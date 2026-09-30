Στην εισαγγελία ο φάκελος για την πολύνεκρη τραγωδία στον Πύργο Γκρένφελ στο Λονδίνο, στο στόχαστρο 20 εταιρείες και 54 άτομα
Στην εισαγγελία ο φάκελος για την πολύνεκρη τραγωδία στον Πύργο Γκρένφελ στο Λονδίνο, στο στόχαστρο 20 εταιρείες και 54 άτομα
Η έρευνα αφορά την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 14 Ιουνίου 2017 στον πύργο, στη συνοικία Νορθ Κένσινγκτον του δυτικού Λονδίνου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 72 άνθρωποι
Τον τελικό φάκελο της έρευνας για την πολύνεκρη πυρκαγιά στον Πύργο Γκρένφελ υπέβαλε η Μητροπολιτική Αστυνομία στην Εισαγγελική Υπηρεσία της Βρετανίας, ανοίγοντας τον δρόμο για την εξέταση πιθανών ποινικών διώξεων.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της υπόθεσης ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με κατηγορίες 20 εταιρείες και οργανισμοί, καθώς και 54 φυσικά πρόσωπα.
Η έρευνα αφορά την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 14 Ιουνίου 2017, στη συνοικία Νορθ Κένσινγκτον του δυτικού Λονδίνου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 72 άνθρωποι.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση ως μία από τις «πιο σύνθετες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από βρετανική υπηρεσία επιβολής του νόμου», λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων, των τεχνικών ζητημάτων και της έκτασης των ερευνών.
Η δημόσια έρευνα που ολοκληρώθηκε το 2024 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.
Σύμφωνα με την αστυνομία, στο πλαίσιο της υπόθεσης ενδέχεται να βρεθούν αντιμέτωπες με κατηγορίες 20 εταιρείες και οργανισμοί, καθώς και 54 φυσικά πρόσωπα.
Η έρευνα αφορά την πυρκαγιά που ξέσπασε στις 14 Ιουνίου 2017, στη συνοικία Νορθ Κένσινγκτον του δυτικού Λονδίνου, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους 72 άνθρωποι.
Η Μητροπολιτική Αστυνομία έχει χαρακτηρίσει την υπόθεση ως μία από τις «πιο σύνθετες έρευνες που έχουν πραγματοποιηθεί ποτέ από βρετανική υπηρεσία επιβολής του νόμου», λόγω του μεγάλου αριθμού εμπλεκομένων, των τεχνικών ζητημάτων και της έκτασης των ερευνών.
Η δημόσια έρευνα που ολοκληρώθηκε το 2024 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι η τραγωδία θα μπορούσε να είχε αποφευχθεί.
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