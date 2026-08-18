Οι φωτογραφίες της Μαντόνα από τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα: «Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα» έγραψε η βασίλισσα της ποπ
Οι φωτογραφίες της Μαντόνα από τα γενέθλιά της στην Κέρκυρα: «Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα» έγραψε η βασίλισσα της ποπ
Η Μαντόνα ανέβασε φωτογραφίες από το πάρτι της στο νησί του Ιονίου - Το μήνυμα για την ιδιαίτερη βραδιά
Μέσα στο πάρτι για τα 68α γενέθλιά της «έβαλε» τους θαυμαστές της η Μαντόνα, δημοσιεύοντας φωτογραφίες από την ξεχωριστή βραδιά που πέρασε με τους δικούς της ανθρώπους στην Κέρκυρα.
Η «βασίλισσα της ποπ», που αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Ελλάδα για τις διακοπές της, επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της στο νησί των Επτανήσων. Η τραγουδίστρια επισκέφθηκε το γραφικό χωριό Κουραμάδες και δοκίμασε κερκυραϊκά και εποχικά πιάτα σε παραδοσιακό μεζεδοπωλείο.
Φορώντας ένα πολύχρωμο φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες και μια στέκα με φούξια λουλούδια στα μαλλιά, η Μαντόνα πόζαρε άλλοτε μόνη της και άλλοτε με τα παιδιά της και στη συνέχεια ανάρτησε στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Σε μία από τις φωτογραφίες η ίδια απαθανατίζεται μπροστά στην τούρτα γενεθλίων της, έχοντας κλειστά τα μάτια της, λίγο πριν σβήσει τα κεράκια. «Είναι τα γενέθλιά μου! Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα, ταΐστε γάτες. Ευχαριστώ τον Θεό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε φωτογραφίες
Η «βασίλισσα της ποπ», που αυτές τις μέρες βρίσκεται στην Ελλάδα για τις διακοπές της, επέλεξε να γιορτάσει τα γενέθλιά της στο νησί των Επτανήσων. Η τραγουδίστρια επισκέφθηκε το γραφικό χωριό Κουραμάδες και δοκίμασε κερκυραϊκά και εποχικά πιάτα σε παραδοσιακό μεζεδοπωλείο.
Φορώντας ένα πολύχρωμο φόρεμα με χρυσές λεπτομέρειες και μια στέκα με φούξια λουλούδια στα μαλλιά, η Μαντόνα πόζαρε άλλοτε μόνη της και άλλοτε με τα παιδιά της και στη συνέχεια ανάρτησε στιγμιότυπα στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram.
Σε μία από τις φωτογραφίες η ίδια απαθανατίζεται μπροστά στην τούρτα γενεθλίων της, έχοντας κλειστά τα μάτια της, λίγο πριν σβήσει τα κεράκια. «Είναι τα γενέθλιά μου! Φάτε, προσευχηθείτε, αγαπήστε, πιείτε, χορέψτε, σπάστε πιάτα, ταΐστε γάτες. Ευχαριστώ τον Θεό», έγραψε στη λεζάντα της ανάρτησής της.
Δείτε φωτογραφίες
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα