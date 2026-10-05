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Πολύ σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά έχει η σύζυγος του Μαδούρο, αποκαλύπτει ο γιος τους
Πολύ σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά έχει η σύζυγος του Μαδούρο, αποκαλύπτει ο γιος τους
Ο δικηγόρος της Σίλια Φλόρες ζήτησε τον Σεπτέμβριο να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ώστε να μπορέσει να λάβει θεραπεία
Η Σίλια Φλόρες, η σύζυγος του Νικολάς Μαδούρο, αντιμετωπίζει «σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά», δήλωσε τη Δευτέρα στο Γαλλικό Πρακτορείο Ειδήσεων ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα, ή «Νικολασίτο», ο γιος του Μαδούρο, αναφερόμενος στη μητριά του.
«Έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά, πρόπτωση», εξήγησε και πρόσθεσε ότι «θα γίνει 70 ετών στις 15 Οκτωβρίου».
Ο δικηγόρος της Φλόρες ζήτησε τον Σεπτέμβριο να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ώστε να μπορέσει να λάβει θεραπεία.
«Βρίσκεται μαζί με 40 γυναίκες, αναμφίβολα πρόκειται για πολύ κόσμο. Δεν υπάρχουν συνθήκες που να επιτρέπουν, έπειτα από μια επέμβαση όπως αυτή στην οποία θα έπρεπε να υποβληθεί, να αναρρώσει πλήρως», συνέχισε ο ίδιος.
«Τις τελευταίες ημέρες, υπήρξε μια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο γυναίκες και επενέβησαν κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού, αυτό επηρέασε την αναπνοή της. Έχει άσθμα. Ελπίζουμε να μπορέσει να γίνει κάτι καλό για εκείνη αυτήν την εβδομάδα», είπε ακόμη.
«Άρχισε να έχει υπέρταση μετά τις 3 Ιανουαρίου, δεν είχε ποτέ προηγουμένως υπέρταση», πρόσθεσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η αμερικανική εισαγγελία είχε εκτιμήσει πως «το Δικαστήριο θα έπρεπε να απορρίψει το αίτημα προσωρινής αποφυλάκισης της κατηγορουμένης», εξαιτίας του «πολύ υψηλού κινδύνου διαφυγής» και του «κινδύνου για το κοινό».
Ο 63χρονος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις ΗΠΑ στο Καράκας στις αρχές του έτους και κρατούνται από τις 3 Ιανουαρίου, κατηγορούνται ότι συνέβαλαν στη διακίνηση τόνων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, με τον Μαδούρο να δηλώνει ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου».
Η Φλόρες, που είναι δικηγόρος, η οποία συχνά αποκαλείται με το προσωνύμιο «η πρώτη μαχήτρια», υπήρξε σημαντικό πρόσωπο της βενεζουελάνικης εξουσίας: διετέλεσε, μεταξύ άλλων, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης (2006-2011) και γενική εισαγγελέας (2012-2013). Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι διαδραμάτιζε πρωτεύοντα ρόλο στο καθεστώς.
«Έχει πολύ σοβαρό πρόβλημα στην καρδιά, πρόπτωση», εξήγησε και πρόσθεσε ότι «θα γίνει 70 ετών στις 15 Οκτωβρίου».
Ο δικηγόρος της Φλόρες ζήτησε τον Σεπτέμβριο να τεθεί σε κατ’ οίκον περιορισμό, ώστε να μπορέσει να λάβει θεραπεία.
«Βρίσκεται μαζί με 40 γυναίκες, αναμφίβολα πρόκειται για πολύ κόσμο. Δεν υπάρχουν συνθήκες που να επιτρέπουν, έπειτα από μια επέμβαση όπως αυτή στην οποία θα έπρεπε να υποβληθεί, να αναρρώσει πλήρως», συνέχισε ο ίδιος.
«Τις τελευταίες ημέρες, υπήρξε μια συμπλοκή ανάμεσα σε δύο γυναίκες και επενέβησαν κάνοντας χρήση σπρέι πιπεριού, αυτό επηρέασε την αναπνοή της. Έχει άσθμα. Ελπίζουμε να μπορέσει να γίνει κάτι καλό για εκείνη αυτήν την εβδομάδα», είπε ακόμη.
«Άρχισε να έχει υπέρταση μετά τις 3 Ιανουαρίου, δεν είχε ποτέ προηγουμένως υπέρταση», πρόσθεσε ο Νικολάς Μαδούρο Γκέρα.
Στα τέλη Σεπτεμβρίου, η αμερικανική εισαγγελία είχε εκτιμήσει πως «το Δικαστήριο θα έπρεπε να απορρίψει το αίτημα προσωρινής αποφυλάκισης της κατηγορουμένης», εξαιτίας του «πολύ υψηλού κινδύνου διαφυγής» και του «κινδύνου για το κοινό».
Ο 63χρονος Νικολάς Μαδούρο και η σύζυγός του, οι οποίοι συνελήφθησαν από τις ΗΠΑ στο Καράκας στις αρχές του έτους και κρατούνται από τις 3 Ιανουαρίου, κατηγορούνται ότι συνέβαλαν στη διακίνηση τόνων κοκαΐνης προς τις Ηνωμένες Πολιτείες.
Και οι δύο αρνούνται τις κατηγορίες που τους αποδίδονται, με τον Μαδούρο να δηλώνει ότι είναι «αιχμάλωτος πολέμου».
Η Φλόρες, που είναι δικηγόρος, η οποία συχνά αποκαλείται με το προσωνύμιο «η πρώτη μαχήτρια», υπήρξε σημαντικό πρόσωπο της βενεζουελάνικης εξουσίας: διετέλεσε, μεταξύ άλλων, πρόεδρος της Εθνοσυνέλευσης (2006-2011) και γενική εισαγγελέας (2012-2013). Πολλοί παρατηρητές εκτιμούν ότι διαδραμάτιζε πρωτεύοντα ρόλο στο καθεστώς.
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