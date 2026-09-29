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Ρωσία: Πάνω από 200 δισ. δολάρια ο αμυντικός προϋπολογισμός για το 2027, ο υψηλότερος από την αρχή του πολέμου
Ρωσία: Πάνω από 200 δισ. δολάρια ο αμυντικός προϋπολογισμός για το 2027, ο υψηλότερος από την αρχή του πολέμου
Οι συνολικές αμυντικές δαπάνες της Ρωσίας αναμένεται να φτάσουν τα 590 δισ. δολάρια μέσα στην επόμενη τριετία - Απόρροια των αμυντικών δαπανών η αναθεώρηση για δημοσιονομικό έλλειμμα 3,2%
Ποσό που αγγίζει τα 17,1 τρισ. ρούβλια (202,58 δισ. δολάρια), σχεδιάζει να δαπανήσει η Ρωσία για την άμυνά της το 2027, ποσό αυξημένο κατά περίπου 27% σε σχέση με τα 13,5 τρισ. ρούβλια (περίπου 160 δισ. δολάρια) που είχαν αρχικά προβλεφθεί και το υψηλότερο από την έναρξη του πολέμου στην Ουκρανία το 2022, σύμφωνα με ρωσικά κυβερνητικά έγγραφα που επεξεργάστηκε το Reuters.
Οι συνολικές αμυντικές δαπάνες αναμένεται να φτάσουν τα 50 τρισ. ρούβλια (περίπου 590 δισ. δολάρια) μέσα στην επόμενη τριετία, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα. Για το 2026, η κυβέρνηση είχε προγραμματίσει δαπάνες 12,1 τρισ. ρουβλίων (περίπου 140 δισ. δολάρια) για την άμυνα, ωστόσο το πραγματικό ποσό είναι απόρρητο και δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί από το Κρεμλίνο. Παράλληλα, μέρος των στρατιωτικών δαπανών μπορεί να καταγράφεται και σε άλλες κατηγορίες του προϋπολογισμού.
Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι το Κρεμλίνο αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή του για το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2026, στο 3,2% του ΑΕΠ, από 1,6% προηγουμένως. Οι συνολικές κρατικές δαπάνες το 2026 αναμένεται να αυξηθούν κατά 13,2%, στα 48,6 τρισ. ρούβλια (580 δισ. δολάρια), ποσό που αντιστοιχεί στο 20,9% του ΑΕΠ.
Η ρωσική κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει το σχέδιο του προϋπολογισμού στο κοινοβούλιο έως την 1η Οκτωβρίου, ενώ την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε σχέδια για νέες αυξήσεις φόρων το 2027, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το διογκούμενο έλλειμμα. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ένας νέος φόρος στα υπερκέρδη των εταιρειών μετάλλων και εξόρυξης αναμένεται να αποφέρει περίπου 200 δισ. ρούβλια (2,37 τρισ. δολάρια) ετησίως.
Το 2026, η κυβέρνηση προβλέπει επίσης να αυξήσει κατά 26% τον καθαρό δανεισμό της, στα 5 τρισ. ρούβλια, ενώ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει 459 δισ. ρούβλια - περίπου το 11% του ρευστού τμήματος του Εθνικού Ταμείου Πλούτου - για να περιορίσει το έλλειμμα.
Παράλληλα, μείωσε την πρόβλεψη για τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο το 2026 στα 7,6 τρισ. ρούβλια (90 δισ. δολάρια), από 8,9 τρισ. ρούβλια (110 δισ. δολάρια), που είχε εκτιμήσει αρχικά.
Τα κυβερνητικά έγγραφα δείχνουν ακόμη ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί στο 21,7% του ΑΕΠ το 2027, από 19,9% το 2026, ξεπερνώντας το όριο του 20% που οι ρωσικές αρχές θεωρούν ασφαλές.
Ο συνολικός δανεισμός το 2027 προβλέπεται να αυξηθεί κατά 43%, φτάνοντας τα 7,7 τρισ. ρούβλια (περίπου 91 δισ. δολάρια).
Οι συνολικές αμυντικές δαπάνες αναμένεται να φτάσουν τα 50 τρισ. ρούβλια (περίπου 590 δισ. δολάρια) μέσα στην επόμενη τριετία, σύμφωνα με τα ίδια έγγραφα. Για το 2026, η κυβέρνηση είχε προγραμματίσει δαπάνες 12,1 τρισ. ρουβλίων (περίπου 140 δισ. δολάρια) για την άμυνα, ωστόσο το πραγματικό ποσό είναι απόρρητο και δεν πρόκειται να δημοσιοποιηθεί από το Κρεμλίνο. Παράλληλα, μέρος των στρατιωτικών δαπανών μπορεί να καταγράφεται και σε άλλες κατηγορίες του προϋπολογισμού.
Τα έγγραφα δείχνουν επίσης ότι το Κρεμλίνο αναθεώρησε προς τα πάνω την εκτίμησή του για το δημοσιονομικό έλλειμμα του 2026, στο 3,2% του ΑΕΠ, από 1,6% προηγουμένως. Οι συνολικές κρατικές δαπάνες το 2026 αναμένεται να αυξηθούν κατά 13,2%, στα 48,6 τρισ. ρούβλια (580 δισ. δολάρια), ποσό που αντιστοιχεί στο 20,9% του ΑΕΠ.
Η ρωσική κυβέρνηση αναμένεται να καταθέσει το σχέδιο του προϋπολογισμού στο κοινοβούλιο έως την 1η Οκτωβρίου, ενώ την περασμένη εβδομάδα ανακοίνωσε σχέδια για νέες αυξήσεις φόρων το 2027, προκειμένου να χρηματοδοτήσει το διογκούμενο έλλειμμα. Σύμφωνα με τα έγγραφα, ένας νέος φόρος στα υπερκέρδη των εταιρειών μετάλλων και εξόρυξης αναμένεται να αποφέρει περίπου 200 δισ. ρούβλια (2,37 τρισ. δολάρια) ετησίως.
Το 2026, η κυβέρνηση προβλέπει επίσης να αυξήσει κατά 26% τον καθαρό δανεισμό της, στα 5 τρισ. ρούβλια, ενώ σχεδιάζει να χρησιμοποιήσει 459 δισ. ρούβλια - περίπου το 11% του ρευστού τμήματος του Εθνικού Ταμείου Πλούτου - για να περιορίσει το έλλειμμα.
Παράλληλα, μείωσε την πρόβλεψη για τα έσοδα από πετρέλαιο και φυσικό αέριο το 2026 στα 7,6 τρισ. ρούβλια (90 δισ. δολάρια), από 8,9 τρισ. ρούβλια (110 δισ. δολάρια), που είχε εκτιμήσει αρχικά.
Τα κυβερνητικά έγγραφα δείχνουν ακόμη ότι το δημόσιο χρέος αναμένεται να αυξηθεί στο 21,7% του ΑΕΠ το 2027, από 19,9% το 2026, ξεπερνώντας το όριο του 20% που οι ρωσικές αρχές θεωρούν ασφαλές.
Ο συνολικός δανεισμός το 2027 προβλέπεται να αυξηθεί κατά 43%, φτάνοντας τα 7,7 τρισ. ρούβλια (περίπου 91 δισ. δολάρια).
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