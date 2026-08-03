Ταχιάος: Η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά είναι η αρχή της επόμενης φάσης ανάπτυξης του Μετρό Θεσσαλονίκης

«Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Καλαμαριά θα αποκτήσει μια σύγχρονη, ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση με το κέντρο της Θεσσαλονίκης», ανέφερε ο υφυπουργός Υποδομών





Όπως εξηγεί στο ΑΠΕ-ΜΠΕ «πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας, που όλοι ξέρουμε πώς αναπτύχθηκε. Το διέπει μία άλλη τεχνολογία. Η



δεν θα σταματήσει στην Καλαμαριά. Η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά είναι η αρχή της επόμενης φάσης ανάπτυξης του. Προτεραιότητά μας είναι να επιτευχθεί η έναρξη των επόμενων επεκτάσεων, σε πρώτο χρόνο η Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπάρχει ένας δυναμικός και αυξανόμενος πληθυσμός.



Βρισκόμαστε ήδη σε ένα κρίσιμο στάδιο ωρίμανσης του έργου. Προχωρά το θέμα της μελέτης κόστους - οφέλους, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος μας είναι να μη χαθεί ούτε μια ευκαιρία χρηματοδότησης».



Ολόκληρη η συνέντευξη του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον Γιώργο Ψύλλια έχει ως εξής:



Ποια είναι τελικά η ημερομηνία παράδοσης του Μετρό της Καλαμαριάς;







Παρ’ όλα αυτά, στο παρελθόν δίνατε συγκεκριμένες ημερομηνίες.



Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η πραγματικότητα όμως με διέψευσε και δεν έχω κανέναν λόγο, ούτε θέλω να εκτεθώ στον ίδιο κίνδυνο, όσο μικρός κι αν είναι αυτός. Ξέρετε ότι είμαι πάντοτε απολύτως ειλικρινής απέναντι στους πολίτες. Εκείνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης προς Καλαμαριά. Όλες οι επιμέρους παράμετροι του εγχειρήματος οδηγούν σε αυτό.



Το γεγονός ότι πλέον μιλάτε για τον μήνα της παράδοσης συνδέεται με την παρουσία του πρωθυπουργού στη Θεσσαλονίκη;



Σε καμία περίπτωση. Φυσικά, και είναι ο πρωθυπουργός εκείνος που θα εγκαινιάσει τη νέα γραμμή, όμως οι λόγοι οι οποίοι υπαγορεύουν τη συγκεκριμένη καθυστέρηση είναι αποκλειστικά τεχνικής φύσεως και έχουν να κάνουν με τις πιστοποιήσεις του έργου, δεν έχουν πολιτικές ή επικοινωνιακές προεκτάσεις. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά, τόσο την σημασία της άρτιας ολοκλήρωσης του έργου, όπως και την περιπλοκότητά του.



Γιατί παρουσιάζονται τόσες δυσκολίες; Πρόκειται για επέκταση μιας ήδη υπάρχουσας γραμμής, δεν είναι η πρώτη φορά που γίνεται κάτι τέτοιο στην Ελλάδα



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Ποια είναι τα βασικά τεχνικά προαπαιτούμενα που πρέπει να ικανοποιηθούν πριν δοθεί η γραμμή σε λειτουργία;



Θα σας εξηγήσω της παραμέτρους της εξίσωσης: Σήμερα, έχουμε ένα άψογα λειτουργικό δίκτυο με 18 συρμούς και μία γραμμή 9,6 χιλιομέτρων. Σε αυτό προστίθενται ένας νέος κλάδος 4,5 χιλιομέτρων περίπου, όχι μία γραμμική επέκταση. Τα τρένα μετά τον Σταθμό Μαρτίου θα κατευθύνονται είτε προς την Μίκρα (Καλαμαριά), είτε προς την Νέα Ελβετία (Θεσσαλονίκη) σε αναλογία 2:1 και με αντίθετη φορά θα επιστρέφουν προς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Οι συρμοί που θα μπορούν να κινηθούν και στις δύο γραμμές θα είναι πλέον 33, παλαιοί και νεώτεροι και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας ως σύνολο και να τυγχάνουν παρακολούθησης και διαχείρισης από το ίδιο ήδη λειτουργικό Κέντρο Ελέγχου. Και την ίδια ώρα, να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα συστημάτων που έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο έξι διαφορετικών συμβάσεων με διαφορετικούς αναδόχους και υπεργολάβους.



Σας ακούγεται απλό; Δεν είναι.



Σε ποια φάση βρίσκονται σήμερα οι δοκιμές και ποια σενάρια ελέγχονται καθημερινά;



Βρισκόμαστε ελάχιστα πριν από την έναρξη του λεγόμενου trial run που έχουμε προαναγγείλει, όταν πλέον οι συρμοί θα πηγαινοέρχονται ωσάν να έχει ανοίξει η επέκταση, όμως στο τμήμα αυτό χωρίς επιβάτες στη βασική γραμμή κανονικά όπως και σήμερα.



Γιατί χρειάζονται τόσο εκτεταμένες δοκιμές; Τι σημαίνει πρακτικά αυτή η περίοδος δοκιμών;



«Ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης του Μετρό προς Καλαμαριά» δηλώνει ο υφυπουργός Υποδομών Νίκος Ταχιάος σε συνέντευξη του.Όπως εξηγεί«πρέπει να γίνει κατανοητό, ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας, που όλοι ξέρουμε πώς αναπτύχθηκε. Το διέπει μία άλλη τεχνολογία. Η επέκταση της Καλαμαριάς πρόκειται, όπως είναι και η βασική γραμμή, για ένα αυτόματο μετρό όπου η διεπαφή των συρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε συρμός δεν είναι μια αυτόνομη μονάδα την οποία χειρίζεται ένας οδηγός, αλλά κομμάτι ενός συνόλου που ελέγχεται και καθοδηγείται στο πλαίσιο της τεχνολογίας CBTC. Για να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση πρέπει να αποδειχθεί ότι όλα μαζί τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν άψογα ως ένα ενιαίο σύνολο και να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό για το "όλον"».Ο κύριος Ταχιάος υπογραμμίζει επίσης ότι «το Μετρό Θεσσαλονίκης . Η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά είναι η αρχή της επόμενης φάσης ανάπτυξης του. Προτεραιότητά μας είναι να επιτευχθεί η έναρξη των επόμενων επεκτάσεων, σε πρώτο χρόνο η Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπάρχει ένας δυναμικός και αυξανόμενος πληθυσμός.Βρισκόμαστε ήδη σε ένα κρίσιμο στάδιο ωρίμανσης του έργου. Προχωρά το θέμα της μελέτης κόστους - οφέλους, που αποτελεί απαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση. Στόχος μας είναι να μη χαθεί ούτε μια ευκαιρία χρηματοδότησης».Ολόκληρη η συνέντευξη του υφυπουργού Υποδομών Νίκου Ταχιάου στο ΑΠΕ-ΜΠΕ και τον Γιώργο Ψύλλια έχει ως εξής:Η ερώτηση του ενός εκατομμυρίου, όπως λένε στην Θεσσαλονίκη, μάλλον υπερβάλλοντας. Για λίγες ημέρες ακόμη, θα παραμείνει μετέωρη. Λίγη υπομονή. Δεν πρόκειται να δώσω συγκεκριμένη ημερομηνία, όχι γιατί δεν έχω εικόνα της πορείας του έργου, αλλά γιατί το εγχείρημα της προσάρτησης της επέκτασης στη λειτουργία του υφιστάμενου δικτύου μετρό, είναι ιδιαίτερα περίπλοκο και μας έχει αιφνιδιάσει κι εμάς τους ίδιους με τον βαθμό δυσκολίας του. Προτιμώ, λοιπόν, να μη δεσμευτώ με συγκεκριμένη ημερομηνία και στη συνέχεια να διαψευστώ, μολονότι έχω εικόνα. Πάντως, όλα συνηγορούν για τον μήνα που μόλις ξεκίνησε.Ναι, αυτό είναι αλήθεια. Η πραγματικότητα όμως με διέψευσε και δεν έχω κανέναν λόγο, ούτε θέλω να εκτεθώ στον ίδιο κίνδυνο, όσο μικρός κι αν είναι αυτός. Ξέρετε ότι είμαι πάντοτε απολύτως ειλικρινής απέναντι στους πολίτες. Εκείνο που μπορώ να πω με βεβαιότητα είναι ότι ο Αύγουστος είναι ο μήνας στον οποίο μοιάζει να κλείνει οριστικά το ζήτημα της παράδοσης της επέκτασης προς Καλαμαριά. Όλες οι επιμέρους παράμετροι του εγχειρήματος οδηγούν σε αυτό.Σε καμία περίπτωση. Φυσικά, και είναι ο πρωθυπουργός εκείνος που θα εγκαινιάσει τη νέα γραμμή, όμως οι λόγοι οι οποίοι υπαγορεύουν τη συγκεκριμένη καθυστέρηση είναι αποκλειστικά τεχνικής φύσεως και έχουν να κάνουν με τις πιστοποιήσεις του έργου, δεν έχουν πολιτικές ή επικοινωνιακές προεκτάσεις. Ο ίδιος γνωρίζει πολύ καλά, τόσο την σημασία της άρτιας ολοκλήρωσης του έργου, όπως και την περιπλοκότητά του.Πρέπει να γίνει κατανοητό ότι το μετρό της Θεσσαλονίκης διαφέρει ριζικά από το μετρό της Αθήνας, που όλοι ξέρουμε πώς αναπτύχθηκε. Το διέπει μία άλλη τεχνολογία. Σε ό, τι αφορά την επέκταση της Καλαμαριάς πρόκειται, όπως είναι και η βασική γραμμή για ένα αυτόματο μετρό, όπου η διεπαφή των συρμών με όλα τα υπόλοιπα συστήματα είναι εξαιρετικά σημαντική. Κάθε συρμός δεν είναι μια αυτόνομη μονάδα την οποία χειρίζεται ένας οδηγός, αλλά κομμάτι ενός συνόλου που ελέγχεται και καθοδηγείται στο πλαίσιο της τεχνολογίας CBTC, που διαχειρίζεται με απόλυτη ασφάλεια την κυκλοφορία του τροχαίου υλικού. Τα συστήματα σηματοδότησης - μια λέξη που είναι πλέον πολύ γνωστή στην Ελλάδα - έχουν ήδη πιστοποιηθεί και είναι ασφαλή. Όμως, αυτή η πιστοποίηση από μόνη της δεν αρκεί, είναι μόνο μία παράμετρος. Για να τεθεί σε λειτουργία η επέκταση πρέπει να αποδειχθεί ότι όλα μαζί τα επιμέρους συστήματα λειτουργούν άψογα ως ένα ενιαίο σύνολο και να εκδοθεί το απαραίτητο πιστοποιητικό για το «όλον». Και φυσικά απαιτείται και πιστοποίηση του παρόχου λειτουργίας, δηλαδή της γνωστής μας THEMA.Θα σας εξηγήσω της παραμέτρους της εξίσωσης: Σήμερα, έχουμε ένα άψογα λειτουργικό δίκτυο με 18 συρμούς και μία γραμμή 9,6 χιλιομέτρων. Σε αυτό προστίθενται ένας νέος κλάδος 4,5 χιλιομέτρων περίπου, όχι μία γραμμική επέκταση. Τα τρένα μετά τον Σταθμό Μαρτίου θα κατευθύνονται είτε προς την Μίκρα (Καλαμαριά), είτε προς την Νέα Ελβετία (Θεσσαλονίκη) σε αναλογία 2:1 και με αντίθετη φορά θα επιστρέφουν προς Νέο Σιδηροδρομικό Σταθμό. Οι συρμοί που θα μπορούν να κινηθούν και στις δύο γραμμές θα είναι πλέον 33, παλαιοί και νεώτεροι και θα πρέπει να ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις ασφαλείας και λειτουργικότητας ως σύνολο και να τυγχάνουν παρακολούθησης και διαχείρισης από το ίδιο ήδη λειτουργικό Κέντρο Ελέγχου. Και την ίδια ώρα, να επιβεβαιωθεί η συμβατότητα συστημάτων που έχουν τοποθετηθεί στο πλαίσιο έξι διαφορετικών συμβάσεων με διαφορετικούς αναδόχους και υπεργολάβους.Σας ακούγεται απλό; Δεν είναι.Βρισκόμαστε ελάχιστα πριν από την έναρξη του λεγόμενου trial run που έχουμε προαναγγείλει, όταν πλέον οι συρμοί θα πηγαινοέρχονται ωσάν να έχει ανοίξει η επέκταση, όμως στο τμήμα αυτό χωρίς επιβάτες στη βασική γραμμή κανονικά όπως και σήμερα.

Γιατί προέχουν η ασφάλεια και η λειτουργικότητα. Αυτήν την στιγμή με τα θέματα ασφαλείας έχουμε τελειώσει. Απομένει η έκδοση του πιστοποιητικού λειτουργίας της εγκατάστασης, που αναμένεται μέσα στην εβδομάδα. Αυτό που τρέχει τώρα είναι η διασφάλιση της λειτουργικότητας.



Ποιος πιστοποιεί ότι όλα είναι έτοιμα για τη λειτουργία της επέκτασης;



Οι πιστοποιήσεις των συστημάτων και η πιστοποίηση της λειτουργίας γίνονται από ανεξάρτητους φορείς, εν προκειμένω από έναν από τους πιο αξιόπιστους παγκοσμίως, την TŰV Rheinland. Μόλις έλθει, τότε και μόνο τότε, θα μπορεί η Ελληνικό Μετρό να χορηγήσει βεβαίωση περάτωσης και το Υπουργείο μας να εκδώσει τις σχετικές άδειες. Άρα για να γίνουν εγκαίνια πρέπει να είμαστε σε θέση να εκδώσουμε και την άδεια λειτουργίας της εγκατάστασης, αλλά και την άδεια λειτουργίας του παρόχου της δημόσιας συγκοινωνίας, όπως αυτή προβλέπεται από τη σχετική νομοθεσία και όπως κάναμε και στην βασική γραμμή.



Οι πολίτες ακούνε εδώ και μήνες για δοκιμές και πιστοποιήσεις; Είναι τελικά αυτό τίμημα της απόλυτης ασφάλειας; Τελικά η απόλυτη ασφάλεια δικαιολογεί τις αναβολές;



Ναι. Δεν υπάρχει κανένα περιθώριο συμβιβασμού όταν μιλάμε για την ασφαλή μετακίνηση εκατοντάδων χιλιάδων πολιτών καθημερινά.



Υπάρχουν πολλοί που υποστηρίζουν ότι η επέκταση θα μπορούσε να είχε παραδοθεί νωρίτερα και ότι οι συνεχείς αναβολές δεν δικαιολογούνται. Τι απαντάτε;



Κατανοώ απολύτως την ανυπομονησία των πολιτών. Και ο ίδιος θα ήθελα να είχε παραδοθεί νωρίτερα. Όμως, η ευθύνη μας δεν είναι να παραδώσουμε το έργο όσο το δυνατόν γρηγορότερα. Είναι να το παραδώσουμε όταν θα είμαστε βέβαιοι ότι ακολουθεί στο ακέραιο όλες τις προδιαγραφές ασφάλειας και αξιοπιστίας. Προτιμώ να δεχθώ κριτική για μια καθυστέρηση, παρά να κάνω οποιαδήποτε έκπτωση σε ζητήματα που αφορούν την ασφαλή λειτουργία του μέσου. Και όπως ξέρετε και λόγω του συνδυασμού αρμοδιότητας με εντοπιότητα, ως Θεσσαλονικιός, «τρώω πολύ ξύλο» καθημερινά, είτε λόγω αγνοίας, είτε λόγω κακοπιστίας.



Τι αλλάζει για την Καλαμαριά με τη λειτουργία της επέκτασης;



Αλλάζει ουσιαστικά ο τρόπος με τον οποίο μετακινούνται χιλιάδες πολίτες καθημερινά. Η Καλαμαριά εντάσσεται πλέον πλήρως στον συγκοινωνιακό χάρτη του Μετρό Θεσσαλονίκης, αποκτώντας άμεση, γρήγορη και αξιόπιστη σύνδεση με το κέντρο της πόλης και το σύνολο του δικτύου.



Οι πέντε νέοι σταθμοί, Νομαρχία, Καλαμαριά, Αρετσού, Νέα Κρήνη και Μίκρα, εξυπηρετούν μία πυκνοκατοικημένη περιοχή της Θεσσαλονίκης και δημιουργούν μια νέα πραγματικότητα στις μετακινήσεις, με σημαντική εξοικονόμηση χρόνου και μεγαλύτερη προβλεψιμότητα στην καθημερινότητα των πολιτών.



Αυτό που παραδίδουμε, όμως, δεν είναι απλώς πέντε νέοι σταθμοί. Είναι ένα ακόμη μεγάλο βήμα στην αναβάθμιση της Θεσσαλονίκης.



Η ολοκλήρωση της επέκτασης συνοδεύεται και από την διάνοιξη και κατασκευή της οδού Πόντου. Σε ποιο στάδιο βρίσκεται αυτό το έργο;



Για εμάς στο Υπουργείο Υποδομών και Μεταφορών δεν θα υπήρχε ολοκληρωμένη επέκταση του Μετρό χωρίς την οδό Πόντου. Γι' αυτό και έπειτα από το σχετικό αίτημα του δήμου, χαρακτηρίσαμε το έργο ως έργο εθνικής σημασίας και διασφαλίσαμε τη χρηματοδότησή του. Όχι μόνο επειδή τεχνικά, παράμετροι της ασφαλούς και ορθήςλειτουργίας του Μετρό εξαρτώνται από την Πόντου, αλλά επειδή δεν ήταν δυνατόν η Καλαμαριά να συνεχίσει να έχει ως μόνιμη εκκρεμότητα μια τόσο κρίσιμη οδική αρτηρία. Συνολικά, επί διακυβέρνησης Κυριάκου Μητσοτάκη, έχουν διατεθεί για τη διάνοιξη και κατασκευή της οδού Πόντου πιστώσεις ύψους 64 εκατ. ευρώ.



Η Πόντου αποτελεί αναπόσπαστο μέρος της συνολικής παρέμβασης στην Καλαμαριά. Δεν αρκεί να παραδώσουμε πέντε νέους σταθμούς. Οφείλουμε να αποδώσουμε στην Καλαμαριά όχι μόνο ένα σύγχρονο μέσο σταθερής τροχιάς, αλλά και ένα αναβαθμισμένο αστικό περιβάλλον.



Μετά την Καλαμαριά, ποιο είναι το επόμενο μεγάλο βήμα για το Μετρό Θεσσαλονίκης;



Η ολοκλήρωση της επέκτασης προς την Καλαμαριά είναι η αρχή της επόμενης φάσης ανάπτυξης του Μετρό Θεσσαλονίκης. Προτεραιότητά μας είναι να επιτευχθεί η έναρξη των επόμενων επεκτάσεων, σε πρώτο χρόνο η Βορειοδυτική Θεσσαλονίκη, εκεί όπου υπάρχει ένας δυναμικός και αυξανόμενος πληθυσμός.



Βρισκόμαστε ήδη σε ένα κρίσιμο στάδιο ωρίμανσης του έργου. Προχωρά το θέμα της μελέτης κόστους - οφέλους, που αποτελείαπαραίτητη προϋπόθεση για την υποβολή αιτήματος χρηματοδότησης προς την Ευρωπαϊκή Ένωση.



Στόχος μας είναι να μη χαθεί ούτε μία ευκαιρία χρηματοδότησης. Το Μετρό της Θεσσαλονίκης δεν θα σταματήσει στην Καλαμαριά. Προετοιμάζουμε το επόμενο άλμα. Αυτήν τη φορά, πιο έτοιμοι και πιο ώριμοι από ποτέ γιατί είμαι βέβαιος ότι μετά την εξοικείωση με το μετρό, η πόλη κινείται σε τροχιά συναινέσεων.



Οι κάτοικοι της Καλαμαριάς περίμεναν αυτή τη στιγμή για πολλά χρόνια. Ποιο είναι το μήνυμά σας προς αυτούς;



Θέλω πρωτίστως να τους ευχαριστήσω για την υπομονή τους. Γνωρίζω ότι τα εργοτάξια δημιούργησαν δυσκολίες και ότι η αναμονή και η αδημονία ήταν μεγάλες. Θέλω να διαβεβαιώσω τους Θεσσαλονικείς ότι είμαι στο ίδιο στρατόπεδο με αυτούς. Ως Θεσσαλονικιός θέλω να δω αυτό το έργο να λειτουργεί όσο και κάθε κάτοικος αυτής της πόλης. Και ως μέλος της Κυβέρνησης αισθάνομαι ακόμη μεγαλύτερη την ευθύνη να το παραδώσουμε με τον τρόπο που πρέπει: πλήρως ολοκληρωμένο, ασφαλές και αξιόπιστο.



Είμαι βέβαιος, όμως, ότι το αποτέλεσμα θα δικαιώσει αυτή την υπομονή. Σε πολύ σύντομο χρονικό διάστημα η Καλαμαριά θα αποκτήσει μια σύγχρονη, ασφαλή και αξιόπιστη σύνδεση με το κέντρο της Θεσσαλονίκης, που θα αλλάξει ουσιαστικά την καθημερινότητα των κατοίκων και θα αποτελέσει σημαντική παρακαταθήκη για τις επόμενες δεκαετίες.