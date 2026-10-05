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Η Κύπρος επικράτησε 2-1 της Λετονίας και παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στην League Β του Nations League
Η Κύπρος επικράτησε 2-1 της Λετονίας και παρέμεινε ζωντανή στο κυνήγι της πρόκρισης στην League Β του Nations League
Ένα γκολ του Κωστή στο 71' και το buzzer-beater του Έντουαρντς στο 90+4' υπέγραψαν την ανατροπή και τη νίκη της Κύπρου
Ζωντανή για την απευθείας άνοδο στη League B του Nations League έμεινε η Κύπρος μετά την αποψινή ανατροπή και νίκη νίκη επί της Λετονίας στο ΓΣΠ με 2-1, στο πλαίσιο της 4ης αγωνιστικής του 2ου ομίλου της League C.
Η ομάδα του Άκη Μάντζιου παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Ντασκέβικς στο 57', κατάφερε φέρει τα πάνω κάτω με τα γκολ του μέσου του Λεβαδειακού, Ιωάννη Κωστή, στο 71' και το buzzer beater του Έντουαρντς στο 90'+4.
Με τη δεύτερη νίκη της η Κύπρος εξασφάλισε επί της ουσίας τη συμμετοχή της στα μπαράζ ανόδου (έχει 7 βαθμούς έναντι 3 της Αρμενίας), ενώ υπολείπεται δύο του Μαυροβούνιου που προπορεύεται στο γκρουπ με 9 βαθμούς (η πρώτη θέση δίνει το απευθείας εισιτήριο στην αμέσως πιο πάνω κατηγορία).
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
LEAGUE C
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Αλβανία-Σαν Μαρίνο 6/10
Λευκορωσία-Φινλανδία 6/10
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Κύπρος-Λετονία 2-1 (71' Κωστή, 90'+4 Έντουαρντς - 57' Ντασκέβικς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μαυροβούνιο-Αρμενία 21:45
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Καζακστάν-Νησιά Φαρόε 6/10
Μολδαβία-Σλοβακία 6/10
Η ομάδα του Άκη Μάντζιου παρότι βρέθηκε πίσω στο σκορ από το γκολ του Ντασκέβικς στο 57', κατάφερε φέρει τα πάνω κάτω με τα γκολ του μέσου του Λεβαδειακού, Ιωάννη Κωστή, στο 71' και το buzzer beater του Έντουαρντς στο 90'+4.
Με τη δεύτερη νίκη της η Κύπρος εξασφάλισε επί της ουσίας τη συμμετοχή της στα μπαράζ ανόδου (έχει 7 βαθμούς έναντι 3 της Αρμενίας), ενώ υπολείπεται δύο του Μαυροβούνιου που προπορεύεται στο γκρουπ με 9 βαθμούς (η πρώτη θέση δίνει το απευθείας εισιτήριο στην αμέσως πιο πάνω κατηγορία).
Τα αποτελέσματα της 4ης αγωνιστικής των ομίλων του Nations League και οι βαθμολογίες έχουν ως εξής:
LEAGUE C
1ος ΟΜΙΛΟΣ
Αλβανία-Σαν Μαρίνο 6/10
Λευκορωσία-Φινλανδία 6/10
2ος ΟΜΙΛΟΣ
Κύπρος-Λετονία 2-1 (71' Κωστή, 90'+4 Έντουαρντς - 57' Ντασκέβικς) - Δείτε ΕΔΩ τα γκολ
Μαυροβούνιο-Αρμενία 21:45
3ος ΟΜΙΛΟΣ
Καζακστάν-Νησιά Φαρόε 6/10
Μολδαβία-Σλοβακία 6/10
4ος ΟΜΙΛΟΣ
Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 6/10
Εσθονία-Ισλανδία 6/10
Λουξεμβούργο-Βουλγαρία 6/10
Εσθονία-Ισλανδία 6/10
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