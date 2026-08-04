Χάιντι Κλουμ: Τα φιλιά στην άμμο με τον Τομ Κάουλιτζ και οι τόπλες εικόνες της στη θάλασσα
Χάιντι Κλουμ: Τα φιλιά στην άμμο με τον Τομ Κάουλιτζ και οι τόπλες εικόνες της στη θάλασσα
Το 53χρονο μοντέλο δημοσίευσες φωτογραφίες τους και βίντεο από την παραλία
Σε τρυφερές στιγμές στην παραλία πόζαραν η Χάιντι Κλουμ και ο σύζυγός της, Τομ Κάουλιτζ, ενώ το 53χρονο μοντέλο μοιράστηκε και τόπλες εικόνες της από τη θάλασσα.
Η Κλουμ πέρασε χρόνο με τον σύζυγό της και όπως φάνηκε σε ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 4 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το ζευγάρι χαλάρωσε στη θάλασσα, έχοντας μαζί του και το σκυλάκι του.
Το μοντέλο εμφανίστηκε με ένα μαύρο μπικίνι, χωρίς να φοράει το πάνω μέρος του μαγιό της. Σε άλλα στιγμιότυπα εμφανίστηκε να φιλάει τον Κάουλιτζ ή να είναι ξαπλωμένοι στην άμμο.
Η Κλουμ πόζαρε και ανάμεσα σε κόκκινα μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς, ενώ έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους και ένα πιο βραδινό της look, με μαύρες κάλτσες από δαντέλα. «Δεν χρειάζεται λεζάντα» έγραψε στην ανάρτησή της.
Δείτε την ανάρτησή της
Η Κλουμ πέρασε χρόνο με τον σύζυγό της και όπως φάνηκε σε ανάρτηση που έκανε την Τρίτη 4 Αυγούστου στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, το ζευγάρι χαλάρωσε στη θάλασσα, έχοντας μαζί του και το σκυλάκι του.
Το μοντέλο εμφανίστηκε με ένα μαύρο μπικίνι, χωρίς να φοράει το πάνω μέρος του μαγιό της. Σε άλλα στιγμιότυπα εμφανίστηκε να φιλάει τον Κάουλιτζ ή να είναι ξαπλωμένοι στην άμμο.
Η Κλουμ πόζαρε και ανάμεσα σε κόκκινα μπαλόνια σε σχήμα καρδιάς, ενώ έδειξε στους διαδικτυακούς της φίλους και ένα πιο βραδινό της look, με μαύρες κάλτσες από δαντέλα. «Δεν χρειάζεται λεζάντα» έγραψε στην ανάρτησή της.
Δείτε την ανάρτησή της
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