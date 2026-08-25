Πέθανε η θρυλική Ντόλι Πάρτον στα 80 της χρόνια
Πέθανε η θρυλική Ντόλι Πάρτον στα 80 της χρόνια
H τραγουδίστρια της κάντρι με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, απέσπασε 11 Grammy, είδε 25 τραγούδια της να φτάνουν στο Νο1 του επίσημου Billboard Country Chart, έκανε καριέρα και στον κινηματογράφο - Το τελευταίο διάστημα η κατάσταση της υγείας της είχε επιβαρυνθεί, μετά και τον θάνατο του συζύγου της, τον Μάρτιο του 2025
Σε ηλικία 80 ετών έφυγε από τη ζωή η θρυλική Ντόλι Πάρτον, η τραγουδίστρια που έκανε γνωστή την κάντρι μουσική σε όλον τον κόσμο. Τον θάνατό της ανακοίνωσε ο ανιψιός της, με ένα βίντεο που δημοσιεύτηκε στον επίσημο λογαριασμό της στο Instagram.
Πέρα από την πορεία της ως τραγουδίστρια, η Πάρτον είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στον κινηματογράφο. Όπως δήλωνε κατηγορηματικά όμως «θα είμαι πάντα μουσικός της κάντρι». Η καλλιτεχνική της διαδρομή, που εκτεινόταν σε έξι περίπου δεκαετίες, ταυτίστηκε με μεγάλες επιτυχίες, όπως το εμβληματικό «Jolene», η επιτυχία των οποίων ξεπέρασε τα σύνορα της Αμερικής.
Στη μακρόχρονη διαδρομή της η Ντόλι Πάρτον βραβεύτηκε με 11 Grammy (συμπεριλαμβανομένου του τιμητικού βραβείου Lifetime Achievement Award το 2011), έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 55 υποψηφιότητες.
Μόλις την περασμένη Παρασκευή, η Πάρτον είχε μιλήσει για την κατάσταση της υγείας της, αναγνωρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί, μετά και τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, τον Μάρτιο του 2025.
«Όπως έχω αναφέρει σε βίντεο τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας, στα οποία απλώς δεν έδωσα προσοχή όσο φρόντιζα τον Καρλ. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάζεται να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 είχα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες λόγω γυναικολογικών προβλημάτων και τότε αντιμετώπιζα και θέματα με το βάρος μου, οπότε δεν είναι ότι δεν έχω περάσει ξανά δύσκολες περιόδους με την υγεία μου», είχε δηλώσει η Πάρτον στο PEOPLE.
Συνεχίζοντας, είχε αναφέρει: «Νομίζω όμως ότι επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα μεγεθύνονται με έναν τρόπο που δεν συνέβαινε παλιότερα. Συνήθιζα να αστειεύομαι ότι ήμουν η Βασίλισσα των Ταμπλόιντ, αλλά τώρα μάλλον μπορώ να πω ότι είμαι η Βασίλισσα της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Social Media! Σοβαρά όμως, παρότι ακόμη αναρρώνω, συνεχίζω να δουλεύω! Με ξέρετε — όπως έχω πει πολλές φορές — έχω ονειρευτεί τον εαυτό μου μέχρι να βρεθώ σε μια γωνία και έχω ακόμη τόσα πολλά πράγματα που θέλω να πετύχω, οπότε θα συνεχίσω να εργάζομαι όσο μπορώ, για να δω όλα αυτά να γίνονται πραγματικότητα».
Ποια ήταν η Ντόλι Πάρτον
Με μια σπουδαία καριέρα που διήρκεσε δεκαετίες, η Πάρτον υπήρξε η τραγουδίστρια της κάντρι με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 160 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Το ντεμπούτο άλμπουμ της ήταν το «Hello, I’m Dolly» το 1967 και στη συνέχεια κυκλοφόρησε μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ των οποίων τα «I Will Always Love You», «9 to 5» και «Jolene».
Η Πάρτον γεννήθηκε το 1946 στο Πίτμαν Σέντερ του Τενεσί. Είχε 11 αδέλφια. «Δεν πεινάσαμε ποτέ πραγματικά, αλλά μερικές φορές δεν είχαμε αρκετά για να φάμε», είχε πει στο PEOPLE το 1977. Σε ηλικία έξι ετών άρχισε να παίζει κιθάρα και να τραγουδά στην εκκλησία του παππού της. Έναν χρόνο αργότερα άρχισε να γράφει τραγούδια.
Αν και έγινε γνωστή για τη λαμπερή εμφάνισή της, το 2003 είχε πει στο PEOPLE για τα παιδικά της χρόνια: «Είχα φακίδες και κενό ανάμεσα στα δόντια μου. Όλα ήταν χειροποίητα ή ρούχα που είχαν φορέσει άλλοι πριν από εμένα... Πάντα ήθελα να είμαι πιο όμορφη. Άρχισα να περιποιούμαι τον εαυτό μου. Ήθελα τα ρούχα μου στενά, το μακιγιάζ μου έντονο, τα νύχια μου μακριά και τα χείλη μου κόκκινα. Και παρασύρθηκα από όλο αυτό». Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η εντυπωσιακή εμφάνισή της συγκέντρωσε τεράστια προσοχή, όμως η ίδια ήταν πάντα η πρώτη που αστειευόταν γι’ αυτήν.
Μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, μετακόμισε στο Νάσβιλ το 1964. Έπαιζε σε κλαμπ και έγραφε τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. «Τα τραγούδια μου με έβγαλαν από τα βουνά και με πήγαν παντού όπου ήθελα να πάω», είχε δηλώσει πριν από χρόνια. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε όταν ο σταρ της κάντρι Πόρτερ Γουάγκονερ την προσέλαβε ως παρτενέρ του στο «The Porter Wagoner Show». Εκείνος τη βοήθησε να εξασφαλίσει δισκογραφικό συμβόλαιο, αν και οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες της ήταν ντουέτα με τον συμπρωταγωνιστή της.
«Θα είμαι πάντα μουσικός της κάντρι γιατί είμαι κορίτσι της επαρχίας», είχε πει κάποτε. «Το στιλ μου είναι η ψυχή μου και τα συναισθήματά μου. Θα πω στον κόσμο μέσα από τα τραγούδια μου πράγματα που δεν θα έλεγα ούτε στη μητέρα μου».
Πέρα από την πορεία της ως τραγουδίστρια, η Πάρτον είχε δοκιμάσει τις δυνάμεις της και στον κινηματογράφο. Όπως δήλωνε κατηγορηματικά όμως «θα είμαι πάντα μουσικός της κάντρι». Η καλλιτεχνική της διαδρομή, που εκτεινόταν σε έξι περίπου δεκαετίες, ταυτίστηκε με μεγάλες επιτυχίες, όπως το εμβληματικό «Jolene», η επιτυχία των οποίων ξεπέρασε τα σύνορα της Αμερικής.
Στη μακρόχρονη διαδρομή της η Ντόλι Πάρτον βραβεύτηκε με 11 Grammy (συμπεριλαμβανομένου του τιμητικού βραβείου Lifetime Achievement Award το 2011), έχοντας συγκεντρώσει συνολικά 55 υποψηφιότητες.
Μόλις την περασμένη Παρασκευή, η Πάρτον είχε μιλήσει για την κατάσταση της υγείας της, αναγνωρίζοντας ότι το τελευταίο διάστημα είχε επιβαρυνθεί, μετά και τον θάνατο του συζύγου της, Καρλ Ντιν, τον Μάρτιο του 2025.
«Όπως έχω αναφέρει σε βίντεο τον τελευταίο χρόνο, αντιμετωπίζω κάποια προβλήματα υγείας, στα οποία απλώς δεν έδωσα προσοχή όσο φρόντιζα τον Καρλ. Ξέρετε, δεν είναι η πρώτη φορά που χρειάζεται να διαχειριστώ κάτι τέτοιο. Στις αρχές της δεκαετίας του 1980 είχα μείνει εκτός για αρκετούς μήνες λόγω γυναικολογικών προβλημάτων και τότε αντιμετώπιζα και θέματα με το βάρος μου, οπότε δεν είναι ότι δεν έχω περάσει ξανά δύσκολες περιόδους με την υγεία μου», είχε δηλώσει η Πάρτον στο PEOPLE.
Συνεχίζοντας, είχε αναφέρει: «Νομίζω όμως ότι επειδή ζούμε σε έναν κόσμο που λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, επτά ημέρες την εβδομάδα, με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, όλα μεγεθύνονται με έναν τρόπο που δεν συνέβαινε παλιότερα. Συνήθιζα να αστειεύομαι ότι ήμουν η Βασίλισσα των Ταμπλόιντ, αλλά τώρα μάλλον μπορώ να πω ότι είμαι η Βασίλισσα της Τεχνητής Νοημοσύνης στα Social Media! Σοβαρά όμως, παρότι ακόμη αναρρώνω, συνεχίζω να δουλεύω! Με ξέρετε — όπως έχω πει πολλές φορές — έχω ονειρευτεί τον εαυτό μου μέχρι να βρεθώ σε μια γωνία και έχω ακόμη τόσα πολλά πράγματα που θέλω να πετύχω, οπότε θα συνεχίσω να εργάζομαι όσο μπορώ, για να δω όλα αυτά να γίνονται πραγματικότητα».
Dolly Parton, Country Music Legend, Dies at 80, Just 4 Days After Saying, ‘I Still Have so Many Things I Want to Achieve’ https://t.co/tl2fQGlVsx— People (@people) August 25, 2026
Με μια σπουδαία καριέρα που διήρκεσε δεκαετίες, η Πάρτον υπήρξε η τραγουδίστρια της κάντρι με τις περισσότερες πωλήσεις όλων των εποχών, έχοντας πουλήσει περισσότερα από 160 εκατομμύρια άλμπουμ παγκοσμίως. Το ντεμπούτο άλμπουμ της ήταν το «Hello, I’m Dolly» το 1967 και στη συνέχεια κυκλοφόρησε μια σειρά από μεγάλες επιτυχίες, μεταξύ των οποίων τα «I Will Always Love You», «9 to 5» και «Jolene».
Η Πάρτον γεννήθηκε το 1946 στο Πίτμαν Σέντερ του Τενεσί. Είχε 11 αδέλφια. «Δεν πεινάσαμε ποτέ πραγματικά, αλλά μερικές φορές δεν είχαμε αρκετά για να φάμε», είχε πει στο PEOPLE το 1977. Σε ηλικία έξι ετών άρχισε να παίζει κιθάρα και να τραγουδά στην εκκλησία του παππού της. Έναν χρόνο αργότερα άρχισε να γράφει τραγούδια.
Αν και έγινε γνωστή για τη λαμπερή εμφάνισή της, το 2003 είχε πει στο PEOPLE για τα παιδικά της χρόνια: «Είχα φακίδες και κενό ανάμεσα στα δόντια μου. Όλα ήταν χειροποίητα ή ρούχα που είχαν φορέσει άλλοι πριν από εμένα... Πάντα ήθελα να είμαι πιο όμορφη. Άρχισα να περιποιούμαι τον εαυτό μου. Ήθελα τα ρούχα μου στενά, το μακιγιάζ μου έντονο, τα νύχια μου μακριά και τα χείλη μου κόκκινα. Και παρασύρθηκα από όλο αυτό». Κατά τη διάρκεια της καριέρας της, η εντυπωσιακή εμφάνισή της συγκέντρωσε τεράστια προσοχή, όμως η ίδια ήταν πάντα η πρώτη που αστειευόταν γι’ αυτήν.
Μετά την αποφοίτησή της από το λύκειο, μετακόμισε στο Νάσβιλ το 1964. Έπαιζε σε κλαμπ και έγραφε τραγούδια για άλλους καλλιτέχνες. «Τα τραγούδια μου με έβγαλαν από τα βουνά και με πήγαν παντού όπου ήθελα να πάω», είχε δηλώσει πριν από χρόνια. Η μεγάλη ευκαιρία ήρθε όταν ο σταρ της κάντρι Πόρτερ Γουάγκονερ την προσέλαβε ως παρτενέρ του στο «The Porter Wagoner Show». Εκείνος τη βοήθησε να εξασφαλίσει δισκογραφικό συμβόλαιο, αν και οι πρώτες μεγάλες επιτυχίες της ήταν ντουέτα με τον συμπρωταγωνιστή της.
«Θα είμαι πάντα μουσικός της κάντρι γιατί είμαι κορίτσι της επαρχίας», είχε πει κάποτε. «Το στιλ μου είναι η ψυχή μου και τα συναισθήματά μου. Θα πω στον κόσμο μέσα από τα τραγούδια μου πράγματα που δεν θα έλεγα ούτε στη μητέρα μου».
Το 1971 κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή του country chart με το «Joshua». Το «Coat of Many Colors», που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έφτασε στο Νο 4. Το 1973 κυκλοφόρησε το «Jolene», το οποίο ανέβηκε στο Νο 1 της κάντρι και μπήκε επίσης στο Billboard Hot 100.
Η Πάρτον σταμάτησε να εμφανίζεται στην τηλεοπτική εκπομπή το 1974 και έγραψε το «I Will Always Love You» ως αποχαιρετισμό στον επί χρόνια συνεργάτη της, Πόρτερ Γουάγκονερ. «Όταν ετοιμαζόμουν να φύγω, η κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή. Πήγα λοιπόν σπίτι και αυτό το τραγούδι απλώς μου ήρθε. Το επόμενο πρωί του είπα: “Έτσι νιώθω”. Τα δάκρυα έτρεχαν από το πρόσωπό του», είχε πει το 2012 σε συνέντευξή της.
Το τραγούδι βρέθηκε δύο φορές στην κορυφή του country chart, όμως εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία, όταν το ερμήνευσε η Γουίτνεϊ Χιούστον για την ταινία «The Bodyguard» το 1992. Το 2015 η Πάρτον είχε περιγράψει την πρώτη φορά που άκουσε στο ραδιόφωνο την εκδοχή της Χιούστον. «Ήταν κάτι παγκόσμιο. Ήταν σε ταινία, ήταν Νο1 . Σκέφτηκα: “Ουάου. Εγώ έγραψα αυτό το μικρό τραγούδι”», είχε πει. «Τότε ήταν που κατάλαβα την αξία μου ως τραγουδοποιός. Σκέφτηκα: “Αυτό είναι το χάρισμά μου και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με αυτό”».
Η Πάρτον συνέχισε να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία με τραγούδια, όπως τα «Light of a Clear Blue Morning», «Here You Come Again», «Two Doors Down», «It’s All Wrong, But It’s All Right» και «You’re the Only One».
Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι φιλοδοξίες της είχαν πλέον ξεπεράσει τα όρια του Νάσβιλ και κάποιοι ανησυχούσαν ότι εγκατέλειπε την κάντρι μουσική. Η ίδια είχε δηλώσει το 1977: «Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα σε μένα — καλά ή κακά — από όσα έχει δει μέχρι τώρα. Το μόνο που ζητώ είναι μια ευκαιρία να το αποδείξω... Δεν εγκαταλείπω το Νάσβιλ. Οι ρίζες είναι σημαντικές για μένα και οι δικές μου ρίζες είναι εδώ».
Η κινηματογραφική καριέρα της Πάρτον άρχισε το 1980, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «9 to 5» μαζί με τη Λίλι Τόμλιν και την Τζέιν Φόντα. Το ομώνυμο τραγούδι που έγραψε για την ταινία έγινε το πρώτο της single που έφτασε στο Νο 1 του Billboard Hot 100. Οι τρεις συμπρωταγωνίστριες παρέμειναν φίλες για όλη τους τη ζωή, ενώ η Πάρτον έκανε αργότερα και guest εμφάνιση στη σειρά του Netflix «Grace and Frankie».
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