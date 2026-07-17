Η Ελληνίδου και ο Αλεξάνδρου καλεσμένοι σε «στρώσιμο του κρεβατιού» πριν από γάμο: «Εμείς θα κάνουμε κρεβάτι, αγάπη μου;», τη ρώτησε
Η Ελληνίδου και ο Αλεξάνδρου καλεσμένοι σε «στρώσιμο του κρεβατιού» πριν από γάμο: «Εμείς θα κάνουμε κρεβάτι, αγάπη μου;», τη ρώτησε
Η αντίδραση της τραγουδίστριας και τα βίντεο από τη βραδιά που ανέβασε το πρώην μοντέλο
Καλεσμένοι σε βραδιά για το «στρώσιμο του κρεβατιού» πριν από τον γάμο οικείων τους προσώπων βρέθηκαν η Ρία Ελληνίδου και ο Δημήτρης Αλεξάνδρου, με το πρώην μοντέλο να ρωτά τη σύντροφό του εάν και οι ίδιοι σκοπεύουν να τηρήσουν το προγαμιαίο έθιμο όπου συγγενείς και φίλοι στρώνουν το κρεβάτι του ζευγαριού που ετοιμάζεται να παντρευτεί ρίχνοντας χρήματα, ρύζι ή κουφέτα για τύχη και ευημερία, αφήνοντας υπονοούμενα για το μέλλον της σχέσης τους.
Σε story που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 16 Ιουλίου την ώρα που έψαχνε να βρει τι θα φορέσει, ακούγεται να λέει αρχικά πως είχε να βρεθεί σε μία τέτοια βραδιά από όταν ήταν μικρό παιδί, ηλικίας τεσσάρων ετών.
Στη συνέχεια, φαίνεται να δείχνει την τραγουδίστρια και να της κάνει κομπλιμέντα για την εμφάνισή της, ενώ έπειτα ακούγεται να τη ρωτά: «Εμείς θα κάνουμε κρεβάτι αγάπη μου;», με τη Ρία Ελληνίδου να γελά.
Δείτε βίντεο
Ακολούθησαν πλάνα με την οικογένεια συγκεντρωμένη να στρώνει το κρεβάτι, αλλά και ένα ακόμη βίντεο του Δημήτρη Αλεξάνδρου να κάθεται δίπλα στην αγαπημένη του, στο οποίο σημείωσε: «Τι να σκέφτεται άραγε;».
Σε story που ανέβασε ο Δημήτρης Αλεξάνδρου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram την Πέμπτη 16 Ιουλίου την ώρα που έψαχνε να βρει τι θα φορέσει, ακούγεται να λέει αρχικά πως είχε να βρεθεί σε μία τέτοια βραδιά από όταν ήταν μικρό παιδί, ηλικίας τεσσάρων ετών.
Στη συνέχεια, φαίνεται να δείχνει την τραγουδίστρια και να της κάνει κομπλιμέντα για την εμφάνισή της, ενώ έπειτα ακούγεται να τη ρωτά: «Εμείς θα κάνουμε κρεβάτι αγάπη μου;», με τη Ρία Ελληνίδου να γελά.
Δείτε βίντεο
Ακολούθησαν πλάνα με την οικογένεια συγκεντρωμένη να στρώνει το κρεβάτι, αλλά και ένα ακόμη βίντεο του Δημήτρη Αλεξάνδρου να κάθεται δίπλα στην αγαπημένη του, στο οποίο σημείωσε: «Τι να σκέφτεται άραγε;».
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