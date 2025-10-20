To full face της Καρντάσιαν, η εντυπωσιακή τουαλέτα της Μπίμπερ και η μακριά ουρά της Κράβιτζ στο Academy Museum Gala
Οι λαμπερές εμφανίσεις που έκλεψαν τις εντυπώσεις στο μπλε χαλί
Το Academy Museum Gala επέστρεψε φέτος στο Λος Άντζελες για την πέμπτη ετήσια διοργάνωσή του, συγκεντρώνοντας για άλλη μία χρονιά τα μεγαλύτερα ονόματα του Χόλιγουντ, της μουσικής και της μόδας.
Η εκδήλωση πραγματοποιήθηκε το βράδυ της Κυριακής 19 Οκτωβρίου, προς τιμήν του Academy Museum of Motion Pictures, του μουσείου που διαφυλάσσει την ιστορία του κινηματογράφου για τις επόμενες γενιές, και μετατράπηκε σε μια βραδιά γεμάτη λάμψη και κομψότητα.
Ανάμεσα στους καλεσμένους η Κιμ Καρντάσιαν, η Ντέμι Μουρ, η Ζόε Κράβιτζ και πολλοί ακόμα αστέρες που περπάτησαν στο μπλε χαλί.
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν τιμήθηκε με το Legacy Award, το πρώτο στην ιστορία της διοργάνωσης, για το πρωτοποριακό και διαχρονικά επιδραστικό έργο του, που συνεχίζει να εμπνέει καλλιτέχνες σε όλο τον κόσμο. Η Πενέλοπε Κρουζ έλαβε το Icon Award, που απονέμεται σε προσωπικότητες με παγκόσμιο αντίκτυπο στο σινεμά. Το Vantage Award, το οποίο αναγνωρίζει νέους δημιουργούς που αλλάζουν το τοπίο της κινηματογραφικής βιομηχανίας, απονεμήθηκε στον Μπόουεν Γιανγκ, ενώ το Luminary Award δόθηκε στον σκηνοθέτη Γουόλτερ Σάλες για τη συμβολή του στην εξέλιξη της κινηματογραφικής τέχνης.
Μεταξύ των καλεσμένων που μαγνήτισαν τα φλας ήταν οι Ζόε Κράβιτζ , Τζένα Ορτέγκα και Κιμ Καρντάσιαν, με την τελευταία να κάνει μια ανατρεπτική ενδυματολογική επιλογή: με full face και περιδέραιο.
Η Χέιλι Μπίμπερ τράβηξε τα βλέμματα με μια εφαρμοστή τουαλέτα Schiaparelli με κορσέ από τη συλλογή Άνοιξη/Καλοκαίρι 2025.
Η Ντέμι Μουρ εντυπωσίασε με φόρεμα Prada συνδυασμένο με κοσμήματα Cartier.
Φωτογραφίες: AP / AFP
