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Ανδρέας Θεοδωρόπουλος για την καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας: «Το ηχητικό είναι προϊόν AI»
Ανδρέας Θεοδωρόπουλος για την καταγγελία ενδοοικογενειακής βίας: «Το ηχητικό είναι προϊόν AI»
«Έχω αντιδικία και ήταν στημένη η υπόθεση», ανέφερε ο δικηγόρος - «Τα παιδιά ήταν μαζί μου», σημειώνει η σύζυγός του
Απάντηση μετά την καταγγελία για ενδοοικογενειακή βία σε βάρος του ανήλικου γιου του το βράδυ της Τρίτης (29/9) έδωσε ο δικηγόρος Ανδρέας Θεοδωρόπουλος χαρακτηρίζοντας τα όσα του καταλογίζουν ψευδή, κάνοντας λόγο για «στημένη υπόθεση».
«Έχω αδιάψευστους μάρτυρες τις κάμερες, τις κάμερες του φροντιστηρίου και τη σύζυγό μου», σημείωσε ο ίδιος μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του Star «Πρώτος Καφές με την Ζήνα».
Σημειώνεται ότι η καταγγελία στην αστυνομία υποβλήθηκε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο περιγραφόταν ότι υπήρχε βίντεο στα social media με τον δικηγόρο να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε ζωντανή μετάδοση.
Όπως υποστήριξε ο δικηγόρος το ηχητικό «είναι προϊόν ΑΙ, δεν υπήρξε ποτέ γεγονός», ενώ δήλωσε πως είναι διατεθειμένος να δώσει όλο το βίντεο στην αστυνομία για έρευνα. «Μην πιστέψετε κάτι που είναι στημένο. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσα βία σε κανέναν».
«Δεν κρύφτηκα πουθενά. Δεν οδηγήθηκα από κανέναν, πήγα με το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο. Και η ενδοοικογενειακή βία στον Άλιμο, ο κ. προϊστάμενος που έχει μεγάλη εμπειρία είδε ότι είναι μια ψευδής μήνυση από την Κύπρο», σημείωσε σε άλλο σημείο και διερωτήθηκε: «Έχω αντιδικία και ήταν στημένη η υπόθεση. Όταν έχετε εγκαλέσει έναν άνθρωπο διότι τελεί ποινικά αδικήματα, δεν θα σας στήσει ένα ψευτικό αυτόφωρο;».
«Ο κύριος αυτός συνεχώς βρίζει τον εντολέα μου από τον Απρίλιο. Έχει συντελέσει μια αξιόποινη πράξη, την ψευδή καταμήνυση, επίτηδες, διότι έχει αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα», πρόσθεσε.
«Στο σπίτι υπάρχουν τέσσερις κάμερες. Υπάρχει κάμερα στην είσοδο, στον εξωτερικό χώρο, στον πίσω χώρο, στις βεράντες, αλλά και μέσα στο σπίτι. Καταγράφουν τα πάντα. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι τα παιδιά ήταν μαζί μου, ότι ήταν στο φροντιστήριο μέχρι τις 19:00 που επιστρέψαμε στο σπίτι μας, καθώς και ότι συμμετείχαν στις δραστηριότητές τους. Στα φροντιστήρια καταγράφονται παρουσίες, γνωρίζετε όλοι έχετε παιδιά. Τα έχω καταγράψει και στο κινητό μου και είναι στη διάθεσή σας όποτε τα χρειαστείτε», ανέφερε αρχικά.
Και συμπλήρωσε:
«Στις 16:10 ακριβώς έφυγα από το σπίτι μου με τα τρία παιδιά, προκειμένου να τα πάω στο φροντιστήριο. Το μικρότερο παιδί, το μωρό, παρέμεινε στο σπίτι. Επέστρεψα ξανά πίσω, καθώς η απόσταση είναι πολύ μικρή, 10 λεπτά. και κατέβηκα πάλι στις 18:00, επειδή τα παιδιά σχολούσαν στις 18:15, ώστε να τα πάω απευθείας στις δραστηριότητές τους. Ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητές τους και μέχρι τις 19:00 επιστρέψαμε στο σπίτι. Η κάμερα καταγράφει την επιστροφή μας. Εμένα, το μωρό που είναι 7 μηνών, την κόρη μου που είναι 5,5 ετών, τη δεύτερη κόρη μου που είναι 10 ετών και τον γιο μας που είναι 11 ετών. Αν δεν αγαπούσαμε τα παιδιά μας, δεν θα κάναμε όλα αυτά κάθε μέρα, από τις 16:00 και μετά».
«Έχω αδιάψευστους μάρτυρες τις κάμερες, τις κάμερες του φροντιστηρίου και τη σύζυγό μου», σημείωσε ο ίδιος μιλώντας σήμερα στην εκπομπή του Star «Πρώτος Καφές με την Ζήνα».
Σημειώνεται ότι η καταγγελία στην αστυνομία υποβλήθηκε μέσω μηνύματος ηλεκτρονικού ταχυδρομείου στο οποίο περιγραφόταν ότι υπήρχε βίντεο στα social media με τον δικηγόρο να ασκεί λεκτική και σωματική βία σε βάρος του παιδιού το απόγευμα της ίδιας ημέρας σε ζωντανή μετάδοση.
Όπως υποστήριξε ο δικηγόρος το ηχητικό «είναι προϊόν ΑΙ, δεν υπήρξε ποτέ γεγονός», ενώ δήλωσε πως είναι διατεθειμένος να δώσει όλο το βίντεο στην αστυνομία για έρευνα. «Μην πιστέψετε κάτι που είναι στημένο. Ποτέ δεν θα χρησιμοποιούσα βία σε κανέναν».
«Δεν κρύφτηκα πουθενά. Δεν οδηγήθηκα από κανέναν, πήγα με το ιδιωτικό μου αυτοκίνητο. Και η ενδοοικογενειακή βία στον Άλιμο, ο κ. προϊστάμενος που έχει μεγάλη εμπειρία είδε ότι είναι μια ψευδής μήνυση από την Κύπρο», σημείωσε σε άλλο σημείο και διερωτήθηκε: «Έχω αντιδικία και ήταν στημένη η υπόθεση. Όταν έχετε εγκαλέσει έναν άνθρωπο διότι τελεί ποινικά αδικήματα, δεν θα σας στήσει ένα ψευτικό αυτόφωρο;».
«Ο κύριος αυτός συνεχώς βρίζει τον εντολέα μου από τον Απρίλιο. Έχει συντελέσει μια αξιόποινη πράξη, την ψευδή καταμήνυση, επίτηδες, διότι έχει αυτεπαγγέλτως διωκόμενα αδικήματα», πρόσθεσε.
«Τα παιδιά ήταν μαζί μου»Στην εκπομπή τοποθετήθηκε για την υπόθεση μίλησε και η σύζυγός του Ανδρέα Θεοδωρόπουλου, Γωγώ η οποία επίσης διέψευσε την καταγγελία.
«Στο σπίτι υπάρχουν τέσσερις κάμερες. Υπάρχει κάμερα στην είσοδο, στον εξωτερικό χώρο, στον πίσω χώρο, στις βεράντες, αλλά και μέσα στο σπίτι. Καταγράφουν τα πάντα. Δεν μπορεί κανείς να αμφισβητήσει ότι τα παιδιά ήταν μαζί μου, ότι ήταν στο φροντιστήριο μέχρι τις 19:00 που επιστρέψαμε στο σπίτι μας, καθώς και ότι συμμετείχαν στις δραστηριότητές τους. Στα φροντιστήρια καταγράφονται παρουσίες, γνωρίζετε όλοι έχετε παιδιά. Τα έχω καταγράψει και στο κινητό μου και είναι στη διάθεσή σας όποτε τα χρειαστείτε», ανέφερε αρχικά.
Και συμπλήρωσε:
«Στις 16:10 ακριβώς έφυγα από το σπίτι μου με τα τρία παιδιά, προκειμένου να τα πάω στο φροντιστήριο. Το μικρότερο παιδί, το μωρό, παρέμεινε στο σπίτι. Επέστρεψα ξανά πίσω, καθώς η απόσταση είναι πολύ μικρή, 10 λεπτά. και κατέβηκα πάλι στις 18:00, επειδή τα παιδιά σχολούσαν στις 18:15, ώστε να τα πάω απευθείας στις δραστηριότητές τους. Ολοκλήρωσαν τις δραστηριότητές τους και μέχρι τις 19:00 επιστρέψαμε στο σπίτι. Η κάμερα καταγράφει την επιστροφή μας. Εμένα, το μωρό που είναι 7 μηνών, την κόρη μου που είναι 5,5 ετών, τη δεύτερη κόρη μου που είναι 10 ετών και τον γιο μας που είναι 11 ετών. Αν δεν αγαπούσαμε τα παιδιά μας, δεν θα κάναμε όλα αυτά κάθε μέρα, από τις 16:00 και μετά».
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