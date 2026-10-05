Χρήστος Μάστορας για Γιώργο Μαζωνάκη: Τη στιγμή που έμαθα για τον θάνατό του δεν το πίστεψα, άρχισαν να τρέχουν δάκρυα

«Ο πρώτος Καφές με τη Ζήνα» που προβλήθηκε τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, εξέφρασε αρχικά την



Στη συνέχεια, ο τραγουδιστής περιέγραψε το διαφορετικό κλίμα που επικρατεί φέτος στο «The Voice», επισημαίνοντας πως η απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος συμμετείχε στο πρόγραμμα τις δύο προηγούμενες σεζόν, δεν αποτελεί μόνο προσωπικό πένθος, αλλά έχει επηρεάσει συνολικά τον κόσμο που τον αγαπούσε.



Όπως είπε: « Είναι ένας πολύ διαφορετικός κύκλος αυτός για το "Voice". Υπάρχει ένα μούδιασμα αυτή την περίοδο. Δεν είναι μόνο προσωπικό, έχει επηρεάσει όλη τη χώρα. Ένας πολύ αγαπητός καλλιτέχνης, ένας άνθρωπος που όλη η Ελλάδα τον έχει νιώσει σαν δικό του, έχει φύγει από τη ζωή και τυχαίνει να χίσαμε παρέα τα τελευταία δύο χρόνια στο "Voice" ».



Ο Χρήστος Μάστορας αναφέρθηκε ακόμη, στη σχέση που είχε αναπτύξει με τον Γιώργο Μαζωνάκη, σχολιάζοντας πως οι δυο τους συνδέονταν με μια φιλία έντεκα ετών: « Μας συνέδεε μία φιλία 11 ετών. Τον γνώριζα από τις αρχές της δικής μου πορείας. Πάντα θα πήγαινα στα καμαρίνια να μιλήσουμε και να σχεδιάσουμε. Δεν είδα ποτέ τη γνωριμία μας ως κάτι από το οποίο θα μπορούσα να κερδίσω κάτι, αλλά κυρίως να μάθω. Και μόνο η στάση του στα πράγματα, η αυθεντικότητά του στην τέχνη του ήταν ένα τρομερό μάθημα. Το να είμαι δίπλα του ήταν φοβερό μάθημα χωρίς να αισθάνομαι ότι γίνεται μάθημα» .



Τέλος, ο τραγουδιστής μίλησε για το γεγονός ότι ακόμη δυσκολεύεται να πιστέψει πως ο συνάδελφός του δεν βρίσκεται πλέον στη ζωή, ενώ θυμήθηκε και την τελευταία τους έξοδό τους: « Ακόμα και τώρα κανείς μας δεν το έχει πιστέψει. Μου είναι πολύ παράξενο να τα λέω αυτά σε μια κάμερα. Τελευταία φορά είχαμε βγει με τον Γιώργο στα Πετράλωνα και μου έλεγε “εγώ δεν βγαίνω για φαγητό με τραγουδιστές”, αλλά μου έκανε την τιμή εκείνο το βράδυ ».