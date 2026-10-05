«'Η θα πεθάνεις τώρα ή θα κάνεις κάτι μόνη σου»: Η 54χρονη οδηγός ταξί περιγράφει πώς σώθηκε από τον 34χρονο που της έκοψε το αυτί

Δεν προλαβαίνω να γυρίσω και με έχει πιάσει από το λαιμό, με στραγγαλίζει και μου λέει «σήμερα είναι η τελευταία σου μέρα, θα σε σκοτώσω», λέει η άτυχη γυναίκα περιγράφοντας τις στιγμές τρόμου που έζησε στη Νέα Ιωνία