Συντετριμμένος ο Τάσος Χαλκιάς έξω από το καμένο σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό: Ήμουν περήφανος που θα άφηνα κάτι στα παιδιά μου και τώρα δεν μπορώ
Συντετριμμένος ο Τάσος Χαλκιάς έξω από το καμένο σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό: Ήμουν περήφανος που θα άφηνα κάτι στα παιδιά μου και τώρα δεν μπορώ
«Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε, η κόρη μου το ίδιο, τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω;» δήλωσε
Νέες δηλώσεις έκανε ο Τάσος Χαλκιάς που έχασε το σπίτι του στο Πόρτο Γερμενό μετά την καταστροφική πυρκαγιά. Την ίδια στιγμή έχασε, όπως είπε ο ηθοποιός στο κεντρικό δελτίο ειδήσεων του OPEN, και τη δυνατότητα να κληροδοτήσει το εν λόγω περιουσιακό στοιχείο στα παιδιά του.
Η σκέψη ότι αυτό το ακίνητο, στο οποίο έζησε 54 χρόνια, θα περνούσε μελλοντικά στα χέρια του γιου του και της κόρης του τον έκανε να νιώθει περήφανος. Τώρα πια, σημείωσε, αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάσος Χαλκιάς, ενώ βρισκόταν έξω από το κατεστραμμένο σπίτι του: «Πενήντα τέσσερα χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και εκεί που ήμουν περήφανος ''θα αφήσω στα παιδιά μου'', ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω. Τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω; Βέβαια, όπως θα βλέπετε, αμέσως πάνω από μένα έχασε το σπίτι του και ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Ο φίλος μου ο Μιχάλης έχασε και εκείνος παραδίπλα το σπίτι του. Διακόσια τόσα σπίτια ιδιωτών και τρία-τέσσερα μικροξενοδοχειάκια και κανά δυο επιχειρήσεις, από τις οποίες άνθρωποι έβγαζαν το ψωμί τους».
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Η σκέψη ότι αυτό το ακίνητο, στο οποίο έζησε 54 χρόνια, θα περνούσε μελλοντικά στα χέρια του γιου του και της κόρης του τον έκανε να νιώθει περήφανος. Τώρα πια, σημείωσε, αυτό δεν μπορεί να γίνει.
Όπως ανέφερε χαρακτηριστικά ο Τάσος Χαλκιάς, ενώ βρισκόταν έξω από το κατεστραμμένο σπίτι του: «Πενήντα τέσσερα χρόνια. Ήμουν παιδάκι και γέρασα. Ο γιος μου εδώ γεννήθηκε και εδώ πρωτοέπαιξε. Η κόρη μου το ίδιο. Τι να πρωτοπώ και τι να πρωτοκάνω; Και εκεί που ήμουν περήφανος ''θα αφήσω στα παιδιά μου'', ο φτωχός γιος ενός εργάτη, όχι για να με λυπηθεί κανείς, με περηφάνια το λέω, που κατάφερε στη ζωή του να κάνει αυτά και να αφήσει κάτι, αυτό το κάτι δεν μπορώ να το αφήσω. Τι συναισθήματα να αναπτύξω και τι να πω; Βέβαια, όπως θα βλέπετε, αμέσως πάνω από μένα έχασε το σπίτι του και ο φίλος μου ο Γρηγόρης. Ο φίλος μου ο Μιχάλης έχασε και εκείνος παραδίπλα το σπίτι του. Διακόσια τόσα σπίτια ιδιωτών και τρία-τέσσερα μικροξενοδοχειάκια και κανά δυο επιχειρήσεις, από τις οποίες άνθρωποι έβγαζαν το ψωμί τους».
Δείτε το βίντεο
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