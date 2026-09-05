Ντόλι Πάρτον: Αποκαταστάθηκε το αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ μετά τον βανδαλισμό
Ντόλι Πάρτον: Αποκαταστάθηκε το αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ μετά τον βανδαλισμό
Το αστέρι της σταρ υπέστη φθορές λίγες ημέρες μετά τον θάνατό της
Το αστέρι της Ντόλι Πάρτον στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ αποκαταστάθηκε και αντικαταστάθηκε μετά τις φθορές που υπέστη λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της θρυλικής τραγουδίστριας της κάντρι.
Η Πάρτον έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το αστέρι, το οποίο η τραγουδίστρια απέκτησε το 1984, είχε ήδη μια ρωγμή πριν από τον βανδαλισμό. Από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το αστέρι της είναι πλήρως αποκατεστημένο.
Σε δήλωσή της στο Variety, η Άνα Μαρτίνεζ, παραγωγός της Λεωφόρου της Δόξας του Χόλιγουντ, ανέφερε: «Η Ντόλι μας επέστρεψε. Το Χόλιγουντ είναι ενθουσιασμένο που το αστέρι της επέστρεψε σε άριστη κατάσταση, έτσι ώστε οι θαυμαστές της να μπορούν να το απολαμβάνουν για πάντα».
Μετά την είδηση του θανάτου της σταρ της κάντρι, πλήθος θαυμαστών της επισκέπτεται το αστέρι της, αφήνοντας λουλούδια, κάρτες, κεριά και άλλα αναμνηστικά προς τιμήν της. Ωστόσο, ένας επισκέπτης που βρέθηκε στο σημείο τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου παρατήρησε ότι το αστέρι είχε υποστεί φθορές, με τις ζημιές να εντοπίζονται συγκεκριμένα πάνω στο όνομα της τραγουδίστριας.
Η Άνα Μαρτίνεζ, εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ, δήλωσε στο Page Six για τον βανδαλισμό: «Ένας θαυμαστής πήγε στο αστέρι χθες και ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε βανδαλιστεί. Από τη φωτογραφία που δημοσίευσε, φαίνεται πράγματι ότι το αστέρι βανδαλίστηκε και υπέστη ζημιές». Όπως πρόσθεσε «τα λουλούδια απομακρύνθηκαν χθες το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη επισκευή του αστεριού».
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Η Πάρτον έφυγε από τη ζωή στις 25 Αυγούστου, σε ηλικία 80 ετών, μετά από μάχη με τον καρκίνο. Το αστέρι, το οποίο η τραγουδίστρια απέκτησε το 1984, είχε ήδη μια ρωγμή πριν από τον βανδαλισμό. Από την Παρασκευή 4 Σεπτεμβρίου, το αστέρι της είναι πλήρως αποκατεστημένο.
Σε δήλωσή της στο Variety, η Άνα Μαρτίνεζ, παραγωγός της Λεωφόρου της Δόξας του Χόλιγουντ, ανέφερε: «Η Ντόλι μας επέστρεψε. Το Χόλιγουντ είναι ενθουσιασμένο που το αστέρι της επέστρεψε σε άριστη κατάσταση, έτσι ώστε οι θαυμαστές της να μπορούν να το απολαμβάνουν για πάντα».
⭐ Dolly Parton’s new and improved star on the Hollywood Walk of Fame is out of construction after undergoing repairs due to vandalism. pic.twitter.com/j4OWv1fxlN— TMZ (@TMZ) September 4, 2026
Μετά την είδηση του θανάτου της σταρ της κάντρι, πλήθος θαυμαστών της επισκέπτεται το αστέρι της, αφήνοντας λουλούδια, κάρτες, κεριά και άλλα αναμνηστικά προς τιμήν της. Ωστόσο, ένας επισκέπτης που βρέθηκε στο σημείο τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου παρατήρησε ότι το αστέρι είχε υποστεί φθορές, με τις ζημιές να εντοπίζονται συγκεκριμένα πάνω στο όνομα της τραγουδίστριας.
Η Άνα Μαρτίνεζ, εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ, δήλωσε στο Page Six για τον βανδαλισμό: «Ένας θαυμαστής πήγε στο αστέρι χθες και ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε βανδαλιστεί. Από τη φωτογραφία που δημοσίευσε, φαίνεται πράγματι ότι το αστέρι βανδαλίστηκε και υπέστη ζημιές». Όπως πρόσθεσε «τα λουλούδια απομακρύνθηκαν χθες το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί η προγραμματισμένη επισκευή του αστεριού».
Dolly Parton’s Hollywood Walk of Fame star vandalized https://t.co/roq1yJ8pBZ pic.twitter.com/RLEY2i4QbL— New York Post (@nypost) September 1, 2026
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