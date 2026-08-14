Μουτσάτσου για αποχώρηση από το κόμμα Καρυστιανού: Υποβαθμίζουν τη συνεισφορά μας επειδή αποχωρήσαμε

Μια οφειλόμενη ενημέρωση για τη συμμετοχή μου στην «Ελπίδα για τη Δημοκρατία», και κυρίως για τη δουλειά μου στον Τομέα Πολιτισμού.



Δεν είχα πρόθεση να δημοσιοποιήσω ζητήματα που αφορούσαν την εσωτερική λειτουργία των «ομάδων εργασίας» της «Ελπίδας για τη Δημοκρατία», και… pic.twitter.com/4I1lKhhlmh — Katerina Moutsatsos (@katmouts) August 14, 2026

Η συνάντηση που τελικά πραγματοποιήθηκε με την Πρόεδρο του Ενιαίου Συλλόγου Υπαλλήλων Υπουργείου Πολιτισμού Δέσποινα Κουτσούμπα, καθώς και τα μέλη του ΔΣ Λιώνη Δέδε και Δημήτρη Κουφοβασίλη, διήρκεσε πάνω από δύο ώρες και μας επέτρεψε να γνωρίσουμε όχι μόνο τις θέσεις και τις ανησυχίες των ανθρώπων που έχουν γνώση εκ των έσω της λειτουργίας του Υπουργείου Πολιτισμού, αλλά και τις προτάσεις τους σχετικά με τις αλλαγές που σχεδιάζονταν και τις συνέπειες που - όπως προειδοποιούσαν - θα μπορούσαν να επιφέρουν. Στη συνάντηση ήταν παρούσα και η Πρόεδρος της «Ελπίδας» Μαρία Καρυστιανού, η οποία συμμετείχε διαδικτυακά. Αυτή ακριβώς θεωρούσα ότι έπρεπε να είναι η διαδικασία για τη διαμόρφωση ενός σοβαρού πολιτικού προγράμματος: έρευνα, τεκμηρίωση, διάλογος με τους ανθρώπους του χώρου και στη συνέχεια συγκεκριμένες προτάσεις - όχι απλώς μια «παρουσίαση» προγράμματος.Δεν τα αναφέρω όλα αυτά για να διεκδικήσω εύσημα. Τα αναφέρω επειδή υπάρχει μεγάλη διαφορά ανάμεσα στη διαφωνία με τις λειτουργίες ενός κόμματος - - για το αν είναι όντως «από τα κάτω» και δημοκρατικές - και στις δημόσιες υπόνοιες ή απευθείας δηλώσεις ότι αυτή η δουλειά δεν υπήρξε ποτέ. Η πολιτική διαφωνία είναι θεμιτή. Η αποχώρηση, όπως και η κριτική αυτής, κατά την άποψή μου, είναι επίσης θεμιτή. Όμως κανείς δεν πρέπει να θεωρεί ότι επειδή ένας άνθρωπος επέλεξε τελικά να αποχωρήσει, διαγράφονται αναδρομικά ο χρόνος, η εργασία, οι πρωτοβουλίες, οι επαφές, και οι ιδέες του.Το μήνυμα που έστειλα αποχωρώντας συγκεκριμένα από την ομάδα Πολιτισμού, ήταν ένα μήνυμα ευγνωμοσύνης προς κάποιους από τους ανθρώπους με τους οποίους συνεργάστηκα και τους οποίους εξακολουθώ να εκτιμώ. Δεν είχε πικρία ούτε διάθεση αντιπαράθεσης. Έγραφα, μεταξύ άλλων: «Ήταν τιμή μου να πορευτώ με ανθρώπους πανάξιους που διαθέτουν όραμα και αγωνίζονται για υψηλά ιδανικά, και ήμουν τυχερή που βρέθηκα να συμβάλλω με όσες δυνατότητες και γνώση είχα σε αυτή την προσπάθεια.» Αυτό εξακολουθώ να πιστεύω, γι’ αυτό θεωρώ άδικο να υποβαθμίζεται σήμερα δημόσια η συνεισφορά ανθρώπων επειδή επέλεξαν να αποχωρήσουν ή να παρουσιάζεται η παρουσία τους και η εργασία τους σαν να μην υπήρξαν ποτέ.Για λόγους διαφάνειας, είμαι ανά πάσα στιγμή έτοιμη να δημοσιοποιήσω τα δύο προγράμματα που συνέταξα, ώστε οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να μπορεί να τα διαβάσει και να κρίνει ο ίδιος το εύρος, το περιεχόμενο και τη σοβαρότητα της δουλειάς που κατατέθηκε. Άλλωστε δεν ανήκουν σε μένα ούτε στο κόμμα «Ελπίδα». Ανήκουν σε οποιονδήποτε θα ήθελε να κάνει βήματα προς την υλοποίησή τους.Δεν επιθυμώ μια προσωπική αντιπαράθεση με κανέναν. Επιθυμώ όμως να προστατεύσω την αλήθεια για τη δουλειά που έγινε, και κυρίως να επιμείνω πεισματικά στον αγώνα για Δημοκρατία, Ελευθερία, και κοινωνική χειραφέτηση - και βεβαίως για Πολιτισμό… Σε μια χώρα από την οποία κατάφεραν να αρπάξουν ΚΑΙ αυτόν. Αυτές οι αξίες δεν ανήκουν σε κανένα πρόσωπο, σε καμία ομάδα, και σε κανέναν πολιτικό φορέα. Ανήκουν σε όλους μας, και γι’ αυτές θα συνεχίσω να εργάζομαι και να αγωνίζομαι».