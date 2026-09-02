Ντόλι Πάρτον: Βανδάλισαν το αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ λίγο μετά τον θάνατό της
Ντόλι Πάρτον: Βανδάλισαν το αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ λίγο μετά τον θάνατό της
Άγνωστος προκάλεσε φθορές στο αστέρι της – Ξεκίνησαν εργασίες αποκατάστασης
Λίγες ημέρες μετά τον θάνατο της Ντόλι Πάρτον, βανδαλίστηκε το αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ.
Μετά τη δυσάρεστη είδηση, ότι η σταρ της κάντρι άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών, θαυμαστές της συρρέουν στο σημείο, αφήνοντας λουλούδια, κάρτες, κεριά και άλλα αναμνηστικά γύρω από το αστέρι.
Ένα πρόσωπο ωστόσο που επισκέφθηκε το σημείο τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, διαπίστωσε ότι είχε υποστεί φθορές και πιο συγκεκριμένα ότι έχουν προκληθεί ζημιές πάνω στο όνομα της τραγουδίστριας.
Η Άνα Μαρτίνεζ, εκπρόσωπος του Εμπορικού Επιμελητηρίου του Χόλιγουντ, δήλωσε στο Page Six: «Ένας θαυμαστής πήγε στο αστέρι χθες και ανέφερε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης ότι είχε βανδαλιστεί. Από τη φωτογραφία που δημοσίευσε, φαίνεται πράγματι ότι το αστέρι βανδαλίστηκε και υπέστη ζημιές». Όπως πρόσθεσε «τα λουλούδια είχαν απομακρυνθεί χθες το πρωί, προκειμένου να πραγματοποιηθεί σήμερα η προγραμματισμένη επισκευή του αστεριού».
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η επισκευή είχε προγραμματιστεί από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας και το συνεργείο μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο των εργασιών. Η επισκευή του αστεριού βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και πραγματοποιείται από το Hollywood Historic Trust, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και την επισκευή των αστεριών στη Λεωφόρο της Δόξας. Το αστέρι θα στεγνώσει και θα γυαλιστεί την Παρασκευή, ώστε να μπορούν να το επισκεφθούν και να το απολαύσουν οι θαυμαστές».
Η Πάρτον απέκτησε το αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ τον Ιούνιο του 1984. Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από τον ανιψιό της και επικεφαλής της προσωπικής της ασφάλειας, Μπράιαν Σίβερ, ο οποίος γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 25 Αυγούστου.
Οι εκπρόσωποι της Ντόλι Πάρτον επιβεβαίωσαν αργότερα στο Page Six ότι η τραγουδίστρια πέθανε έπειτα από «σύντομη μάχη» με τον καρκίνο. Η Πάρτον κηδεύτηκε στις 28 Αυγούστου, σύμφωνα με επιβεβαίωση της ανιψιάς της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και πηγής που επικοινώνησε με το Page Six και περιέγραψε την τελετή ως «πολύ απλή», σύμφωνα με την επιθυμία της ίδιας της Πάρτον.
Μετά τη δυσάρεστη είδηση, ότι η σταρ της κάντρι άφησε την τελευταία της πνοή σε ηλικία 80 ετών, θαυμαστές της συρρέουν στο σημείο, αφήνοντας λουλούδια, κάρτες, κεριά και άλλα αναμνηστικά γύρω από το αστέρι.
Ένα πρόσωπο ωστόσο που επισκέφθηκε το σημείο τη Δευτέρα 1η Σεπτεμβρίου, διαπίστωσε ότι είχε υποστεί φθορές και πιο συγκεκριμένα ότι έχουν προκληθεί ζημιές πάνω στο όνομα της τραγουδίστριας.
Dolly Parton’s Hollywood Walk of Fame star vandalized https://t.co/roq1yJ8pBZ pic.twitter.com/RLEY2i4QbL— New York Post (@nypost) September 1, 2026
Dolly Parton’s Star on the Hollywood Walk of Fame to Be Replaced Following Vandalism https://t.co/0os5caxLt4— People (@people) September 2, 2026
Στη συνέχεια, πρόσθεσε: «Η επισκευή είχε προγραμματιστεί από τα τέλη της περασμένης εβδομάδας και το συνεργείο μόλις ολοκλήρωσε το πρώτο στάδιο των εργασιών. Η επισκευή του αστεριού βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε εξέλιξη και πραγματοποιείται από το Hollywood Historic Trust, το οποίο είναι υπεύθυνο για τη συντήρηση και την επισκευή των αστεριών στη Λεωφόρο της Δόξας. Το αστέρι θα στεγνώσει και θα γυαλιστεί την Παρασκευή, ώστε να μπορούν να το επισκεφθούν και να το απολαύσουν οι θαυμαστές».
Η Πάρτον απέκτησε το αστέρι της στη Λεωφόρο της Δόξας του Χόλιγουντ τον Ιούνιο του 1984. Ο θάνατός της ανακοινώθηκε από τον ανιψιό της και επικεφαλής της προσωπικής της ασφάλειας, Μπράιαν Σίβερ, ο οποίος γνωστοποίησε τη δυσάρεστη είδηση με βίντεο που δημοσίευσε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 25 Αυγούστου.
Οι εκπρόσωποι της Ντόλι Πάρτον επιβεβαίωσαν αργότερα στο Page Six ότι η τραγουδίστρια πέθανε έπειτα από «σύντομη μάχη» με τον καρκίνο. Η Πάρτον κηδεύτηκε στις 28 Αυγούστου, σύμφωνα με επιβεβαίωση της ανιψιάς της σε μέσα κοινωνικής δικτύωσης, αλλά και πηγής που επικοινώνησε με το Page Six και περιέγραψε την τελετή ως «πολύ απλή», σύμφωνα με την επιθυμία της ίδιας της Πάρτον.
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