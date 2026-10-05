Η Κύπρος επικράτησε 2-1 της Λετονίας και παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στην League Β του Nations League
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Κύπρος Λετονία Nations League

Η Κύπρος επικράτησε 2-1 της Λετονίας και παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στην League Β του Nations League

Ένα γκολ του Κωστή στο 71' και το buzzer-beater του Έντουαρντς στο 90+4' υπέγραψαν την ανατροπή και τη νίκη της Κύπρου

Η Κύπρος επικράτησε 2-1 της Λετονίας και παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στην League Β του Nations League
Ζωντανή για την απευθείας άνοδο στη League B του Nations League έμεινε η Κύπρος μετά την αποψινή ανατροπή και νίκη νίκη επί της Λετονίας στο ΓΣΠ με 2-1, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της League C.

Η ομάδα του Άκη Μάντζιου παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Ντασκέβικς στο 57', κατάφερε φέρει τα πάνω κάτω με τα γκολ του μέσου του Λεβαδειακού, Ιωάννη Κωστή, στο 71' και το buzzer beater του Έντουαρντς στο 90'+4.

Με τη δεύτερη νίκη της η Κύπρος εξασφάλισε επί της ουσίας τη συμμετοχή της στα μπαράζ ανόδου (έχει 7 βαθμούς έναντι 3 της Αρμενίας), ενώ υπολείπεται δύο του Μαυροβούνιου που προπορεύεται στο γκρουπ με 9 βαθμούς (η πρώτη θέση δίνει το απευθείας εισιτήριο στην αμέσως πιο πάνω κατηγορία).


Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:



LEAGUE C

1ος ΟΜΙΛΟΣ

Αλβανία-Σαν Μαρίνο 6/10

Λευκορωσία-Φινλανδία 6/10

2ος ΟΜΙΛΟΣ

Κύπρος-Λετονία 2-1 (71' Κωστή, 90'+4 Έντουαρντς - 57' Ντασκέβικς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ

Κλείσιμο
Μαυροβούνιο-Αρμενία 21:45

3ος ΟΜΙΛΟΣ

Καζακστάν-Νησιά Φαρόε 6/10

Μολδαβία-Σλοβακία 6/10

4ος ΟΜΙΛΟΣ

Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 6/10

Εσθονία-Ισλανδία 6/10


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