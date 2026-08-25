Πέθανε η θρυλική Ντόλι Πάρτον στα 80 της χρόνια

country chart

Το 1971 κατέκτησε για πρώτη φορά την κορυφή τουμε το «Joshua». Το «Coat of Many Colors», που κυκλοφόρησε την ίδια χρονιά, έφτασε στο Νο 4. Το 1973 κυκλοφόρησε το «Jolene», το οποίο ανέβηκε στο Νο 1 της κάντρι και μπήκε επίσης στο Billboard Hot 100.Η Πάρτον σταμάτησε να εμφανίζεται στην τηλεοπτική εκπομπή το 1974 και έγραψε το «I Will Always Love You» ως αποχαιρετισμό στον επί χρόνια συνεργάτη της, Πόρτερ Γουάγκονερ. «Όταν ετοιμαζόμουν να φύγω, η κατάσταση δεν ήταν καθόλου καλή. Πήγα λοιπόν σπίτι και αυτό το τραγούδι απλώς μου ήρθε. Το επόμενο πρωί του είπα: “Έτσι νιώθω”. Τα δάκρυα έτρεχαν από το πρόσωπό του», είχε πει το 2012 σε συνέντευξή της.Το τραγούδι βρέθηκε δύο φορές στην κορυφή του country chart, όμως εξελίχθηκε σε παγκόσμια επιτυχία, όταν το ερμήνευσε η Γουίτνεϊ Χιούστον για την ταινία «The Bodyguard» το 1992. Το 2015 η Πάρτον είχε περιγράψει την πρώτη φορά που άκουσε στο ραδιόφωνο την εκδοχή της Χιούστον. «Ήταν κάτι παγκόσμιο. Ήταν σε ταινία, ήταν Νο1 . Σκέφτηκα: “Ουάου. Εγώ έγραψα αυτό το μικρό τραγούδι”», είχε πει. «Τότε ήταν που κατάλαβα την αξία μου ως τραγουδοποιός. Σκέφτηκα: “Αυτό είναι το χάρισμά μου και θα κάνω ό,τι καλύτερο μπορώ με αυτό”».Η Πάρτον συνέχισε να γνωρίζει μεγάλη επιτυχία με τραγούδια, όπως τα «Light of a Clear Blue Morning», «Here You Come Again», «Two Doors Down», «It’s All Wrong, But It’s All Right» και «You’re the Only One».Στα τέλη της δεκαετίας του 1970, οι φιλοδοξίες της είχαν πλέον ξεπεράσει τα όρια του Νάσβιλ και κάποιοι ανησυχούσαν ότι εγκατέλειπε την κάντρι μουσική. Η ίδια είχε δηλώσει το 1977: «Θέλω ο κόσμος να ξέρει ότι υπάρχουν πολύ περισσότερα σε μένα — καλά ή κακά — από όσα έχει δει μέχρι τώρα. Το μόνο που ζητώ είναι μια ευκαιρία να το αποδείξω... Δεν εγκαταλείπω το Νάσβιλ. Οι ρίζες είναι σημαντικές για μένα και οι δικές μου ρίζες είναι εδώ».Η κινηματογραφική καριέρα της Πάρτον άρχισε το 1980, όταν πρωταγωνίστησε στην ταινία «9 to 5» μαζί με τη Λίλι Τόμλιν και την Τζέιν Φόντα. Το ομώνυμο τραγούδι που έγραψε για την ταινία έγινε το πρώτο της single που έφτασε στο Νο 1 του Billboard Hot 100. Οι τρεις συμπρωταγωνίστριες παρέμειναν φίλες για όλη τους τη ζωή, ενώ η Πάρτον έκανε αργότερα και guest εμφάνιση στη σειρά του Netflix «Grace and Frankie».