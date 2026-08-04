Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη η κηδεία του Λάκη Χαλκιά
Δημοσία δαπάνη την Πέμπτη η κηδεία του Λάκη Χαλκιά
Ο τραγουδιστής έφυγε από τη ζωή σε ηλικία 83 ετών
Δημοσία δαπάνη θα γίνει την Πέμπτη 6 Αυγούστου η κηδεία του Λάκη Χαλκιά.
Η εξόδιος ακολουθία του αυθεντικού εκφραστή της ελληνικής λαϊκής μουσικής θα τελεστεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Η σορός θα βρίσκεται από τις 10:00 στην αίθουσα του κοιμητηρίου προκειμένου να τον αποχαιρετίσουν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του. Σημειώνεται, ότι επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).
Η ανακοίνωση της οικογένειας
«Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά ενημερώνει ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 π.μ. η σορός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ). ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609. Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA. ΥΓ. Η οικογένεια θέλει να διευκρινίσει ότι το πραγματικό όνομά του είναι Μιχαήλ (Λάκης) ΧΑΛΚΙΑΣ. Θερμή παράκληση να μην ξανά αναφερθεί το όνομα "Χαλκιόπουλος"».
Ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 2 Αυγούστου, σε ηλικία 83 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που αγάπησαν τη φωνή και την πορεία του.
Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του με την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει τον θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».
Η εξόδιος ακολουθία του αυθεντικού εκφραστή της ελληνικής λαϊκής μουσικής θα τελεστεί στις 12:00 στον Ιερό Ναό Αγίων Θεοδώρων, στο Α' Νεκροταφείο Αθηνών. Η σορός θα βρίσκεται από τις 10:00 στην αίθουσα του κοιμητηρίου προκειμένου να τον αποχαιρετίσουν συγγενείς, φίλοι και συνεργάτες του. Σημειώνεται, ότι επιθυμία της οικογένειας είναι αντί στεφάνων να γίνει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ).
Η ανακοίνωση της οικογένειας
«Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά ενημερώνει ότι η κηδεία του θα πραγματοποιηθεί την Πέμπτη 6 Αυγούστου και ώρα 12:00 στον Ιερό Ναό των Αγίων Θεοδώρων στο Α’ Νεκροταφείο Αθηνών. Από τις 10 π.μ. η σορός θα βρίσκεται στην αίθουσα του κοιμητηρίου για προσκύνημα. Η κηδεία θα τελεστεί δημοσία δαπάνη. Όποιος το επιθυμεί μπορεί αντί στεφάνων να καταθέσει δωρεά στην Ελληνική Εταιρεία Προστασίας και Αποκαταστάσεως Αναπήρων Προσώπων (ΕΛΕΠΑΠ). ΙΒΑΝ:GR2701401150115002002018609. Κωδικός Τράπεζας (BIC): CRBAGRAA. ΥΓ. Η οικογένεια θέλει να διευκρινίσει ότι το πραγματικό όνομά του είναι Μιχαήλ (Λάκης) ΧΑΛΚΙΑΣ. Θερμή παράκληση να μην ξανά αναφερθεί το όνομα "Χαλκιόπουλος"».
Ο Λάκης Χαλκιάς έφυγε από τη ζωή το Σάββατο 2 Αυγούστου, σε ηλικία 83 ετών, σκορπίζοντας θλίψη στον καλλιτεχνικό κόσμο και στους ανθρώπους που αγάπησαν τη φωνή και την πορεία του.
Υπήρξε ένας από τους σημαντικότερους εκπροσώπους της ελληνικής παραδοσιακής και λαϊκής μουσικής, με πολυετή παρουσία στη δισκογραφία και στις ζωντανές εμφανίσεις. Την είδηση του θανάτου του ανακοίνωσε η οικογένειά του με την ακόλουθη ανακοίνωση: «Η οικογένεια του Λάκη Χαλκιά με οδύνη και θλίψη ανακοινώνει τον θάνατό του. Η ημερομηνία και η ώρα της κηδείας θα ανακοινωθούν σύντομα».
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα