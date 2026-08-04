Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πήγε στην παιδική χαρά με τον γιο της, δείτε βίντεο
GALA
Ευρυδίκη Βαλαβάνη Γιος Παιδική χαρά

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πήγε στην παιδική χαρά με τον γιο της, δείτε βίντεο

Δημιουργώντας αναμνήσεις, έγραψε ο Γρηγόρης Μόργκαν για την κοινή τους βόλτα

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη πήγε στην παιδική χαρά με τον γιο της, δείτε βίντεο
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ
Στην παιδική χαρά με τον γιο της πήγε η Ευρυδίκη Βαλαβάνη, με τον σύζυγό της να απαθανατίζει τη στιγμή.

Στο βίντεο που δημοσίευσε ο Γρηγόρης Μόργκαν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου στον προσωπικό του λογαριασμό στο Instagram, μοιράστηκε μία οικογενειακή στιγμή από τις διακοπές τους. Πιο αναλυτικά, έδειξε την αθλητικογράφο στις κούνιες μαζί με τον γιο τους.

Η Ευρυδίκη Βαλαβάνη εμφανίστηκε χαμογελαστή να σπρώχνει τον γιο της, με τον σύζυγό της να σημειώνει πάνω στο story του: «Δημιουργώντας αναμνήσεις».

Δείτε το βίντεο


Στις 11 Ιουλίου, το ζευγάρι γιόρτασε τα πρώτα γενέθλια του παιδιού του και την επόμενη ημέρα πραγματοποίησε τη βάφτισή του στην Αρτεμίδα. Ο γιος της αθλητικογράφου και του Γρηγόρη Μόργκαν πήρε το όνομα Ιάσονας – Παναγιώτης.
Ιωάννα Μαρίνου
18 ΣΧΟΛΙΑ

Σχετικά Άρθρα

Thema Insights

Όταν η Ίμπιζα γίνεται μια ανεπανάληπτη εμπειρία

Καθηλωτικές εμπειρίες σε έναν εμβληματικό προορισμό που φέρνουν τους ανθρώπους πιο κοντά και επαναπροσδιορίζουν τον τρόπο με τον οποίο βιώνουν την ψυχαγωγία και την απόλαυση, έχουν την ευκαιρία να απολαύσουν τα μέλη της κοινότητας του Ploom*.

Επαγγελματική Εκπαίδευση & Εξειδίκευση: Το Mοντέλο που σε Bάζει στην Aγορά Eργασίας

Σήμερα, οι επιχειρήσεις δεν αναζητούν απλώς θεωρητικές γνώσεις, αλλά ανθρώπους που μπορούν να ενταχθούν άμεσα στην παραγωγή, να χειριστούν σύγχρονες τεχνολογίες και να ανταποκριθούν στις απαιτήσεις ενός περιβάλλοντος που αλλάζει με ιλιγγιώδεις ρυθμούς

Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις

Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr

ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ

Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα
δειτε ολες τις ειδησεις

ΤΑ ΠΙΟ ΔΗΜΟΦΙΛΗ

Games

Cut The Rope

Cut The Rope

Northern Heights

Northern Heights

Candy Bubbles

Candy Bubbles

Billiards Classic

Billiards Classic

Sudoku

Sudoku

Free Kick Football

Free Kick Football

Bubble Tower

Bubble Tower

Find 500 Differences

Find 500 Differences

Pocket Champions

Pocket Champions

Solitaire Classic

Solitaire Classic

ΔΕΙΤΕ ΟΛΑ ΤΑ GAMES

Best of Network

Δείτε Επίσης