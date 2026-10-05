Ο Νταμιάνο Νταβίντ ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο του: Το φιλί με την Ντοβ Κάμερον και η τετραώροφη τούρτα

τετραώροφη

Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ και η Ντοβ Κάμερον γνωρίστηκαν το 2023 και η σχέση τους έγινε γνωστή στο κοινό λίγους μήνες αργότερα. Οι δυο τους κράτησαν αρχικά χαμηλούς τόνους, πριν αρχίσουν να μοιράζονται στιγμές από τη σχέση τους στα social media.





View this post on Instagram Η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τον Νταβίντ, ενώ ο ίδιος έχει κάνει κατά καιρούς αναφορές στη σχέση τους. Στις 24 Σεπτεμβρίου έγινε γνωστό, ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Η ηθοποιός επέλεξε για την τελετή ένα λευκό σύνολο Valentino με κάπα. Από την άλλη, ο τραγουδιστής φόρεσε κοστούμι Cavalli. Τον Ιανουάριο είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους με ανάρτηση στα social media.