θα συνοδεύσει το φετινό «In Memoriam».
Η 78η τελετή απονομής των Emmy θα μεταδοθεί ζωντανά από το Peacock Theater στο L.A. Live τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 ώρα Ανατολικής Ακτής / 17:00 ώρα Ειρηνικού, από το NBC και το Peacock.
Παρουσιάστρια της βραδιάς θα είναι η πρωταγωνίστρια και εκτελεστική παραγωγός του «Law & Order: SVU», Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ.
Σύμφωνα με όσα αποκάλυψαν την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου στο Variety από την Jesse Collins Entertainment, βρίσκονται στο τελικό στάδιο της προετοιμασίας, ωστόσο επιθυμούν να κρατήσουν τις λεπτομέρειες για την 78η τελετή απονομής.
«Το κρατάμε για έκπληξη», δήλωσε χαρακτηριστικά ο Τζέσι Κόλινς και πρόσθεσε: «Αλλά πιστεύω ότι θα είναι ένα πολύ όμορφο αφιέρωμα στην Ντόλι».
Dolly Parton Tribute, Noah Kahan ‘In Memoriam' Performance Among Additional Emmy Telecast Plans https://t.co/SzsWAC6EOl— Variety (@Variety) September 10, 2026
Παράλληλα, ανέφερε πως έχουν εξασφαλίσει την εμφάνιση του μουσικού Νόουα Καχάν, ο οποίος με το τραγούδι «Bridge Over Troubled Water» θα συνοδεύσει το φετινό «In Memoriam».
Η 78η τελετή απονομής των Emmy θα μεταδοθεί ζωντανά από το Peacock Theater στο L.A. Live τη Δευτέρα 14 Σεπτεμβρίου, στις 20:00 ώρα Ανατολικής Ακτής / 17:00 ώρα Ειρηνικού, από το NBC και το Peacock.
Παρουσιάστρια της βραδιάς θα είναι η πρωταγωνίστρια και εκτελεστική παραγωγός του «Law & Order: SVU», Μαρίσκα Χάρτζιτεϊ.
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