Σίσσυ Χρηστίδου: Με τη Χριστίνα Κοντοβά στην παραλία, δείτε φωτογραφίες
Σίσσυ Χρηστίδου: Με τη Χριστίνα Κοντοβά στην παραλία, δείτε φωτογραφίες
Στην παρέα της παρουσιάστριας ήταν και ο Κωνσταντίνος Βασάλος
Με τους φίλους της απολαμβάνει τις καλοκαιρινές της διακοπές η Σίσσυ Χρηστίδου. Ανάμεσα σε αυτούς η Χριστίνα Κοντοβά και ο Κωνσταντίνος Βασάλος.
Η παρουσιάστρια πέρασε μαζί τους στιγμές χαλάρωσης στην παραλία και δημοσίευσε στα social media σχετικά στιγμιότυπα. Σε ένα από αυτά απαθανατίζεται δίπλα στη σχεδιάστρια μόδας. Ακολούθησε ένα ακόμη που τη δείχνει να κάθεται κάτω από την ομπρέλα, ενώ λίγο πιο πίσω διακρίνεται ο πρώην παίκτης του Survivor και συνεργάτης της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».
Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram
Η παρουσιάστρια πέρασε μαζί τους στιγμές χαλάρωσης στην παραλία και δημοσίευσε στα social media σχετικά στιγμιότυπα. Σε ένα από αυτά απαθανατίζεται δίπλα στη σχεδιάστρια μόδας. Ακολούθησε ένα ακόμη που τη δείχνει να κάθεται κάτω από την ομπρέλα, ενώ λίγο πιο πίσω διακρίνεται ο πρώην παίκτης του Survivor και συνεργάτης της στην εκπομπή «Χαμογέλα και Πάλι».
Δείτε τις φωτογραφίες που ανέβασε στο Instagram
Ακολουθήστε το protothema.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
Δείτε όλες τις τελευταίες Ειδήσεις από την Ελλάδα και τον Κόσμο, τη στιγμή που συμβαίνουν, στο Protothema.gr
ΡΟΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ
Ειδήσεις Δημοφιλή Σχολιασμένα