Ντόλι Πάρτον: Δεν θα μπορέσει κανείς να την αντικαταστήσει στις καρδιές μας, λέει η αδερφή της
Ντόλι Πάρτον: Δεν θα μπορέσει κανείς να την αντικαταστήσει στις καρδιές μας, λέει η αδερφή της
Ήταν η γυναίκα που ανέλαβε τον ρόλο της μητέρας μου και με μεγάλωσε από τα 13 μέχρι τα 18 μου, εξομολογείται η Φρίντα Πάρτον
Μερικά συγκινητικά λόγια μοιράστηκε για την Ντόλι Πάρτον η αδερφή της, λίγες μέρες μετά τον θάνατό της σε ηλικία 80 ετών.
Η 69χρονη Φρίντα Πάρτον απέτισε φόρο τιμής στη θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μέσα από τον λογαριασμό της στο Facebook, ευχαριστώντας τους ακολούθους της «που δείχνουν υπομονή μαζί μου όσο θρηνώ τον θάνατο της μεγάλης μου αδερφής». Όπως εξομολογήθηκε, μπορεί για όλο τον κόσμο η Ντόλι Πάρτον να ήταν μια μεγάλη σταρ, αλλά για εκείνη ήταν η αδερφή της και η γυναίκα που ανέλαβε τον ρόλο της μητέρας τους για να τη μεγαλώσει.
«Ξέρω ότι για ολόκληρο τον κόσμο ήταν μια σούπερ σταρ, αλλά για μένα ήταν η “μαμά Ντόλι” μου», έγραψε αρχικά στη μακροσκελή ανάρτησή της. «Ήταν η αδερφή που ερχόταν στο κρεβάτι μου όταν ήμουν μικρή, επειδή φοβόμασταν και οι δύο το σκοτάδι. Ήταν η γυναίκα που ανέλαβε τον ρόλο της μητέρας μου και με μεγάλωσε από τα 13 μέχρι τα 18 μου χρόνια. Ήταν εκείνη που προσπαθούσε να με πείσει να φοράω τις περούκες της στις εμφανίσεις μου στο Dollywood — συγγνώμη, αδερφή μου, αλλά σε αυτό σίγουρα δεν σε άκουσα», πρόσθεσε.
Η Φρίντα έγραψε ότι «όπως όλες οι αδελφές, είχαμε κι εμείς όλα αυτά τα χρόνια το μερίδιό μας σε καβγάδες και διαφωνίες, αλλά μέσα από όλες τις καλές και τις δύσκολες στιγμές, μέσα από όλα τα γέλια και τα δάκρυα, δεν έπαψα ποτέ να την αγαπώ».
«Πριν από μήνες σας είχα ζητήσει να προσευχηθείτε για την Ντόλι, αλλά τώρα θα σας ζητήσω να προσευχηθείτε για μένα και για ολόκληρη την οικογένειά μου, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την αβάσταχτη απώλεια. Δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς που να μπορέσει να την αντικαταστήσει στις καρδιές μας και ξέρω ότι κατέχει μια ξεχωριστή θέση και στις καρδιές πολλών από εσάς», συνέχισε.
Η ανάρτησή της
«Ξέρω ότι θα ήθελε να συνεχίσω, να συνεχίσω να χαμογελώ και να μοιράζομαι με τους άλλους την αγάπη που εκείνη έδινε τόσο απλόχερα. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω, ακόμη και τις ημέρες που μοιάζει αδύνατο. Ετοιμάζω κάτι πολύ ξεχωριστό για όλους εσάς προς τιμήν της. Είναι ο δικός μου τρόπος να κρατήσω ένα μικρό κομμάτι της “μαμάς Ντόλι” μαζί μου, ενώ ταυτόχρονα τη μοιράζομαι με όλους εσάς που επίσης την αγαπούσατε», σημείωσε.
«Σας ευχαριστώ που την αγαπήσατε, που προσευχηθήκατε γι’ αυτήν και τώρα που αγαπάτε και προσεύχεστε για όλους εμάς», έγραψε κλείνοντας.
Η 69χρονη Φρίντα Πάρτον απέτισε φόρο τιμής στη θρυλική τραγουδίστρια της κάντρι μέσα από τον λογαριασμό της στο Facebook, ευχαριστώντας τους ακολούθους της «που δείχνουν υπομονή μαζί μου όσο θρηνώ τον θάνατο της μεγάλης μου αδερφής». Όπως εξομολογήθηκε, μπορεί για όλο τον κόσμο η Ντόλι Πάρτον να ήταν μια μεγάλη σταρ, αλλά για εκείνη ήταν η αδερφή της και η γυναίκα που ανέλαβε τον ρόλο της μητέρας τους για να τη μεγαλώσει.
«Ξέρω ότι για ολόκληρο τον κόσμο ήταν μια σούπερ σταρ, αλλά για μένα ήταν η “μαμά Ντόλι” μου», έγραψε αρχικά στη μακροσκελή ανάρτησή της. «Ήταν η αδερφή που ερχόταν στο κρεβάτι μου όταν ήμουν μικρή, επειδή φοβόμασταν και οι δύο το σκοτάδι. Ήταν η γυναίκα που ανέλαβε τον ρόλο της μητέρας μου και με μεγάλωσε από τα 13 μέχρι τα 18 μου χρόνια. Ήταν εκείνη που προσπαθούσε να με πείσει να φοράω τις περούκες της στις εμφανίσεις μου στο Dollywood — συγγνώμη, αδερφή μου, αλλά σε αυτό σίγουρα δεν σε άκουσα», πρόσθεσε.
Dolly Parton’s Sister Freida Says ‘There Will Never Be Anyone Who Can Replace Her’ in Touching Tribute https://t.co/JNHU1YggWh— People (@people) August 30, 2026
«Πριν από μήνες σας είχα ζητήσει να προσευχηθείτε για την Ντόλι, αλλά τώρα θα σας ζητήσω να προσευχηθείτε για μένα και για ολόκληρη την οικογένειά μου, καθώς προσπαθούμε να διαχειριστούμε αυτή την αβάσταχτη απώλεια. Δεν θα υπάρξει ποτέ κανείς που να μπορέσει να την αντικαταστήσει στις καρδιές μας και ξέρω ότι κατέχει μια ξεχωριστή θέση και στις καρδιές πολλών από εσάς», συνέχισε.
Η ανάρτησή της
«Ξέρω ότι θα ήθελε να συνεχίσω, να συνεχίσω να χαμογελώ και να μοιράζομαι με τους άλλους την αγάπη που εκείνη έδινε τόσο απλόχερα. Αυτό θα προσπαθήσω να κάνω, ακόμη και τις ημέρες που μοιάζει αδύνατο. Ετοιμάζω κάτι πολύ ξεχωριστό για όλους εσάς προς τιμήν της. Είναι ο δικός μου τρόπος να κρατήσω ένα μικρό κομμάτι της “μαμάς Ντόλι” μαζί μου, ενώ ταυτόχρονα τη μοιράζομαι με όλους εσάς που επίσης την αγαπούσατε», σημείωσε.
«Σας ευχαριστώ που την αγαπήσατε, που προσευχηθήκατε γι’ αυτήν και τώρα που αγαπάτε και προσεύχεστε για όλους εμάς», έγραψε κλείνοντας.
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