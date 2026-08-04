Ο Κιθ Έρμπαν «είναι συντετριμμένος» μετά τις φωτογραφίες της Νικόλ Κίντμαν με επιχειρηματία στην Ιταλία
Ο Κιθ Έρμπαν «είναι συντετριμμένος» μετά τις φωτογραφίες της Νικόλ Κίντμαν με επιχειρηματία στην Ιταλία
Το πρώην ζευγάρι χώρισε μετά από 19 χρόνια γάμου και την απόκτηση δύο παιδιών
Συντετριμμένος φέρεται να είναι ο Κιθ Έρμπαν μετά τις φωτογραφίες που δείχνουν την πρώην σύζυγό του, Νικόλ Κίντμαν, σε τρυφερές στιγμές με επιχειρηματία στην Ιταλία.
Σύμφωνα με δημοσίευμα του αυστραλιανού New Idea και πηγή που μίλησε στο περιοδικό: «Μέχρι πρότινος, η πόρτα στη σχέση του με τη Νικόλ ήταν εντελώς κλειστή. Όμως εξακολουθούσε να ελπίζει πως ίσως υπήρχε πιθανότητα επανασύνδεσης. Είναι εντελώς συντετριμμένος και ξαναζεί αυτό το βαθύ αίσθημα απώλειας».
Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε ακόμη, ότι η εικόνα της ηθοποιού να προχωρά στην προσωπική της ζωή, έκανε τον τραγουδιστή να σκεφτεί και το δικό του μέλλον. «Βλέποντας τη Νικόλ να φαίνεται πως προχωρά στη ζωή της, νιώθει πως μπορεί να κάνει κι εκείνος το ίδιο. Μην εκπλαγείτε αν ο Κιθ εμφανιστεί σύντομα με μια νέα σχέση, ως απάντηση σε αυτά που είδε. Ξέρει ότι πρέπει να προχωρήσει», ισχυρίστηκε ο ίδιος άνθρωπος.
Η Νικόλ Κίντμαν απαθανατίστηκε τον Ιούλιο στο Πορτοφίνο της Ιταλίας αρκετά κοντά με τον επιχειρηματία Μάικλ Ράινσταϊν. Στις φωτογραφίες που εξασφάλισε το Page Six, οι δυο τους εθεάθησαν ξαπλωμένοι σε ξαπλώστρες πισίνας πολυτελούς ξενοδοχείου.
Η Κίντμαν κατέθεσε αίτηση διαζυγίου από τον Έρμπαν τον Σεπτέμβριο του 2025, μετά από σχεδόν είκοσι χρόνια γάμου. Το διαζύγιό τους οριστικοποιήθηκε τον Ιανουάριο. Το πρώην ζευγάρι έχει αποκτήσει δύο κόρες, τη Σάντεϊ και τη Φέιθ.
Το ίδιο διάστημα, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα πως ο τραγουδιστής ήρθε κοντά με την τραγουδίστρια της κάντρι, Κάρλεϊ Σκοτ Κόλινς, ωστόσο εκείνη διέψευσε τις σχετικές φήμες. Μετά τον χωρισμό του από την Κίντμαν, άλλα δημοσιεύματα τον ήθελαν σε σχέση με την κιθαρίστριά του, Μάγκι Μπο, τα οποία επίσης διαψεύστηκαν από άτομο του περιβάλλοντός του.
Παρά τον χωρισμό τους, οι σχέσεις της Κίντμαν και του Έρμπαν παραμένουν καλές. Τον Ιούνιο, η βραβευμένη ηθοποιός τίμησε τον πρώην σύζυγό της για τη Γιορτή του Πατέρα, δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του με τις δύο κόρες τους, ενώ τον ίδιο μήνα ο μουσικός της ευχήθηκε δημόσια για τα γενέθλιά της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Σύμφωνα με δημοσίευμα του αυστραλιανού New Idea και πηγή που μίλησε στο περιοδικό: «Μέχρι πρότινος, η πόρτα στη σχέση του με τη Νικόλ ήταν εντελώς κλειστή. Όμως εξακολουθούσε να ελπίζει πως ίσως υπήρχε πιθανότητα επανασύνδεσης. Είναι εντελώς συντετριμμένος και ξαναζεί αυτό το βαθύ αίσθημα απώλειας».
Το ίδιο πρόσωπο υποστήριξε ακόμη, ότι η εικόνα της ηθοποιού να προχωρά στην προσωπική της ζωή, έκανε τον τραγουδιστή να σκεφτεί και το δικό του μέλλον. «Βλέποντας τη Νικόλ να φαίνεται πως προχωρά στη ζωή της, νιώθει πως μπορεί να κάνει κι εκείνος το ίδιο. Μην εκπλαγείτε αν ο Κιθ εμφανιστεί σύντομα με μια νέα σχέση, ως απάντηση σε αυτά που είδε. Ξέρει ότι πρέπει να προχωρήσει», ισχυρίστηκε ο ίδιος άνθρωπος.
Keith Urban 'absolutely devastated' after learning of ex-wife Nicole Kidman's new romance https://t.co/TOTb6yRdxn— Daily Mail Celebrity (@DailyMailCeleb) August 3, 2026
Nicole Kidman and private equity businessman Michael Reinstein enjoy poolside drinks during Italian getaway https://t.co/5YV1N0iKcE pic.twitter.com/h3HmgrKNTX— Page Six (@PageSix) July 24, 2026
Το ίδιο διάστημα, κυκλοφόρησαν δημοσιεύματα πως ο τραγουδιστής ήρθε κοντά με την τραγουδίστρια της κάντρι, Κάρλεϊ Σκοτ Κόλινς, ωστόσο εκείνη διέψευσε τις σχετικές φήμες. Μετά τον χωρισμό του από την Κίντμαν, άλλα δημοσιεύματα τον ήθελαν σε σχέση με την κιθαρίστριά του, Μάγκι Μπο, τα οποία επίσης διαψεύστηκαν από άτομο του περιβάλλοντός του.
Παρά τον χωρισμό τους, οι σχέσεις της Κίντμαν και του Έρμπαν παραμένουν καλές. Τον Ιούνιο, η βραβευμένη ηθοποιός τίμησε τον πρώην σύζυγό της για τη Γιορτή του Πατέρα, δημοσιεύοντας μια ασπρόμαυρη φωτογραφία του με τις δύο κόρες τους, ενώ τον ίδιο μήνα ο μουσικός της ευχήθηκε δημόσια για τα γενέθλιά της.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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