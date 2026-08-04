Μαφιόζος στο Μεξικό έδωσε εντολή να δολοφονηθεί 23χρονη influencer επειδή είχε χωρίσει τον γιο του, η εκτέλεση μεταδόθηκε live
Μαφιόζος στο Μεξικό έδωσε εντολή να δολοφονηθεί 23χρονη influencer επειδή είχε χωρίσει τον γιο του, η εκτέλεση μεταδόθηκε live
Η Βαλέρια Μάρκεζ δολοφονήθηκε τον Μάιο του 2025 ενώ έκανε live streaming από το ινστιτούτο ομορφιάς που διατηρούσε στην πόλη Χαλίσκο
Ο αρχηγός καρτέλ στο Μεξικό, Ραμόν Άνχελ Αλβάρεζ Αγιάλα, είναι ο άνθρωπος που τον Μάιο του 2025 είχε δώσει εντολή να δολοφονηθεί η 23χρονη Influencer Βαλέρια Μάρκεζ, με τις αρχές της χώρας να ανακοινώνουν ότι η εκτέλεση έγινε επειδή η νεαρή κοπέλα είχε χωρίσει τον γιο του μαφιόζου.
Ο Αγιάλα, ο οποίος είναι ανώτερο στέλεχος του καρτέλ Jalisco New Generation, συνελήφθη από ειδικές δυνάμεις την Πέμπτη, καθώς ήταν καταζητούμενος και για τη δολοφονία του δημάρχου της πόλης Ουραπάν, Κάρλος Μάντζο, σε φεστιβάλ για την Ημέρα των Νεκρών τον Νοέμβριο του 2025.
Η Μάρκεζ δολοφονήθηκε στο ινστιτούτο ομορφιάς της στο Χαλίσκο όταν ένας κρανοφόρος μπήκε στην επιχείρησή της και την πυροβόλησε στο στήθος και το κεφάλι.
Τότε, μάλιστα, η εκτέλεση είχε μεταδοθεί ζωντανά καθώς τη στιγμή της δολοφονίας η 23χρονη έκανε live streaming στους followers της τη στιγμή που ο ένοπλος μπήκε στην επιχείρηση και τη ρώτησε αν το όνομά της ήταν Βαλέρια.
Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη στο Μεξικό, ο Αγιάλα οργάνωσε τη δολοφονία αφού έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον γιο του, Φρανσίσκο Αλβάρεζ, ο οποίος είχε σχέση με την influencer. «Ο Αλβάρεζ την είχε απειλήσει επανειλημμένα και όλα δείχνουν, και αυτό θα αποδειχθεί, ότι ο γιος ζήτησε από τον πατέρα του να πραγματοποιήσει την γυναικοκτονία» είπε χαρακτηριστικά.
Ο Αγιάλα, ο οποίος είναι ανώτερο στέλεχος του καρτέλ Jalisco New Generation, συνελήφθη από ειδικές δυνάμεις την Πέμπτη, καθώς ήταν καταζητούμενος και για τη δολοφονία του δημάρχου της πόλης Ουραπάν, Κάρλος Μάντζο, σε φεστιβάλ για την Ημέρα των Νεκρών τον Νοέμβριο του 2025.
Η Μάρκεζ δολοφονήθηκε στο ινστιτούτο ομορφιάς της στο Χαλίσκο όταν ένας κρανοφόρος μπήκε στην επιχείρησή της και την πυροβόλησε στο στήθος και το κεφάλι.
El “R1” ordenó el asesinato de la influencer Valeria Márquez a petición de su hijo en mayo del año pasado. El secretario de Seguridad, Omar García Harfuch, reveló que el hijo del capo y la joven mantenían una relación y ya la había amenazado en varias ocasiones: pic.twitter.com/x1dFFN1Lko— Nacho Lozano (@nacholozano) August 1, 2026
Τότε, μάλιστα, η εκτέλεση είχε μεταδοθεί ζωντανά καθώς τη στιγμή της δολοφονίας η 23χρονη έκανε live streaming στους followers της τη στιγμή που ο ένοπλος μπήκε στην επιχείρηση και τη ρώτησε αν το όνομά της ήταν Βαλέρια.
Σύμφωνα με τον υπουργό Προστασίας του Πολίτη στο Μεξικό, ο Αγιάλα οργάνωσε τη δολοφονία αφού έλαβε ένα τηλεφώνημα από τον γιο του, Φρανσίσκο Αλβάρεζ, ο οποίος είχε σχέση με την influencer. «Ο Αλβάρεζ την είχε απειλήσει επανειλημμένα και όλα δείχνουν, και αυτό θα αποδειχθεί, ότι ο γιος ζήτησε από τον πατέρα του να πραγματοποιήσει την γυναικοκτονία» είπε χαρακτηριστικά.
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα