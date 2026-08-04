Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και ο Μπακ Πάλμερ... πήραν τα βουνά
Η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και ο Μπακ Πάλμερ... πήραν τα βουνά
Το μοντέλο έδειξε εικόνες από την απόδρασή τους και σχολίασε «Εκεί όπου το φως χορεύει ανάμεσα στα δέντρα και η φύση αντηχεί τη σοφία των αιώνων»
Μία εξόρμηση στα βουνά έκαναν η Αλεσάντρα Αμπρόσιο και ο Μπακ Πάλμερ. Συγκεκριμένα, το διάσημο μοντέλο από τη Βραζιλία και ο σύντροφός της βρέθηκαν στο όρος Σάστα στην Καλιφόρνια.
Το πρόγραμμα του ζευγαριού περιλάμβανε πεζοπορία και βουτιά σε καταρράκτες. Η Αμπρόσιο έδειξε στους δώδεκα περίπου εκατομμύρια ακόλουθούς της στο Instagram εικόνες από την απόδρασή τους, ενώ στη λεζάντα που συνόδευε το φωτογραφικό της άλμπουμ σχολίασε: «Εκεί όπου το φως χορεύει ανάμεσα στα δέντρα και η φύση αντηχεί αρχαία σοφία. Ευχαριστώ, όρος Σάστα».
Δείτε φωτογραφίες
Το πρόγραμμα του ζευγαριού περιλάμβανε πεζοπορία και βουτιά σε καταρράκτες. Η Αμπρόσιο έδειξε στους δώδεκα περίπου εκατομμύρια ακόλουθούς της στο Instagram εικόνες από την απόδρασή τους, ενώ στη λεζάντα που συνόδευε το φωτογραφικό της άλμπουμ σχολίασε: «Εκεί όπου το φως χορεύει ανάμεσα στα δέντρα και η φύση αντηχεί αρχαία σοφία. Ευχαριστώ, όρος Σάστα».
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