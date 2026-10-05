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Τραγωδία στη Σενεγάλη: Μητέρα και ο 4χρονος γιος της σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε τοίχος του σπιτιού εξαιτίας των πλημμυρών
Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κι ένας τραυματίστηκε όταν έπεσε υπόστεγο - Μεγάλες καταστροφές
Το σενεγαλέζικο πρακτορείο ειδήσεων APS μεταδίδει πως μια 25χρονη και ο 4χρονος γιος της σκοτώθηκαν όταν κατέρρευσε τοίχος του σπιτιού της οικογένειας σε προάστιο του Ντακάρ. Ένας άνθρωπος έχασε τη ζωή του κι ένας τραυματίστηκε όταν έπεσε υπόστεγο στην πόλη Ματάμ, στο βορειοανατολικό τμήμα της χώρας. Ένα κτίριο κατέρρευσε στην πόλη Καολάκ (νότια), όπου υπάρχουν πληροφορίες για θύματα.
🔴SÉNÉGAL 🇸🇳| Des villes sont sous les eaux après des pluies diluviennes de ces derniers jours. A Dakar ou Koalack durement sinistrées, des infrastructures sont inondés et des dégâts importants. A l’hôpital Philippe Senghor, l'eau a envahi les bureaux. 2 morts par noyade signalés pic.twitter.com/70Lb8uYe9E— Nanana365 (@nanana365media) October 5, 2026
Conséquences des pluies diluviennes sur Dakar et sa banlieue.— Kaddu.org (@kaddu_senegal) October 5, 2026
Toutes nos pensées aux victimes des inondations 🙏🏾🙏🏾🙏🏾
Soyez prudents ! pic.twitter.com/Kh8Ld2QPng
Οι πλημμύρες αποτελούν τεστ αντοχής και για τις υποδομές της Σενεγάλης, λίγες εβδομάδες προτού η δυτικοαφρικανική χώρα φιλοξενήσει τους Ολυμπιακούς Αγώνες Νέων (31 Οκτωβρίου - 13 Νοεμβρίου).
Severe flooding in Senegal has submerged parts of Dakar after torrential weekend downpours. Parcelles Assainies, Yoff, and Keur Massar are heavily affected with several deaths reported.— Volcaholic 🌋 (@volcaholic1) October 5, 2026
Authorities have activated the ORSEC emergency plan as rains continue today.…
🔴SÉNÉGAL🇸🇳| #Inondations: les Sénégalais découvrent les dégâts considérables des inondations causées par des fortes pluies ayant touché le pays. Il est tombé jusqu'à 100 mm en 24h par endroit. Dakar et plusieurs autres régions sont touchées faisant plusieurs victimes et blessés. pic.twitter.com/XGZJo68Tpy— Nanana365 (@nanana365media) October 5, 2026
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