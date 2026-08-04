Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφία με τη Ρία Ελληνίδου να κοιμάται στην αγκαλιά του
Ο Δημήτρης Αλεξάνδρου ανέβασε φωτογραφία με τη Ρία Ελληνίδου να κοιμάται στην αγκαλιά του
Το πρώην μοντέλο μοιράστηκε ένα κοινό στιγμιότυπο με τη σύντροφό του
Με τη Ρία Ελληνίδου, όσο εκείνη κοιμόταν στην αγκαλιά του, φωτογραφήθηκε ο Δημήτρης Αλέξάνδρου.
Το πρώην μοντέλο δημοσίευσε την Τρίτη 4 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα κοινό στιγμιότυπο με τη σύντροφό του από το σπίτι τους.
Στην εικόνα φαίνεται το μισό πρόσωπο του Δημήτρη Αλεξάνδρου να κοιτάει την κάμερα, ενώ η τραγουδίστρια έδειχνε να μην γνωρίζει για τη λήψη.
Δείτε την ανάρτησή του
Το πρώην μοντέλο δημοσίευσε την Τρίτη 4 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, ένα κοινό στιγμιότυπο με τη σύντροφό του από το σπίτι τους.
Στην εικόνα φαίνεται το μισό πρόσωπο του Δημήτρη Αλεξάνδρου να κοιτάει την κάμερα, ενώ η τραγουδίστρια έδειχνε να μην γνωρίζει για τη λήψη.
Δείτε την ανάρτησή του
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