Ο Μητσοτάκης απάντησε με χιούμορ στην ανάρτηση Τούνη για τα εγκαίνια της croissanterie της στο Παρίσι

Έναν ιδιότυπο διαδικτυακό διάλογο είχε ο Κυριακός Μητσοτάκης με την Ιωάννα Τούνη , με αφορμή την αυριανή παρουσία του στο Παρίσι για συνάντηση με τον Εμανουέλ Μακρόν.





Συγκεκριμένα, του ζήτησε να μη δώσει το «παρών» στα εγκαίνια. « Η Instagrammer βρίσκεται επίσης στη γαλλική πρωτεύουσα για τα εγκαίνια της croissanterie της , που θα πραγματοποιηθούν αύριο, Τετάρτη 9 Σεπτεμβρίου. Μόλις ενημερώθηκε μάλιστα από φίλη της ότι ο Έλληνας πρωθυπουργός θα καταφθάσει εκεί, έκανε μια χιουμοριστική ανάρτηση στο Instagram.Συγκεκριμένα, του ζήτησε να μη δώσει το «παρών» στα εγκαίνια. «

Τι μου στέλνει εν τω μεταξύ η Έφη. Λοιπόν επειδή αύριο ανοίγει επίσημα το Fat Rat και κερνάμε και Freddo Espresso σε όλους τους Έλληνες που θα πάρουν κρουασάν... να πω το εξής! Σας παρακαλούμε κύριε Μητσοτάκη ΜΗΝ έρθετε», έγραψε χαρακτηριστικά.



Ο Κυριάκος Μητσοτάκης έσπευσε να απαντήσει στην Ιωάννα Τούνη, με την ίδια χιουμοριστική διάθεση. Αφού αναδημοσίευσε την ανάρτησή της, έγραψε: «Δεν το είχα στο πρόγραμμα, αλλά τώρα που το λέτε...».