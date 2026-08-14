Madelyn Cline: Η απίστευτη παρεξήγηση στην Ισπανία όταν η αστυνομία νόμιζε ότι διηύθυνε κύκλωμα σεξ
Madelyn Cline: Η απίστευτη παρεξήγηση στην Ισπανία όταν η αστυνομία νόμιζε ότι διηύθυνε κύκλωμα σεξ
Η ηθοποιός αποκάλυψε μια απρόσμενη ιστορία από την περίοδο που βρισκόταν στη Μαδρίτη για γυρίσματα.
Η Madelyn Cline θυμήθηκε μια αρκετά παράξενη εμπειρία που έζησε όσο βρισκόταν στη Μαδρίτη για τα γυρίσματα της ταινίας Day Drinker. Μιλώντας στο podcast Therapuss με τον Jake Shane, αποκάλυψε ότι η ισπανική αστυνομία εμφανιζόταν συχνά στην πόρτα του διαμερίσματός της, ενώ εκείνη δεν μπορούσε αρχικά να καταλάβει τι ακριβώς συνέβαινε. «Μιλώντας για τις ιερόδουλες — σου έχω πει την ιστορία για το πώς, όταν ήμουν στην Ισπανία για δουλειά, η αστυνομία συνέχιζε να εμφανίζεται στην πόρτα του διαμερίσματός μου;», είπε. Όταν ο παρουσιαστής τη ρώτησε αν πίστευαν ότι ήταν εργαζόμενη στο σεξ, η Cline απάντησε: «Νόμιζαν ότι ήμουν η αρχηγός». «Ήμουν μόνο εγώ», πρόσθεσε.
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