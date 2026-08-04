Αντώνης Σαμαράς: Συλλυπήθηκε και αποχώρησε αμέσως από την κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη
Αντώνης Σαμαράς: Συλλυπήθηκε και αποχώρησε αμέσως από την κηδεία του Γιάννη Βαρβιτσιώτη
Ο πρώην πρωθυπουργός δεν έμεινε για την εξόδιο ακολουθία
Στη Μητρόπολη για το τελευταίο αντίο στον Γιάννη Βαρβιτσιώτη βρέθηκε και ο πρώην πρωθυπουργός, Αντώνης Σαμαράς. Αφού συλλυπήθηκε την οικογένεια του ιστορικού στελέχους της Νέας Δημοκρατίας και προσκύνησε τη σορό του, ο κ. Σαμαράς αποχώρησε από την Μητρόπολη Αθηνών.
Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο σπίτι του στην Αθήνα, ανήμερα των 93ων γενεθλίων του. Η εξόδιος ακολουθία τελείται με στρατιωτικές τιμές αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή θα γίνει στο Α΄ Νεκροταφείο. Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
Ο Γιάννης Βαρβιτσιώτης, το ιστορικό στέλεχος της ΝΔ έφυγε από τη ζωή την Κυριακή 2 Αυγούστου, στο σπίτι του στην Αθήνα, ανήμερα των 93ων γενεθλίων του. Η εξόδιος ακολουθία τελείται με στρατιωτικές τιμές αυτή την ώρα στη Μητρόπολη Αθηνών, ενώ η ταφή θα γίνει στο Α΄ Νεκροταφείο. Επικήδειο θα εκφωνήσει ο πρωθυπουργός, Κυριάκος Μητσοτάκης.
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