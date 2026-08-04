Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πήγε στην παιδική χαρά με τον γιο της, δείτε βίντεο
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πήγε στην παιδική χαρά με τον γιο της, δείτε βίντεο
Δημιουργώντας αναμνήσεις, έγραψε ο Γρηγόρης Μόργκαν για την κοινή τους βόλτα
Στην παιδική χαρά με τον γιο της πήγε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, με τον σύζυγό της να απαθανατίζει τη στιγμή.
Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Γρηγόρης Μόργκαν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία οικογενειακή στιγμή από τις διακοπές τους. Πιο αναλυτικά, έδειξε την αθλητικογράφο στις κούνιες μαζί με τον γιο τους.
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εμφανίστηκε χαμογελαστή να σπρώχνει τον γιο της, με τον σύζυγό της να σημειώνει πάνω στο story του: «Δημιουργώντας αναμνήσεις».
Δείτε το βίντεο
Στις 11 Ιουλίου, το ζευγάρι γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του παιδιού του και την επόμενη ημέρα πραγματοποίησε τη βάφτισή του στην Αρτεμίδα. Ο γιος της αθλητικογράφου και του Γρηγόρη Μόργκαν πήρε το όνομα Ιάσονας – Παναγιώτης.
Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Γρηγόρης Μόργκαν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία οικογενειακή στιγμή από τις διακοπές τους. Πιο αναλυτικά, έδειξε την αθλητικογράφο στις κούνιες μαζί με τον γιο τους.
Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εμφανίστηκε χαμογελαστή να σπρώχνει τον γιο της, με τον σύζυγό της να σημειώνει πάνω στο story του: «Δημιουργώντας αναμνήσεις».
Δείτε το βίντεο
Στις 11 Ιουλίου, το ζευγάρι γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του παιδιού του και την επόμενη ημέρα πραγματοποίησε τη βάφτισή του στην Αρτεμίδα. Ο γιος της αθλητικογράφου και του Γρηγόρη Μόργκαν πήρε το όνομα Ιάσονας – Παναγιώτης.
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