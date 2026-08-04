Μπρους Σπρίνγκστιν για την μάχη της συζύγου του με τον καρκίνο: Είναι σε ύφεση έπειτα από οκτώ χρόνια
Μπρους Σπρίνγκστιν για την μάχη της συζύγου του με τον καρκίνο: Είναι σε ύφεση έπειτα από οκτώ χρόνια
Η Πάτι Σκιάλφα διαγνώστηκε με πολλαπλό μυέλωμα το 2018
Ευχάριστα νέα για την υγεία της συζύγου του, Πάτι Σκιάλφα μοιράστηκε ο Μπρους Σπρίνγκστιν, αποκαλύπτοντας ότι βρίσκεται σε ύφεση έπειτα από οκτώ χρόνια μάχης με πολλαπλό μυέλωμα.
Ο 76χρονος μουσικός έστειλε προηχογραφημένο μήνυμα στην ετήσια φιλανθρωπική ποδηλατική διοργάνωση, Pan-Mass Challenge που συγκεντρώνει χρήματα για την έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου, συνοδεύοντάς το με μια ακουστική εκτέλεση του «Born to Run».
Αρχικά, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους, λέγοντας: «Αργήσαμε λίγο, αλλά να που είμαστε και είναι χαρά μας που είμαστε μαζί σας. Από το 1980 εμπνέετε μια κοινότητα που έχει καταφέρει κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο. Δεν σταματήσατε ποτέ να πιστεύετε ότι οι απλοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και χάρη σε αυτό, αμέτρητες ζωές έχουν σωθεί».
Στη συνέχεια, μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα για την υγεία της συζύγου του. «Η Πάτι ζει με το πολλαπλό μυέλωμα εδώ και πάνω από οκτώ χρόνια, αλλά πλέον, ευτυχώς, ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση», ανέφερε.
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Ο τραγουδιστής στάθηκε επίσης στις οικογένειες που εξακολουθούν να δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο, τονίζοντας: «Υπάρχουν εκατομμύρια οικογένειες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο», ενώ υπογράμμισε πως «η ελπίδα έχει πρόσωπο». Συνεχίζοντας, εξήγησε τι σημαίνει αυτή η ελπίδα για τους ασθενείς: «Είναι ο γιατρός μας που δεν σταματά να αναζητά λύσεις και να φροντίζει τους ασθενείς, είναι η νοσηλεύτριά μας που κάθεται δίπλα μας όταν φοβόμαστε και κάνει το ταξίδι μας λίγο πιο εύκολο».
Ο Σπρίνγκστιν συνέδεσε το μήνυμά του με τη μουσική του, λέγοντας: «Έχω περάσει τη ζωή μου γράφοντας τραγούδια για ανθρώπους που συνεχίζουν να πιστεύουν, όταν η ζωή τους δίνει κάθε λόγο να μην πιστεύουν και για εκείνους που αρνούνται να αφήσουν κάποιον πίσω. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους καθημερινούς ήρωες, όπως οι άνθρωποι που αποτελούν το PMC».
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά τη διάγνωση της συζύγου του στο ντοκιμαντέρ Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024, εξηγώντας ότι η ασθένεια βρέθηκε το 2018.
Στο ίδιο ντοκιμαντέρ, η Σκιάλφα είχε περιγράψει πώς ο καρκίνος έχει αλλάξει την καθημερινότητά της: «Αυτό επηρεάζει το ανοσοποιητικό μου σύστημα, οπότε πρέπει να προσέχω τι επιλέγω να κάνω και πού επιλέγω να πηγαίνω. Πού και πού πηγαίνω σε μία ή δύο συναυλίες, μπορώ να τραγουδήσω μερικά τραγούδια στη σκηνή, και αυτό είναι μια πραγματική χαρά. Αυτή είναι η νέα μου πραγματικότητα αυτή τη στιγμή και είμαι εντάξει με αυτό».
Λίγο αργότερα, στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στο Academy Museum of Motion Pictures στο Λος Άντζελες, ο Μπρους Σπρίνγκστιν είχε μιλήσει για το πώς η περιπέτεια της υγείας της συζύγου του τον έκανε να αναφέρεται συχνότερα στη σημασία της ζωής κατά τη διάρκεια των συναυλιών του. «Όταν φτάνεις στην ηλικία μας, αυτά είναι τα πράγματα που σκέφτεσαι. Η Πάτι κι εγώ χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε την ασθένειά της και ορισμένες ανησυχείς. Τα ζητήματα της θνητότητας γίνονται πλέον μέρος της ζωής σου», είχε δηλώσει.
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν και η Πάτι Σκιάλφα συμπλήρωσαν τον Ιούνιο 35 χρόνια γάμου. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τον Έβαν, την Τζέσικα και τον Σαμ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
Ο 76χρονος μουσικός έστειλε προηχογραφημένο μήνυμα στην ετήσια φιλανθρωπική ποδηλατική διοργάνωση, Pan-Mass Challenge που συγκεντρώνει χρήματα για την έρευνα και τη θεραπεία του καρκίνου, συνοδεύοντάς το με μια ακουστική εκτέλεση του «Born to Run».
Αρχικά, ευχαρίστησε τους συμμετέχοντες για τη συμβολή τους, λέγοντας: «Αργήσαμε λίγο, αλλά να που είμαστε και είναι χαρά μας που είμαστε μαζί σας. Από το 1980 εμπνέετε μια κοινότητα που έχει καταφέρει κάτι πραγματικά αξιοσημείωτο. Δεν σταματήσατε ποτέ να πιστεύετε ότι οι απλοί άνθρωποι μπορούν να κάνουν τη διαφορά. Και χάρη σε αυτό, αμέτρητες ζωές έχουν σωθεί».
Στη συνέχεια, μοιράστηκε τα ευχάριστα νέα για την υγεία της συζύγου του. «Η Πάτι ζει με το πολλαπλό μυέλωμα εδώ και πάνω από οκτώ χρόνια, αλλά πλέον, ευτυχώς, ο καρκίνος βρίσκεται σε ύφεση», ανέφερε.
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Here is @springsteen beautiful speech about Patti's cancer battle and an acoustic performance of "Born to Run" fundraising for last Saturday's Dana-Farber Cancer Institute in Boston's Pan-Mass Challenge. Glad to know Patti is doing well and is in remission. 🙏🏼 #springsteen pic.twitter.com/kA6BOujpqQ— Spring-Nuts (@SpringNuts_) August 3, 2026
Ο τραγουδιστής στάθηκε επίσης στις οικογένειες που εξακολουθούν να δίνουν τη δική τους μάχη με τον καρκίνο, τονίζοντας: «Υπάρχουν εκατομμύρια οικογένειες που αντιμετωπίζουν τον καρκίνο», ενώ υπογράμμισε πως «η ελπίδα έχει πρόσωπο». Συνεχίζοντας, εξήγησε τι σημαίνει αυτή η ελπίδα για τους ασθενείς: «Είναι ο γιατρός μας που δεν σταματά να αναζητά λύσεις και να φροντίζει τους ασθενείς, είναι η νοσηλεύτριά μας που κάθεται δίπλα μας όταν φοβόμαστε και κάνει το ταξίδι μας λίγο πιο εύκολο».
Ο Σπρίνγκστιν συνέδεσε το μήνυμά του με τη μουσική του, λέγοντας: «Έχω περάσει τη ζωή μου γράφοντας τραγούδια για ανθρώπους που συνεχίζουν να πιστεύουν, όταν η ζωή τους δίνει κάθε λόγο να μην πιστεύουν και για εκείνους που αρνούνται να αφήσουν κάποιον πίσω. Τώρα, περισσότερο από ποτέ, ο κόσμος χρειάζεται περισσότερους καθημερινούς ήρωες, όπως οι άνθρωποι που αποτελούν το PMC».
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν είχε αποκαλύψει για πρώτη φορά τη διάγνωση της συζύγου του στο ντοκιμαντέρ Road Diary: Bruce Springsteen and the E Street Band, που κυκλοφόρησε τον Οκτώβριο του 2024, εξηγώντας ότι η ασθένεια βρέθηκε το 2018.
Στο ίδιο ντοκιμαντέρ, η Σκιάλφα είχε περιγράψει πώς ο καρκίνος έχει αλλάξει την καθημερινότητά της: «Αυτό επηρεάζει το ανοσοποιητικό μου σύστημα, οπότε πρέπει να προσέχω τι επιλέγω να κάνω και πού επιλέγω να πηγαίνω. Πού και πού πηγαίνω σε μία ή δύο συναυλίες, μπορώ να τραγουδήσω μερικά τραγούδια στη σκηνή, και αυτό είναι μια πραγματική χαρά. Αυτή είναι η νέα μου πραγματικότητα αυτή τη στιγμή και είμαι εντάξει με αυτό».
Λίγο αργότερα, στην πρεμιέρα του ντοκιμαντέρ στο Academy Museum of Motion Pictures στο Λος Άντζελες, ο Μπρους Σπρίνγκστιν είχε μιλήσει για το πώς η περιπέτεια της υγείας της συζύγου του τον έκανε να αναφέρεται συχνότερα στη σημασία της ζωής κατά τη διάρκεια των συναυλιών του. «Όταν φτάνεις στην ηλικία μας, αυτά είναι τα πράγματα που σκέφτεσαι. Η Πάτι κι εγώ χρειάστηκε να αντιμετωπίσουμε την ασθένειά της και ορισμένες ανησυχείς. Τα ζητήματα της θνητότητας γίνονται πλέον μέρος της ζωής σου», είχε δηλώσει.
Ο Μπρους Σπρίνγκστιν και η Πάτι Σκιάλφα συμπλήρωσαν τον Ιούνιο 35 χρόνια γάμου. Έχουν αποκτήσει τρία παιδιά: τον Έβαν, την Τζέσικα και τον Σαμ.
Φωτογραφία άρθρου: Shutterstock
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