Από τα πλήρως εξοπλισμένα διαμερίσματα και το all-inclusive ενοίκιο μέχρι τις κοινότητες φοιτητών και την ψηφιακή διαχείριση της καθημερινότητας, η Unity Smart Living προτείνει έναν διαφορετικό τρόπο να ζει κανείς τα φοιτητικά του χρόνια
Στο νοσοκομείο 9χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πτώση δοκαριού σε κατασκήνωση στο Ηράκλειο
Στο νοσοκομείο 9χρονος που τραυματίστηκε σοβαρά στο κεφάλι από πτώση δοκαριού σε κατασκήνωση στο Ηράκλειο
Το παιδί νοσηλεύεται στο ΠΑΓΝΗ
Ατύχημα σημειώθηκε το πρωί της Τρίτης (4/8) σε κατασκήνωση του Ηρακλείου Κρήτης, με ένα 9χρονο αγόρι, να τραυματίζεται σοβαρά.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα δοκάρι έπεσε στο κεφάλι του παιδιού, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 9χρονο και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, που εφημέρευε.
Μετά τις πρώτες εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
Κάτω από συνθήκες που διερευνώνται, ένα δοκάρι έπεσε στο κεφάλι του παιδιού, προκαλώντας του σοβαρό τραυματισμό, σύμφωνα με το neakriti.gr.
Στο σημείο κλήθηκε άμεσα ασθενοφόρο του ΕΚΑΒ, το οποίο παρέλαβε τον 9χρονο και τον μετέφερε στο Βενιζέλειο Νοσοκομείο Ηρακλείου, που εφημέρευε.
Μετά τις πρώτες εξετάσεις και την παροχή πρώτων βοηθειών, οι γιατροί έκριναν αναγκαία τη διακομιδή του στο ΠΑΓΝΗ όπου και νοσηλεύεται.
Σύμφωνα με τις μέχρι στιγμής πληροφορίες, παρά τη σοβαρότητα του τραυματισμού, η ζωή του δεν βρίσκεται σε κίνδυνο.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα