Το ντίζελ «καίει» τον Λευκό Οίκο: Ο Τραμπ εξετάζει μπλόκο στις εξαγωγές, πιέσεις από αγρότες και πετρελαϊκές

Πολιτική πίεση στον Τραμπ από αγρότες και πετρελαϊκές

Οι πετρελαϊκές προειδοποιούν για αντίθετα αποτελέσματα

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Ντίζελ στα 6,53 δολάρια το γαλόνι λόγω του πολέμου με το Ιράν

Επείγουσες διαβουλεύσεις με τους συμβούλους του πραγματοποιεί ογια το ενδεχόμενο να επιβάλει απαγόρευση στις εξαγωγέςή να λάβει άλλα μέτρα προκειμένου να περιορίσει την κρίση καυσίμων που απειλεί να προκαλέσει πολιτικό κόστος στο Ρεπουμπλικανικό Κόμμα ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.Σύμφωνα με ανθρώπους που γνωρίζουν τις συζητήσεις, στο τραπέζι βρίσκονται επιλογές όπως ο περιορισμός των διεθνών πωλήσεων ντίζελ, ενώ κυβερνητικοί αξιωματούχοι έχουν ήδη ενημερώσει συμμάχους, μεταξύ των οποίων και το Ηνωμένο Βασίλειο, για πιθανές αναταράξεις στην προμήθειαΑξιωματούχος του Λευκού Οίκου δήλωσε ότι ο Τραμπ «αξιολογεί όλες τις επιλογές που βρίσκονται στο τραπέζι» με στόχο τη μείωση των εγχώριων τιμών καυσίμων, διευκρινίζοντας ότι δεν έχει ληφθεί ακόμη απόφαση για πιθανή αναστολή των εξαγωγών.Ο Αμερικανός πρόεδρος βρίσκεται στο επίκεντρο μιας έντονης αντιπαράθεσης μεταξύσυμμάχων του, οι οποίοι ανησυχούν για τις πολιτικές επιπτώσεις της εκτίναξης των τιμών του ντίζελ, και των πετρελαϊκών εταιρειών που θέλουν να διατηρήσουν τις ιδιαίτερα κερδοφόρες εξαγωγές.Ρεπουμπλικανοί από αγροτικές πολιτείες, με επικεφαλής τον γερουσιαστή της Αϊόβα,, πιέζουν για την επιβολή περιορισμών, φοβούμενοι ότι η αύξηση του κόστους καυσίμων θα οδηγήσει σε πολιτική φθορά ενόψει των ενδιάμεσων εκλογών.«Οι πολιτικές συνέπειες είναι ότι οι Ρεπουμπλικανοί μπορεί να χάσουν την πλειοψηφία», δήλωσε ο βουλευτής του Τενεσί,, ο οποίος έχει προτείνει νομοθεσία για την απαγόρευση εξαγωγών ντίζελ. «Θα το χρεωθούμε, είτε το αξίζουμε είτε όχι. Είμαστε αυτοί που έχουμε την εξουσία και είναι δύσκολο να το αποφύγουμε», πρόσθεσε.Από την άλλη πλευρά, στελέχη της ενεργειακής βιομηχανίας προειδοποιούν ότι ένα τέτοιο μέτρο μπορεί να έχει το αντίθετο αποτέλεσμα και να οδηγήσει σε ακόμη υψηλότερες τιμές σε περιοχές των ΗΠΑ που εξαρτώνται από εισαγωγές καυσίμων.Πρόσωπο με γνώση των συζητήσεων στονανέφερε ότι η εκστρατεία πίεσης από τις μεγάλες πετρελαϊκές εταιρείες έχει πείσει αρκετούς αξιωματούχους πως μια απαγόρευση εξαγωγών θα μπορούσε να προκαλέσει νέα προβλήματα στην αγορά.Μεταξύ όσων έχουν εκφράσει επιφυλάξεις για το μέτρο είναι ο υπουργός Ενέργειας,, ο υπουργός Εσωτερικώνκαι ο υπουργός Οικονομικών,Παράλληλα, ο διευθύνων σύμβουλος τηςσυναντήθηκε την Τρίτη στον Λευκό Οίκο με τον Ράιτ.Παρά τις αντιδράσεις, το ενδεχόμενο απαγόρευσης παραμένει ενεργό. Ο ίδιος ο Τραμπ δήλωσε το σαββατοκύριακο ότι «εξετάζει πολύ σοβαρά» την επιλογή. «Η συζήτηση συνεχίζεται. Δεν έχουμε ξεκάθαρη εικόνα για το τι θα αποφασίσει», ανέφερε πηγή με γνώση των εσωτερικών διαβουλεύσεων. «Ο Λευκός Οίκος αντιτίθεται έντονα, αλλά όλα εξαρτώνται από τον Τραμπ και από το αν θέλει να κάνει κάτι μεγάλο».Η πίεση αυξάνεται καθώς η ενεργειακή κρίση έχει λάβει μεγάλες διαστάσεις μετά τον πόλεμο του Ιράν, ο οποίος μπαίνει πλέον στον όγδοο μήνα. Το ντίζελ, καύσιμο κρίσιμο για τη βιομηχανία και τη γεωργία των ΗΠΑ, έφτασε την προηγούμενη εβδομάδα τα, τιμή αυξημένη κατά περισσότερο από 70% σε σχέση με τα επίπεδα πριν από την έναρξη του πολέμου.Οι τιμές του αργού πετρελαίου, από το οποίο παράγεται το ντίζελ, έχουν αυξηθεί σχεδόν 40% από την έναρξη της σύγκρουσης τον Φεβρουάριο, με το Brent να διαμορφώνεται την Τρίτη στα 102,59 δολάρια το βαρέλι.Παράλληλα, οι ουκρανικές επιθέσεις σε ρωσικά διυλιστήρια έχουν επιδεινώσει την παγκόσμια έλλειψη ντίζελ.