Ο Νταμιάνο Νταβίντ ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο του: Το φιλί με την Ντοβ Κάμερον και η τετραώροφη τούρτα
Ο Νταμιάνο Νταβίντ ανέβασε τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο του: Το φιλί με την Ντοβ Κάμερον και η τετραώροφη τούρτα
Οι καλύτερες μέρες της ζωής μου, έγραψε ο τραγουδιστής
Τις πρώτες φωτογραφίες από τον γάμο του δημοσίευσε ο Νταμιάνο Νταβίντ, με τα στιγμιότυπα να καταγράφουν το φιλί με την Ντοβ Κάμερον και την τετραώροφη γαμήλια τούρτα τους.
Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός παντρεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο Νταβίντ προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στιγμιότυπα από την ιδιαίτερη ημέρα που σηματοδότησε την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή του. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε μια τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα.
Στις εικόνες, ο Νταμιάνο Νταβίντ και η Ντοβ Κάμερον ποζάρουν αγκαλιασμένοι και εμφανώς ευτυχισμένοι, ενώ σε κάποιες από τις φωτογραφίες καταγράφονται στιγμές από την τελετή και τη γιορτή που ακολούθησε. Σε άλλες απαθανατίζονται τη στιγμή που κόβουν την τετραώροφη τούρτα τους, με τον τραγουδιστή να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής στο στο Instagram: «Οι καλύτερες μέρες της ζωής μου. Περήφανος που μπορώ να σε αποκαλώ σύζυγό μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ και η Ντοβ Κάμερον γνωρίστηκαν το 2023 και η σχέση τους έγινε γνωστή στο κοινό λίγους μήνες αργότερα. Οι δυο τους κράτησαν αρχικά χαμηλούς τόνους, πριν αρχίσουν να μοιράζονται στιγμές από τη σχέση τους στα social media.
Η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τον Νταβίντ, ενώ ο ίδιος έχει κάνει κατά καιρούς αναφορές στη σχέση τους. Στις 24 Σεπτεμβρίου έγινε γνωστό, ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Η ηθοποιός επέλεξε για την τελετή ένα λευκό σύνολο Valentino με κάπα. Από την άλλη, ο τραγουδιστής φόρεσε κοστούμι Cavalli. Τον Ιανουάριο είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους με ανάρτηση στα social media.
Ο τραγουδιστής και η ηθοποιός παντρεύτηκαν πριν από λίγες ημέρες με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Τη Δευτέρα 5 Οκτωβρίου, ο Νταβίντ προχώρησε σε μία ανάρτηση στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, δείχνοντας στιγμιότυπα από την ιδιαίτερη ημέρα που σηματοδότησε την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου στη ζωή του. Το ζευγάρι αντάλλαξε όρκους σε μια τελετή, μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, έχοντας στο πλευρό του αγαπημένα πρόσωπα.
Στις εικόνες, ο Νταμιάνο Νταβίντ και η Ντοβ Κάμερον ποζάρουν αγκαλιασμένοι και εμφανώς ευτυχισμένοι, ενώ σε κάποιες από τις φωτογραφίες καταγράφονται στιγμές από την τελετή και τη γιορτή που ακολούθησε. Σε άλλες απαθανατίζονται τη στιγμή που κόβουν την τετραώροφη τούρτα τους, με τον τραγουδιστή να σημειώνει στη λεζάντα της ανάρτησής στο στο Instagram: «Οι καλύτερες μέρες της ζωής μου. Περήφανος που μπορώ να σε αποκαλώ σύζυγό μου».
Δείτε την ανάρτησή του
Ο Νταμιάνο Ντέιβιντ και η Ντοβ Κάμερον γνωρίστηκαν το 2023 και η σχέση τους έγινε γνωστή στο κοινό λίγους μήνες αργότερα. Οι δυο τους κράτησαν αρχικά χαμηλούς τόνους, πριν αρχίσουν να μοιράζονται στιγμές από τη σχέση τους στα social media.
Η ηθοποιός έχει μιλήσει στο παρελθόν δημόσια για τον Νταβίντ, ενώ ο ίδιος έχει κάνει κατά καιρούς αναφορές στη σχέση τους. Στις 24 Σεπτεμβρίου έγινε γνωστό, ότι το ζευγάρι παντρεύτηκε με πολιτικό γάμο στην Τοσκάνη. Η ηθοποιός επέλεξε για την τελετή ένα λευκό σύνολο Valentino με κάπα. Από την άλλη, ο τραγουδιστής φόρεσε κοστούμι Cavalli. Τον Ιανουάριο είχαν ανακοινώσει τον αρραβώνα τους με ανάρτηση στα social media.
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