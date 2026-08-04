Άντριου Γκάρφιλντ και Μόνικα Μπαρμπάρο: Χέρι-χέρι στο πάρτι μετά την πρεμιέρα της νέας της ταινίας

Το ζευγάρι εθεάθη να αποχωρεί από το Crane Club τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τον εορτασμό για την επικείμενη κυκλοφορία της ταινίας, η οποία θα προβληθεί στις 7 Αυγούστου στην Αμερική. Οι δύο ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά μαζί στο πάρτι «Best Performances» του περιοδικού W στο Λος Άντζελες, τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.Μετά τις φήμες περί ειδυλλίου, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Άντριου Γκάρφλιντ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση με τη Μόνικα Μπάρμπαρο στο φεστιβάλ Γκλάστονμπερι. Αργότερα το ίδιο καλοκαίρι, το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του στο Γουίμπλεντον.