Λύγισε η Ασλανίδου για τον θάνατο του Μαζωνάκη, η βραδιά που θα της μείνει αξέχαστη: Με κρατούσε από το χέρι και μου έλεγε «Μη φύγεις»
Λύγισε η Ασλανίδου για τον θάνατο του Μαζωνάκη, η βραδιά που θα της μείνει αξέχαστη: Με κρατούσε από το χέρι και μου έλεγε «Μη φύγεις»
Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα, είπε η τραγουδίστρια ενώ έκλαιγε
Με δάκρυα στα μάτια μίλησε η Μελίνα Ασλανίδου για την απώλεια του Γιώργου Μαζωνάκη, ο οποίος έφυγε από τη ζωή την Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου, σε ηλικία 54 ετών, μετά από ανακοπή.
Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και δήλωσε πως δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ περιέγραψε με συγκίνηση τη βραδιά που μοιράστηκε με τον καλλιτέχνη και θα της μείνει για πάντα αξέχαστη.
Η Μελίνα Ασλανίδου με δυσκολία ανέφερε αρχικά: «Εντάξει, ο Γιώργος ήταν ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, ήταν σταρ και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Δεν το πιστεύω ότι έχει φύγει κατ’ αρχάς ακόμα. Δεν είναι εύκολο να δεχτείς κάτι τέτοιο, γιατί ήταν ένας νέος άνθρωπος. Η καλλιτεχνική του υπόσταση ήταν τεράστια και είναι... τι να πω, λυπάμαι τόσο πολύ. Πραγματικά, δεν το πιστεύω ότι έχει “φύγει” ο Γιώργος. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια, στη συνέχεια, μίλησε για τον χαρακτήρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Θα θυμάμαι για πάντα το χιούμορ του, τη γλύκα του. Από την πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε ήταν τόσο γλυκός, τόσο ευγενικός. Είχα πολύ καλή σχέση μαζί του. Ήταν δηλαδή ευγενέστατο πλάσμα, υπέροχο πλάσμα, σοβαρό. Αγαπούσε τόσο πολύ τη μουσική, αγαπούσε τόσο πολύ το λαϊκό μπουζούκι, το λαϊκό όργανο ως μπουζούκι και έκανε τόσα πράγματα όμορφα, ωραία, καλλιτεχνικά», είπε.
Κλείνοντας, αποκάλυψε τα λόγια που αντάλλαξαν σε μία δύσκολη στιγμή: «Η καλύτερη βραδιά που έχουμε, θα μου μείνει αξέχαστη. Ξέρει αυτός κι εγώ. Μια βραδιά που είχαμε βρεθεί πριν πολλά χρόνια, όταν είχε σταματήσει ο Μητροπάνος από το μαγαζί που δουλεύαμε τότε και σταμάτησα κι εγώ μαζί του και βρέθηκα με τον Γιώργο εκείνη τη βραδιά, οκλαδόν σε ένα μαγαζί, με κρατούσε από το χέρι και μου έλεγε “Μη φύγεις από εδώ, γιατί είσαι το μόνο μου άλλοθι”. "Εγώ που δεν έχω;", του έλεγα. "Έχεις εμένα", μου έλεγε. Εγώ πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτή την απώλεια. Είναι ξαφνική... Λυπάμαι πάρα πολύ. Εύχομαι η ψυχή του να βρει την ηρεμία που έψαχνε πάντα και θερμά συλλυπητήρια σε όλους όσους τον αγαπούν», εξομολογήθηκε.
Η τραγουδίστρια μίλησε στην εκπομπή «Κοινωνία Ώρα Mega» την Πέμπτη 10 Σεπτεμβρίου και δήλωσε πως δεν μπορεί να συνειδητοποιήσει πως άφησε την τελευταία του πνοή, ενώ περιέγραψε με συγκίνηση τη βραδιά που μοιράστηκε με τον καλλιτέχνη και θα της μείνει για πάντα αξέχαστη.
Η Μελίνα Ασλανίδου με δυσκολία ανέφερε αρχικά: «Εντάξει, ο Γιώργος ήταν ένας πολύ σπουδαίος καλλιτέχνης, ήταν σταρ και αυτή τη στιγμή υπάρχει ένα μεγάλο κενό. Δεν το πιστεύω ότι έχει φύγει κατ’ αρχάς ακόμα. Δεν είναι εύκολο να δεχτείς κάτι τέτοιο, γιατί ήταν ένας νέος άνθρωπος. Η καλλιτεχνική του υπόσταση ήταν τεράστια και είναι... τι να πω, λυπάμαι τόσο πολύ. Πραγματικά, δεν το πιστεύω ότι έχει “φύγει” ο Γιώργος. Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ να το χωνέψω αυτό το πράγμα».
Δείτε το βίντεο
Η τραγουδίστρια, στη συνέχεια, μίλησε για τον χαρακτήρα του Γιώργου Μαζωνάκη: «Θα θυμάμαι για πάντα το χιούμορ του, τη γλύκα του. Από την πρώτη φορά που συνεργαστήκαμε ήταν τόσο γλυκός, τόσο ευγενικός. Είχα πολύ καλή σχέση μαζί του. Ήταν δηλαδή ευγενέστατο πλάσμα, υπέροχο πλάσμα, σοβαρό. Αγαπούσε τόσο πολύ τη μουσική, αγαπούσε τόσο πολύ το λαϊκό μπουζούκι, το λαϊκό όργανο ως μπουζούκι και έκανε τόσα πράγματα όμορφα, ωραία, καλλιτεχνικά», είπε.
Κλείνοντας, αποκάλυψε τα λόγια που αντάλλαξαν σε μία δύσκολη στιγμή: «Η καλύτερη βραδιά που έχουμε, θα μου μείνει αξέχαστη. Ξέρει αυτός κι εγώ. Μια βραδιά που είχαμε βρεθεί πριν πολλά χρόνια, όταν είχε σταματήσει ο Μητροπάνος από το μαγαζί που δουλεύαμε τότε και σταμάτησα κι εγώ μαζί του και βρέθηκα με τον Γιώργο εκείνη τη βραδιά, οκλαδόν σε ένα μαγαζί, με κρατούσε από το χέρι και μου έλεγε “Μη φύγεις από εδώ, γιατί είσαι το μόνο μου άλλοθι”. "Εγώ που δεν έχω;", του έλεγα. "Έχεις εμένα", μου έλεγε. Εγώ πραγματικά λυπάμαι πάρα πολύ γι’ αυτή την απώλεια. Είναι ξαφνική... Λυπάμαι πάρα πολύ. Εύχομαι η ψυχή του να βρει την ηρεμία που έψαχνε πάντα και θερμά συλλυπητήρια σε όλους όσους τον αγαπούν», εξομολογήθηκε.
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