Βαγγέλης Μόρας στο The Football Show: «Η Εθνική με την Γερμανία έδειξε ότι ξέρει να παίρνει και μεγάλα αποτελέσματα»

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Ο παλαίμαχος διεθνής ποδοσφαιριστής και νυν προπονητής της Athens Kallithea,φιλοξενήθηκε στην εκπομπή του protothema.grκαι μίλησε για τη νέα εικόνα τηςμετά τις σημαντικές νίκες απέναντι σε Σερβία και Γερμανία.Ο Μόρας στάθηκε στη μεγαλύτερη αλλαγή που βλέπει στο αντιπροσωπευτικό συγκρότημα, υπογραμμίζοντας ότι πλέον η ομάδα έχει αποκτήσει τη δυνατότητα να προσαρμόζεται στις απαιτήσεις κάθε αγώνα.«Η διαφορά από την Εθνική που είχαμε συνηθίσει είναι αυτό που θέλαμε όλοι μας να δούμε. Να μπορεί η ομάδα να προσαρμοστεί για να πάρει ένα μεγάλο αποτέλεσμα και όχι να μπαίνει μόνο για να παίξει ποδόσφαιρο. Μπαίναμε, παίζαμε, τη θαυμάζαμε, αλλά στο τέλος μπορεί να μην κερδίζαμε. Τώρα είδαμε κάτι διαφορετικό, ειδικά με τη Γερμανία», ανέφερε χαρακτηριστικά.Παράλληλα, τόνισε πως σημαντικό στοιχείο για την επιτυχία είναι το καλό κλίμα μέσα στην ομάδα και η ενότητα που μπορεί να δημιουργηθεί μεταξύ των παικτών.«Πρέπει να κρατήσουμε αυτό που έχουμε σαν χαρακτηριστικό. Όταν ο Έλληνας γίνεται οικογένεια και υπάρχει καλό κλίμα, τότε έχει τις δυνατότητες να πετύχει μια τεράστια νίκη, όπως έγινε με τη Γερμανία».Ο πρώην διεθνής αμυντικός υπογράμμισε επίσης πως η σημερινή Εθνική διαθέτει ποδοσφαιριστές με ποιότητα και προσωπικότητα: «Πράγματι η Ελλάδα έχει πλέον παίκτες που μπορούν να κάνουν τη διαφορά».Αναφερόμενος στη στήριξη του κόσμου προς την Εθνική, ο Μόρας σημείωσε ότι η σχέση αυτή δεν ήταν πάντα εύκολη, θυμίζοντας πως στο παρελθόν υπήρχαν στιγμές έντονης κριτικής.«Ο Έλληνας ποδοσφαιριστής ξέρει ότι δεν τον στηρίζει πάντα ο κόσμος. Αν το καλοσκεφτούμε, κάποιες φορές όταν έχεις τον κόσμο απέναντι έρχεται και η μεγαλύτερη επιτυχία. Στα προκριματικά του Μουντιάλ του 2010 με την Ουκρανία ακούγαμε σφυρίγματα και αποδοκιμασίες. Θα θέλαμε όλοι να υπάρχει άλλη φιλοσοφία για την Εθνική, αλλά αυτό δεν αλλάζει εύκολα».