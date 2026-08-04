Παντρεύτηκαν κρυφά ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ; Τα δαχτυλίδια που πυροδότησαν τις φήμες στο Παρίσι
Παντρεύτηκαν κρυφά ο Μπράντλεϊ Κούπερ και η Τζίτζι Χαντίντ; Τα δαχτυλίδια που πυροδότησαν τις φήμες στο Παρίσι
Το μοντέλο και ο ηθοποιός είναι σε σχέση από το 2023
Φήμες ότι η Τζίτζι Χαντίντ και ο Μπράντλεϊ Κούπερ παντρεύτηκαν κρυφά, έχουν προκαλέσει οι τελευταίες κοινές τους εμφανίσεις στο Παρίσι και συγκεκριμένα τα δαχτυλίδια που φορούσαν και έμοιαζαν με βέρες.
Το μοντέλο και ο ηθοποιός εθεάθησαν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου να περπατούν χέρι χέρι στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, με αθλητικά ρούχα και γυαλιά ηλίου. Εκείνο όμως που τράβηξε την προσοχή ήταν τα δαχτυλίδια που φορούσαν και οι δύο στον παράμεσο του αριστερού χεριού.
Δείτε φωτογραφίες
Το ζευγάρι έδειχνε ιδιαίτερα ευδιάθετο κατά τη διάρκεια της βόλτας του, με τις φωτογραφίες που κυκλοφόρησαν να αναζωπυρώνουν τα σενάρια περί μυστικού γάμου, χωρίς ωστόσο να υπάρχει μέχρι στιγμής κάποια επίσημη επιβεβαίωση.
Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την παρουσία τους στον γάμο της στενής φίλης της Χαντίντ, Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι.
Η Χαντίντ και ο Κούπερ είναι σε σχέση από το 2023 και από τότε έχουν επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας πιο σπάνιες κοινές εμφανίσεις ή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι πρώτες φήμες για τον δεσμό τους ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2023, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης. Τον Μάιο του 2025 επισημοποίησαν τη σχέση τους μέσω Instagram, με τη Χαντίντ να δημοσιεύει φωτογραφία στην οποία φιλιούνται κατά τη διάρκεια του πάρτι για τα 30ά γενέθλιά της.
Λίγους μήνες νωρίτερα, σε συνέντευξή της στη Vogue, το μοντέλο είχε περιγράψει τη σχέση τους ως «πολύ ρομαντική», τονίζοντας παράλληλα πόσο τυχερή αισθάνεται που έχει δίπλα της έναν άνθρωπο που ξέρει τι θέλει. «Το να βρίσκεις κάποιον που βρίσκεται σε ένα σημείο της ζωής του όπου ξέρει τι θέλει και τι του αξίζει, και να δουλεύετε και οι δύο ξεχωριστά ώστε να γίνεστε ο καλύτερος σύντροφος ο ένας για τον άλλον... Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερή», είχε δηλώσει. Είχε επίσης εκφράσει τον θαυμασμό της για τον ηθοποιό, λέγοντας: «Τον σέβομαι πάρα πολύ ως δημιουργό και νιώθω ότι μου προσφέρει τόσα πολλά: με ενθαρρύνει και πάνω απ' όλα με κάνει να πιστεύω στις δυνατότητές μου».
Αξίζει να σημειωθεί, ότι και οι δύο έχουν αποκτήσει από ένα παιδί από προηγούμενες σχέσεις τους. Η Χαντίντ έχει την κόρη της Κάι με τον Ζέιν Μάλικ, ενώ ο Κούπερ είναι πατέρας της Λέα Ντε Σεν από τη σχέση του με την Ιρίνα Σάικ. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιευτεί στο παρελθόν, τα παιδιά τους έχουν ήδη περάσει χρόνο μαζί, ενώ πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού ανέφεραν ότι, παρά τις απαιτήσεις της δουλειάς τους, δίνουν πάντα προτεραιότητα τόσο στη σχέση τους όσο και στις κόρες τους.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
Το μοντέλο και ο ηθοποιός εθεάθησαν τη Δευτέρα 3 Αυγούστου να περπατούν χέρι χέρι στους δρόμους της γαλλικής πρωτεύουσας, με αθλητικά ρούχα και γυαλιά ηλίου. Εκείνο όμως που τράβηξε την προσοχή ήταν τα δαχτυλίδια που φορούσαν και οι δύο στον παράμεσο του αριστερού χεριού.
Δείτε φωτογραφίες
Gigi Hadid and Bradley Cooper are sparking speculation they may have already tied the knot with matching rings! 💍 https://t.co/Ey1HijOrRB— ExtraTV (@extratv) August 3, 2026
Gigi Hadid and Bradley Cooper Wear Matching Rings, Spark Marriage Rumors https://t.co/w3z43wZmU7— The Right News, Right Now. (@BradPorcellato) August 3, 2026
Η κοινή τους εμφάνιση έρχεται περίπου έναν μήνα μετά την παρουσία τους στον γάμο της στενής φίλης της Χαντίντ, Τέιλορ Σουίφτ με τον Τράβις Κέλσι.
Η Χαντίντ και ο Κούπερ είναι σε σχέση από το 2023 και από τότε έχουν επιλέξει να κρατούν τη σχέση τους μακριά από τα φώτα της δημοσιότητας, κάνοντας πιο σπάνιες κοινές εμφανίσεις ή αναρτήσεις στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης.
Οι πρώτες φήμες για τον δεσμό τους ξεκίνησαν τον Οκτώβριο του 2023, όταν εθεάθησαν να δειπνούν μαζί σε εστιατόριο της Νέας Υόρκης. Τον Μάιο του 2025 επισημοποίησαν τη σχέση τους μέσω Instagram, με τη Χαντίντ να δημοσιεύει φωτογραφία στην οποία φιλιούνται κατά τη διάρκεια του πάρτι για τα 30ά γενέθλιά της.
Λίγους μήνες νωρίτερα, σε συνέντευξή της στη Vogue, το μοντέλο είχε περιγράψει τη σχέση τους ως «πολύ ρομαντική», τονίζοντας παράλληλα πόσο τυχερή αισθάνεται που έχει δίπλα της έναν άνθρωπο που ξέρει τι θέλει. «Το να βρίσκεις κάποιον που βρίσκεται σε ένα σημείο της ζωής του όπου ξέρει τι θέλει και τι του αξίζει, και να δουλεύετε και οι δύο ξεχωριστά ώστε να γίνεστε ο καλύτερος σύντροφος ο ένας για τον άλλον... Νιώθω πραγματικά πολύ τυχερή», είχε δηλώσει. Είχε επίσης εκφράσει τον θαυμασμό της για τον ηθοποιό, λέγοντας: «Τον σέβομαι πάρα πολύ ως δημιουργό και νιώθω ότι μου προσφέρει τόσα πολλά: με ενθαρρύνει και πάνω απ' όλα με κάνει να πιστεύω στις δυνατότητές μου».
Αξίζει να σημειωθεί, ότι και οι δύο έχουν αποκτήσει από ένα παιδί από προηγούμενες σχέσεις τους. Η Χαντίντ έχει την κόρη της Κάι με τον Ζέιν Μάλικ, ενώ ο Κούπερ είναι πατέρας της Λέα Ντε Σεν από τη σχέση του με την Ιρίνα Σάικ. Σύμφωνα με πληροφορίες που είχαν δημοσιευτεί στο παρελθόν, τα παιδιά τους έχουν ήδη περάσει χρόνο μαζί, ενώ πηγές από το περιβάλλον του ζευγαριού ανέφεραν ότι, παρά τις απαιτήσεις της δουλειάς τους, δίνουν πάντα προτεραιότητα τόσο στη σχέση τους όσο και στις κόρες τους.
Φωτογραφία άρθρου: Getty Images / Ideal Image
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