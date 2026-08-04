Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες νοσηλείας
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Κριστίνα Άπλγκεϊτ Νοσοκομείο Εξιτήριο

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες νοσηλείας

Εκπρόσωπός της είχε τονίσει ότι η ηθοποιός αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σύνθετα προβλήματα υγείας - Τα τελευταία χρόνια δίνει μάχη με τη σκλήρυνση κατά πλάκας

Η Κριστίνα Άπλγκεϊτ πήρε εξιτήριο από το νοσοκομείο μετά από σχεδόν τέσσερις μήνες νοσηλείας
Ιωάννα Μαρίνου
Εξιτήριο πήρε η Κριστίνα Άπλγκεϊτ έπειτα από τέσσερις μήνες νοσηλείας, εν μέσω της  μάχης της με τη σκλήρυνση κατά πλάκας.

Σύμφωνα με πληροφορίες του TMZ, η ηθοποιός είχε μεταφερθεί σε νοσοκομείο του Λος Άντζελες στα τέλη Μαρτίου. Πηγή από το περιβάλλον της ανέφερε πως βρίσκεται πλέον στο σπίτι της και η κατάστασή της είναι καλή.

Το ίδιο μέσο είχε αποκαλύψει την άνοιξη, ότι η Άπλγκεϊτ νοσηλευόταν, χωρίς ωστόσο να έχουν γίνει γνωστοί ούτε οι λόγοι της εισαγωγής της ούτε η διάρκεια της παραμονής της στο νοσοκομείο.

Λίγο αργότερα, η ηθοποιός είχε καθησυχάσει τους θαυμαστές της μέσα από ανάρτησή της στο Instagram, ευχαριστώντας τους για «την έκρηξη αγάπης και τις ευχές».

Μαζί με μια φωτογραφία του βιβλίου της You With The Sad Eyes, είχε αναφερθεί στην πορεία της υγείας της, γράφοντας: «Είμαι μια δυνατή γυναίκα και κάθε μέρα γίνομαι πιο δυνατή και καλύτερα. Αφιερώνω λίγο χρόνο για να επικεντρωθώ στην υγεία μου, αλλά σύντομα θα επιστρέψω με περισσότερα να πω».


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Εκείνη την περίοδο, εκπρόσωπός της είχε αρνηθεί να διευκρινίσει αν εξακολουθούσε να νοσηλεύεται ή έκανε κάποια θεραπεία, επισημαίνοντας πως η ηθοποιός αντιμετωπίζει εδώ και χρόνια σύνθετα προβλήματα υγείας, για τα οποία έχει μιλήσει δημόσια τόσο στα απομνημονεύματά της όσο και στο podcast της.

Παράλληλα, η συμπαρουσιάστριά της στο podcast MeSsy, Τζέιμι-Λιν Σίγκλερ, είχε ανακοινώσει στις 31 Μαρτίου ότι η εκπομπή θα διακόψει προσωρινά τη λειτουργία της, καθώς και οι δύο θα αφοσιώνονταν στις περιοδείες για την προώθηση των βιβλίων τους.
Ιωάννα Μαρίνου

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