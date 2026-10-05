Ο λόγος που η Αργεντινή αντιμετωπίζει το Μπενίν στο αντίο του Μέσι και η σκληρή κριτική στην ομοσπονδία

Ο τελευταίος χορός του Λιονέλ Μέσι με τη φανέλα της Αργεντινής είναι το γεγονός που απασχολεί τον ποδοσφαιρικό πλανήτη. Η απόφαση του να σταματήσει να αγωνίζεται με την εθνική ομάδα της πατρίδας του έχει ξεσηκώσει τον κόσμο που θέλει να βρεθεί στο φιλικό με τον Μπενίν, που θα γίνει στο Μονουμεντάλ. Φυσικά τα εισιτήρια έχουν εξαφανιστεί και το γήπεδο θα είναι κατάμεστο.Αυτό που αναρωτιέται αρκετός κόσμος είναι γιατί η Αργεντινή παίζει κόντρα στο Μπενίν και όχι απέναντι σε έναν πιο εμπορικό αντίπαλο. Γιατί η ομοσπονδία δεν έδωσε μεγαλύτερη αίγλη στο τελευταίο ματς του κορυφαίου ποδοσφαιριστή του πλανήτη. Τα Μέσα στην Αργεντινή ασκούν κριτική στην ομοσπονδία για την επιλογή της.Η ομοσπονδία το δικαιολογεί πως υπήρχε πρόβλημα να βρεθεί αντίπαλος λόγω των υποχρεώσεων που έχουν αυτή την εποχή οι περισσότερες ομάδες. Ο κυριότερος λόγος, όμως, έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ομοσπονδία αποφάσισε να βρει μία ομάδα χαμηλής δυναμικής, διότι η αποζημίωση που θα πληρώσει θα είναι πολύ μικρότερη επομένως τα κέρδη πολύ μεγαλύτερα. Επίσης εάν απέναντι στην Αργεντινή υπήρχε μία πιο εμπορική ομάδα θα έπαιρνε χρήματα και από τα τηλεοπτικά δικαιώματα, ενώ τώρα όλα μπαίνουν στο ταμείο της ομοσπονδίας.Η κριτική στον πρόεδρο της ομοσπονδίας, Κλαούντιο Τάπια είναι πολύ σκληρή με τους συμπατριώτες του να θυμίζουν ότι παλαιότερα ήταν οδηγός φορτηγού καθαρισμού της πόλης. Μάλιστα αναφέρουν ότι βρίσκεται υπό έρευνα στην Αργεντινή για ξέπλυμα μαύρου χρήματος.Έτσι στην Αργεντινή θεωρούν πως είχε το ματς για τον Μέσι ως μία μεγάλη ευκαιρία για να εισπράξει σημαντικό ποσό και γι’ αυτό επέλεξε το Μπενίν, το οποίο έκανε ταξίδι 23 ωρών για να φτάσει και μάλιστα σε οικονομική θέση του αεροσκάφους. Λόγω του κουραστικού ταξιδιού μέλη του τεχνικού επιτελείου αρρώστησαν, ενώ ένας αναλυτής λιποθύμησε στο αεροδρόμιο. Όταν έφτασαν στο Μπουένος Άιρες τοποθετήθηκαν σε ένα παλιό ξενοδοχείο χωρίς ζεστό νερό, χωρίς γυμναστήριο και γενικά με τις συνθήκες να είναι κάκιστες. Ο καλύτερος παίκτης της ομάδας, Στιβ Μουνιέ πλήρωσε μόνος του το ξενοδοχείο για να μείνει σε κάποιο καλύτερο και ταξίδεψε στην Αργεντινή, διότι δεν ήθελε να λείπει από αυτό το ματς.Όλα αυτά ανησυχούν τους Αργεντινούς για το μέλλον της εθνικής ομάδας, αφού ακόμα οφείλονται χρήματα στο τεχνικό επιτελείο για την κατάκτηση του Μουντιάλ το 2022, ενώ ο Σκαλόνι αρνείται να ανανεώσει το συμβόλαιο του.