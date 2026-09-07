H Ιωάννα Τούνη ανοίγει croissanterie στο Παρίσι
H Ιωάννα Τούνη ανοίγει croissanterie στο Παρίσι
Η Instagrammer ανακοίνωσε το νέο επιχειρηματικό της βήμα μέσα από τα social media
Ένα νέο επαγγελματικό βήμα, στο εξωτερικό αυτή τη φορά, κάνει η Ιωάννα Τούνη. Η Instagrammer βρίσκεται στο Παρίσι για τις τελευταίες προετοιμασίες για τα εγκαίνια του μαγαζιού που ανοίγει εκεί. Συγκεκριμένα, πρόκειται για μία croissanterie στη Μονμάρτη, με το όνομα «Fat Rat», όπως μοιράστηκε με τους διαδικτυακούς της ακόλουθους με μία ανάρτηση στο Instagram.
Στον λογαριασμό της, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε μία φωτογραφία με το λογότυπο του καταστήματος, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ. «Τσιρίζωωωωωω», έγραψε στη λεζάντα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νέο της εγχείρημα.
Ακολουθεί η ανάρτησή της
Σε ένα βίντεο που ακολούθησε στη συνέχεια στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη εξήγησε ότι δούλευε εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο πάνω σε αυτή την ιδέα, την οποία υλοποίησε μαζί με την ξαδέρφη της που εργάζεται ως σεφ στη γαλλική πρωτεύουσα. Ενώ βρισκόταν μέσα στο μαγαζί της, διευκρίνισε τι ήταν αυτό που την οδήγησε στην απόφαση να ανοίξει μία croissanterie.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, εξομολογήθηκε ότι με αυτό το μαγαζί , όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει το δικό του κρουασάν, έκανε πραγματικότητα ένα μεγάλο προσωπικό όνειρο. Όπως έγραψε: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή… Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω! Και κάπως έτσι γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar. Ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κρουασάν! Να διαλέξεις τη γέμιση, τα toppings, τις γαρνιτούρες σου και να το κάνεις ακριβώς όπως το θέλεις. Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοψημένα κάθε μέρα και όλα φτιαγμένα με πολλή αγάπη από την pastry chef @panagouu - που τυχαίνει να είναι η μικρή μου ξαδέλφη που λατρεύω».
Στην ίδια, αυτή η croissanterie υπενθυμίζει πως δεν υπάρχουν όρια στα όνειρα: «Αλλά για μένα αυτό το μέρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα croissant bar. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα, να έχεις φόβους, αμφιβολίες, να ακούσεις εκατό φορές το «δεν γίνεται» και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσεις… Και να μην σταματήσεις μέχρι να το δεις μπροστά σου. Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως η ζωή μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχες ποτέ φανταστεί… αρκεί να μην φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα! Εγώ σήμερα κάνω ένα από τα μεγαλύτερα βήματά μου…».
Δείτε το βίντεο
Στον λογαριασμό της, η Ιωάννα Τούνη δημοσίευσε μία φωτογραφία με το λογότυπο του καταστήματος, με φόντο τον Πύργο του Άιφελ. «Τσιρίζωωωωωω», έγραψε στη λεζάντα, εκφράζοντας τον ενθουσιασμό της για το νέο της εγχείρημα.
Ακολουθεί η ανάρτησή της
Σε ένα βίντεο που ακολούθησε στη συνέχεια στο Instagram, η Ιωάννα Τούνη εξήγησε ότι δούλευε εδώ και περίπου ενάμιση χρόνο πάνω σε αυτή την ιδέα, την οποία υλοποίησε μαζί με την ξαδέρφη της που εργάζεται ως σεφ στη γαλλική πρωτεύουσα. Ενώ βρισκόταν μέσα στο μαγαζί της, διευκρίνισε τι ήταν αυτό που την οδήγησε στην απόφαση να ανοίξει μία croissanterie.
Στη λεζάντα της ανάρτησής της, εξομολογήθηκε ότι με αυτό το μαγαζί , όπου ο καθένας μπορεί να δημιουργήσει το δικό του κρουασάν, έκανε πραγματικότητα ένα μεγάλο προσωπικό όνειρο. Όπως έγραψε: «Δεν ξέρω αν υπάρχουν αρκετές λέξεις για να περιγράψω αυτό που νιώθω αυτή τη στιγμή… Γιατί αυτό που βλέπεις δεν είναι απλώς ένα καινούργιο μαγαζί στο Παρίσι. Είναι ένα όνειρο που κάποτε το είχα μόνο στο μυαλό μου και σήμερα μπορώ να το αγγίξω, να το μυρίσω, να το δοκιμάσω! Και κάπως έτσι γεννήθηκε το δικό μας Croissant Bar. Ένας χώρος όπου μπορείς να δημιουργήσεις το δικό σου κρουασάν! Να διαλέξεις τη γέμιση, τα toppings, τις γαρνιτούρες σου και να το κάνεις ακριβώς όπως το θέλεις. Όλα χειροποίητα, όλα φρεσκοψημένα κάθε μέρα και όλα φτιαγμένα με πολλή αγάπη από την pastry chef @panagouu - που τυχαίνει να είναι η μικρή μου ξαδέλφη που λατρεύω».
Στην ίδια, αυτή η croissanterie υπενθυμίζει πως δεν υπάρχουν όρια στα όνειρα: «Αλλά για μένα αυτό το μέρος είναι κάτι πολύ περισσότερο από ένα croissant bar. Είναι μια μικρή υπενθύμιση ότι τα όνειρα δεν έχουν ταβάνι. Ότι μπορείς να ξεκινήσεις από το τίποτα, να έχεις φόβους, αμφιβολίες, να ακούσεις εκατό φορές το «δεν γίνεται» και παρ’ όλα αυτά να συνεχίσεις… Και να μην σταματήσεις μέχρι να το δεις μπροστά σου. Αν κάτι έχω μάθει όλα αυτά τα χρόνια, είναι πως η ζωή μπορεί να σε πάει πολύ πιο μακριά απ’ όσο είχες ποτέ φανταστεί… αρκεί να μην φοβάσαι να κάνεις το πρώτο βήμα! Εγώ σήμερα κάνω ένα από τα μεγαλύτερα βήματά μου…».
Δείτε το βίντεο
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