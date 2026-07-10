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Περήφανη η Ντορέττα Παπαδημητρίου στην αποφοίτηση του γιου της: Μπράβο παιδάκι μου, φώναζε
GALA
Ντορέττα Παπαδημητρίου αποφοίτηση Γιος Διονύσης Πηλαδάκης

Περήφανη η Ντορέττα Παπαδημητρίου στην αποφοίτηση του γιου της: Μπράβο παιδάκι μου, φώναζε

Ο Διονύσης Πηλαδάκης ολοκλήρωσε τις σπουδές του στην Κύπρο

Περήφανη η Ντορέττα Παπαδημητρίου στην αποφοίτηση του γιου της: Μπράβο παιδάκι μου, φώναζε
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ
Περήφανη εμφανίστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου στην αποφοίτηση του γιου της από το Πανεπιστήμιο, με την ηθοποιό να φωνάζει από χαρά κατά την παραλαβή του πτυχίου της.

Την Πέμπτη 9 Ιουλίου, η ηθοποιός έκανε αναρτήσεις στα social media από την Κύπρο, όπου ταξίδεψε και με άλλα μέλη της οικογένειάς της για την αποφοίτηση του Διονύση Πηλαδάκη

Πιο συγκεκριμένα, σε Instagram story που μοιράστηκε η Ντορέττα Παπαδημητρίου με τους ακολούθους της, κατέγραψε τη στιγμή που ανακοινώθηκε το όνομά του γιου της και ανέβηκε στη σκηνή για να παραλάβει το πτυχίο του. Όσο λοιπόν τον χειροκροτούσαν δυνατά, η μητέρα του φώναξε «μπράβο παιδάκι μου» εκφράζοντας δημόσια την υπερηφάνεια της για εκείνον. 

Δείτε το βίντεο


Σε άλλα βίντεο που ανάρτησε η ίδια στο TikTok, έδειξε στιγμές από την προετοιμασία της πριν πάει στην αποφοίτηση, ενώ δημοσίευσε και ένα ακόμη, σχολιάζοντας με χιούμορ τον αριθμό των ατόμων που ταξίδεψαν στην Κύπρο για τον γιο της. «Όχι δεν φέραμε πολύ κόσμο για την αποφοίτηση του παιδιού» έγραψε.

@dorettapapadimitr

#fyp #graduation

♬ QKThr - Aphex Twin
Κλείσιμο
@dorettapapadimitr

#fyp #graduation

♬ sonido original - SONIDOS LARGOS
Η Ντορέττα Παπαδημητρίου απέκτησε δύο γιους με τον πρώην σύζυγό της, επιχειρηματία Κώστα Πηλαδάκη. Ο Φίλιππος γεννήθηκε το 2005 και ο Διονύσης το 2009, ενώ το ζευγάρι, που είχε παντρευτεί το 2004, χώρισε το 2011.
Ιωάννα Μαρίνου
16 ΣΧΟΛΙΑ

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