«'Η θα πεθάνεις τώρα ή θα κάνεις κάτι μόνη σου»: Η 54χρονη οδηγός ταξί περιγράφει πώς σώθηκε από τον 34χρονο που της έκοψε το αυτί
«'Η θα πεθάνεις τώρα ή θα κάνεις κάτι μόνη σου»: Η 54χρονη οδηγός ταξί περιγράφει πώς σώθηκε από τον 34χρονο που της έκοψε το αυτί
Δεν προλαβαίνω να γυρίσω και με έχει πιάσει από το λαιμό, με στραγγαλίζει και μου λέει «σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω», λέει η άτυχη γυναίκα περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που έζησε στη Νέα Ιωνία
Σε κατάσταση σοκ παραμένει η οδηγός ταξί που δέχτηκε την άγρια επίθεση πελάτη στη Νέα Ιωνία αργά το βράδυ της Κυριακής, ο οποίος την δάγκωσε και της έκοψε κομμάτι από το αυτί της. «Εντάξει ή θα πεθάνεις τώρα ή θα κάνεις κάτι μόνη σου, είπα στον εαυτό μου», δηλώνει μεταξύ άλλων η άτυχη γυναίκα περιγράφοντας σε νέες δηλώσεις τις στιγμές τρόμου που έζησε.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 54χρονη είναι σοκαρισμένη και πονάει πολύ, ενώ όπως αποκάλυψε η ίδια αν και στο σημείο βρισκόταν αρκετός κόσμος και είδε το περιστατικό, δεν επενέβη κανείς παρά μόνο όταν ο δράστης, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος, άρχισε να την κυνηγάει έξω από το αυτοκίνητο.
«Μου χτυπάει πάρα πολύ έντονα το τζάμι. Έτσι όπως χτυπάει το τζάμι, πατάω φρένο και σηκώνω χειρόφρενο με σκοπό να γυρίσω και να του πω: ‘τι κάνεις; Θα μου σπάσεις το τζάμι’. Δεν προλαβαίνω να γυρίσω και με έχει πιάσει από το λαιμό. Με στραγγαλίζει και μου λέει: ‘σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Θα σε σκοτώσω’. Κάνω το χέρι μου πίσω για να τον διώξω, να αμυνθώ, να φύγει από πάνω μου. Μου το πιάνει το χέρι μου, το απομονώνει και αυτό και σε αυτή τη φάση έχω αρχίσει ανοίγω την πόρτα με σκοπό να ανοίξει το φως, να με βλέπουν ο κόσμος απ’ έξω, να είναι ανοιχτή η πόρτα έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει αυτοκίνητο, οπότε αναγκαστικά να μείνουν πίσω και αναγκαστικά κάποιος να βοηθήσει», δηλώνει αρχικά η γυναίκα στο MEGA και προσθέτει:
«Συν το ότι άρχισα να πατάω κόρνα και να φωνάζω ”βοήθεια”. Αυτό που έχει βγει. Μου λέει αυτός: ‘δε θα σε σώσει κανείς’. Το είχε δαγκωμένο συνεχώς και με έχει αφοπλίσει με αυτόν τον τρόπο. Με κάνει και με το λαιμό εδώ. Εγώ να κοιτάζω τους καθρέφτες, να βλέπω ότι κυκλοφορεί κόσμος και δεν έρχεται κανείς. Λέω: ‘εντάξει ή θα πεθάνεις τώρα ή θα κάνεις κάτι μόνη σου’. Βάζω λοιπόν όλη μου τη δύναμη στο δεξί μου χέρι, το συνεφέρω, το φέρνω μπροστά, του πιάνω τη μύτη για να αναγκαστεί να αναπνεύσει και να μου αφήσει το αυτί. Με το αριστερό τραβάω το χέρι του όσο μπορούσα τέλος πάντων και σέρνομαι προς τα αριστερά για να βγω έξω».
Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν λίγο μετά τη 1 τη νύχτα της Κυριακής, όταν η 54χρονη αποβίβασε με το ταξί της τον 35χρονο στην οδό Δερμιδεσίου, στη Νέα Ιωνία. Ο πελάτης έβγαλε την κάρτα του για να πληρώσει, αλλά το κινητό της οδηγού, το οποίο λειτουργούσε ως POS, δεν είχε σήμα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πληρωμή.
Η οδηγός ζήτησε από τον 35χρονο να αλλάξουν σημείο ώστε να πιάσει σήμα το κινητό και στη συνέχεια θα τον πήγαινε πίσω, στο σπίτι του. Ο 35χρονος εκνευρίστηκε αλλά, όταν η οδηγός του είπε ότι καλό είναι να έχει και χρήματα πάνω του για τέτοιες περιπτώσεις, έπαθε κρίση.
Ξεκίνησε να χτυπάει τα τζάμια του ταξί και άρπαξε την ατυχή γυναίκα από τον λαιμό, λέγοντάς της πως θα τη σκοτώσει. Η 54χρονη βγήκε στο δρόμο για να σωθεί και εκεί ο 35χρονος της δάγκωσε το αυτί, το οποίο αποκολλήθηκε. Εκείνος δεν σταμάτησε και συνέχισε να την κυνηγά, μέχρι που στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.
Σύμφωνα με το ρεπορτάζ, η 54χρονη είναι σοκαρισμένη και πονάει πολύ, ενώ όπως αποκάλυψε η ίδια αν και στο σημείο βρισκόταν αρκετός κόσμος και είδε το περιστατικό, δεν επενέβη κανείς παρά μόνο όταν ο δράστης, ο οποίος κρίθηκε προφυλακιστέος, άρχισε να την κυνηγάει έξω από το αυτοκίνητο.
«Μου χτυπάει πάρα πολύ έντονα το τζάμι. Έτσι όπως χτυπάει το τζάμι, πατάω φρένο και σηκώνω χειρόφρενο με σκοπό να γυρίσω και να του πω: ‘τι κάνεις; Θα μου σπάσεις το τζάμι’. Δεν προλαβαίνω να γυρίσω και με έχει πιάσει από το λαιμό. Με στραγγαλίζει και μου λέει: ‘σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα. Θα σε σκοτώσω’. Κάνω το χέρι μου πίσω για να τον διώξω, να αμυνθώ, να φύγει από πάνω μου. Μου το πιάνει το χέρι μου, το απομονώνει και αυτό και σε αυτή τη φάση έχω αρχίσει ανοίγω την πόρτα με σκοπό να ανοίξει το φως, να με βλέπουν ο κόσμος απ’ έξω, να είναι ανοιχτή η πόρτα έτσι ώστε να μην μπορεί να περάσει αυτοκίνητο, οπότε αναγκαστικά να μείνουν πίσω και αναγκαστικά κάποιος να βοηθήσει», δηλώνει αρχικά η γυναίκα στο MEGA και προσθέτει:
«Συν το ότι άρχισα να πατάω κόρνα και να φωνάζω ”βοήθεια”. Αυτό που έχει βγει. Μου λέει αυτός: ‘δε θα σε σώσει κανείς’. Το είχε δαγκωμένο συνεχώς και με έχει αφοπλίσει με αυτόν τον τρόπο. Με κάνει και με το λαιμό εδώ. Εγώ να κοιτάζω τους καθρέφτες, να βλέπω ότι κυκλοφορεί κόσμος και δεν έρχεται κανείς. Λέω: ‘εντάξει ή θα πεθάνεις τώρα ή θα κάνεις κάτι μόνη σου’. Βάζω λοιπόν όλη μου τη δύναμη στο δεξί μου χέρι, το συνεφέρω, το φέρνω μπροστά, του πιάνω τη μύτη για να αναγκαστεί να αναπνεύσει και να μου αφήσει το αυτί. Με το αριστερό τραβάω το χέρι του όσο μπορούσα τέλος πάντων και σέρνομαι προς τα αριστερά για να βγω έξω».
Υπενθυμίζεται ότι όλα συνέβησαν λίγο μετά τη 1 τη νύχτα της Κυριακής, όταν η 54χρονη αποβίβασε με το ταξί της τον 35χρονο στην οδό Δερμιδεσίου, στη Νέα Ιωνία. Ο πελάτης έβγαλε την κάρτα του για να πληρώσει, αλλά το κινητό της οδηγού, το οποίο λειτουργούσε ως POS, δεν είχε σήμα, με αποτέλεσμα να είναι αδύνατη η πληρωμή.
Το χρονικό
Η οδηγός ζήτησε από τον 35χρονο να αλλάξουν σημείο ώστε να πιάσει σήμα το κινητό και στη συνέχεια θα τον πήγαινε πίσω, στο σπίτι του. Ο 35χρονος εκνευρίστηκε αλλά, όταν η οδηγός του είπε ότι καλό είναι να έχει και χρήματα πάνω του για τέτοιες περιπτώσεις, έπαθε κρίση.
Ξεκίνησε να χτυπάει τα τζάμια του ταξί και άρπαξε την ατυχή γυναίκα από τον λαιμό, λέγοντάς της πως θα τη σκοτώσει. Η 54χρονη βγήκε στο δρόμο για να σωθεί και εκεί ο 35χρονος της δάγκωσε το αυτί, το οποίο αποκολλήθηκε. Εκείνος δεν σταμάτησε και συνέχισε να την κυνηγά, μέχρι που στο σημείο έφτασαν αστυνομικοί της ομάδας ΔΙ.ΑΣ. οι οποίοι τον ακινητοποίησαν και του πέρασαν χειροπέδες.
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