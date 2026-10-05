Τραγωδία στη Σενεγάλη: Μητέρα και ο 4χρονος γιος της σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε τοίχος του σπιτιού εξαιτίας των πλημμυρών
ΚΟΣΜΟΣ
Σενεγάλη Πλυμμήρες

Τραγωδία στη Σενεγάλη: Μητέρα και ο 4χρονος γιος της σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε τοίχος του σπιτιού εξαιτίας των πλημμυρών

Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κι ένας τραυματίστηκε όταν έπεσε υπόστεγο - Μεγάλες καταστροφές

Τραγωδία στη Σενεγάλη: Μητέρα και ο 4χρονος γιος της σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε τοίχος του σπιτιού εξαιτίας των πλημμυρών
Τουλάχιστον τρεις νεκροί είναι ο μέχρι στιγμής απολογισμός των πλημμυρών που προκάλεσαν το σαββατοκύριακο οι ισχυρές βροχοπτώσεις σε διάφορα σημεία της Σενεγάλης, σύμφωνα με την κρατική ραδιοτηλεόραση RTS.

Το σενεγαλέζικο πρακτορείο ειδήσεων APS μεταδίδει πως μια 25χρονη και ο 4χρονος γιος της σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε τοίχος του σπιτιού της οικογένειας σε προάστιο του Ντακάρ. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κι ένας τραυματίστηκε όταν έπεσε υπόστεγο στην πόλη Ματάμ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Ένα κτίριο κατέρρευσε στην πόλη Καολάκ (νότια), όπου υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.

Η προγραμματισμένη για αυτήν την εβδομάδα έναρξη της σχολικής χρονιάς στη Σενεγάλη ενδέχεται να αναβληθεί λόγω των πλημμυρών, όπως δήλωσε ο πρωθυπουργός Αχμαντού αλ Αμίνου Λο, σημειώνοντας πως μετεωρολόγοι προβλέπουν ότι οι βροχοπτώσεις θα συνεχιστούν τις επόμενες ημέρες.



Οι πλημμύρες αποτελούν τεστ αντοχής και για τις υποδομές της Σενεγάλης, λίγες εβδομάδες προτού η δυτικοαφρικανική χώρα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων (31 Οκτωβρίου - 13 Νοεμβρίου).

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