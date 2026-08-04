Άντριου Γκάρφιλντ και Μόνικα Μπαρμπάρο: Χέρι-χέρι στο πάρτι μετά την πρεμιέρα της νέας της ταινίας
Άντριου Γκάρφιλντ και Μόνικα Μπαρμπάρο: Χέρι-χέρι στο πάρτι μετά την πρεμιέρα της νέας της ταινίας
Η πρωταγωνίστρια του «One Night Only» εμφανίστηκε με μαύρο μίνι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, ενώ ο ηθοποιός και σύντροφός της επέλεξε ένα πράσινο κοστούμι
Στο πλευρό της Μόνικα Μπαρμπάρο στάθηκε ο Άντριου Γκάρφιλντ, συνοδεύοντάς τη στο πάρτι που ακολούθησε την πρεμιέρα της νέας της ταινίας στη Νέα Υόρκη.
Η 36χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί μαζί με τον Κάλουμ Τέρνερ στη ρομαντική κωμωδία «One Night Only», όπου υποδύονται δύο αγνώστους που προσπαθούν να βρουν τον έρωτα τη μοναδική νύχτα του χρόνου κατά την οποία το προγαμιαίο σεξ είναι νόμιμο.
Η Μπάρμπαρο επέλεξε για την περίσταση ένα μαύρο μίνι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες και τσαντάκι. Νωρίτερα το ίδιο βράδυ, στην πρεμιέρα, είχε εμφανιστεί με λευκό μεταξωτό φόρεμα τύπου slip. Από την πλευρά του, ο σύντροφος και συνάδελφός της εμφανίστηκε στο πάρτι με ένα πράσινο κοστούμι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή τους
Η 36χρονη ηθοποιός πρωταγωνιστεί μαζί με τον Κάλουμ Τέρνερ στη ρομαντική κωμωδία «One Night Only», όπου υποδύονται δύο αγνώστους που προσπαθούν να βρουν τον έρωτα τη μοναδική νύχτα του χρόνου κατά την οποία το προγαμιαίο σεξ είναι νόμιμο.
Η Μπάρμπαρο επέλεξε για την περίσταση ένα μαύρο μίνι φόρεμα με βαθύ ντεκολτέ, το οποίο συνδύασε με μαύρες γόβες και τσαντάκι. Νωρίτερα το ίδιο βράδυ, στην πρεμιέρα, είχε εμφανιστεί με λευκό μεταξωτό φόρεμα τύπου slip. Από την πλευρά του, ο σύντροφος και συνάδελφός της εμφανίστηκε στο πάρτι με ένα πράσινο κοστούμι.
Δείτε βίντεο και φωτογραφίες από την εμφάνισή τους
@extra_tv
#AndrewGarfield supported GF #MonicaBarbaro at the NYC premiere of her movie OneNightOnly. ❤️ He skipped the red carpet, but the couple was spotted together at the after-party. (📸/🎥: Backgrid)♬ original sound - ExtraTV
Το ζευγάρι εθεάθη να αποχωρεί από το Crane Club τις πρώτες πρωινές ώρες, μετά τον εορτασμό για την επικείμενη κυκλοφορία της ταινίας, η οποία θα προβληθεί στις 7 Αυγούστου στην Αμερική. Οι δύο ηθοποιοί φωτογραφήθηκαν για πρώτη φορά μαζί στο πάρτι «Best Performances» του περιοδικού W στο Λος Άντζελες, τον Ιανουάριο του περασμένου έτους.
Μετά τις φήμες περί ειδυλλίου, δημοσιεύματα ανέφεραν ότι ο Άντριου Γκάρφλιντ έκανε την πρώτη του δημόσια εμφάνιση με τη Μόνικα Μπάρμπαρο στο φεστιβάλ Γκλάστονμπερι. Αργότερα το ίδιο καλοκαίρι, το ζευγάρι επιβεβαίωσε τη σχέση του στο Γουίμπλεντον.
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