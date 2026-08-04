Η ιδέα που γεννήθηκε σε μια ελληνική οικογενειακή επιχείρηση και άλλαξε για πάντα τον τρόπο που πίνουμε καφέ.
Άγγελος Μιχαλόπουλος: Ο γάμος - υπερπαραγωγή της κόρης του επιχειρηματία στην Ίο, δείτε φωτογραφίες
Άγγελος Μιχαλόπουλος: Ο γάμος - υπερπαραγωγή της κόρης του επιχειρηματία στην Ίο, δείτε φωτογραφίες
Με έναν τριήμερο εορτασμό και πεντακόσιους καλεσμένους ο Ιάσονας Χαραμής και η Έρικα Μιχαλοπούλου παντρεύτηκαν στο νησί που ο πατέρας της νύφης δραστηριοποιείται πάνω από δύο δεκαετίες
Ακόμη μιλάνε οι προσκεκλημένοι της οικογένειας Μιχαλόπουλου (Άγγελος Μιχαλόπουλος-Βασιλική Πετρίδου) για το τριήμερο που έζησαν από τις 24 έως τις 26 Ιουλίου στο νησί της Ίου με αφορμή τον γάμο της κόρης του επιχειρηματία.
Η Έρικα Μιχαλοπούλου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Ιάσονα Χαραμή, εγγονό του αείμνηστου Σπήλιου Χαραμή μετά από μια σχέση που μετράει σχεδόν δύο χρόνια.
Το ζευγάρι που κινείται πάντα σε χαμηλούς τόνους ειδικά σε ότι αφορά την δημόσια εικόνα τους επέλεξε το νησί της Ίου όπου ο πατέρας της νύφης Άγγελος Μιχαλόπουλος δραστηριοποιείται στον τομέα των ξενοδοχείων και αυτού που λέμε luxury hospitality.
Η καλαίσθητη πρόσκληση ήταν ένα κοχύλι με τα μικρά ονόματα του ζεύγους στα Αγγλικά (Jason-Erika) ενώ είχαν προβλεφθεί τα πάντα από τις δύο οικογένειες για την φιλοξενία των καλεσμένων τους.
Το πρώτο που ήταν επί της ουσίας ένα welcome πάρτι έλαβε χώρα την Παρασκευή το βράδυ στους χώρους του Μουσείου «Γαϊτης-Σίμωση», όμως η μεγάλη μέρα ήταν το Σάββατο.
Οι προσκεκλημένοι άρχισαν να καταφτάνουν στην ώρα τους για το μυστήριο που έλαβε χώρα στον περιβάλλοντα χώρο έξω από το εκκλησάκι που υπάρχει στην κατοικία της οικογένειας Μιχαλοπούλου.
Κουμπάροι στο μυστήριο ήταν ο Ηλίας Σάρας και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης οι οποίοι κατά την διάρκεια του «Ησαΐα χόρευε» δέχτηκαν άφθονο το ρύζι που εκτόξευαν οι καλεσμένοι στην τελετή.
Εκτός από τον εκπληκτικό μπουφέ στον οποίο μπορούσες να βρεις ότι ήθελες σε σούσι, σαλάτες, σασίμι κ.λ.π υπήρχαν ειδικά σημεία όπου ψήνονταν εκλεκτά κρέατα-από παϊδάκια αρνιού μέχρι μπριζόλες τόμαχοκ-υπήρχε καθιστό γαμήλιο δείπνο πέντε πιάτων!
Η είσοδος του ζευγαριού συνοδεύτηκε από μια πανδαισία πυροτεχνημάτων που φώτισαν τον ουρανό της Ίου σε ένα μοναδικό θέαμα, ενώ μετά το δείπνο ακολούθησε ένα τρελό πάρτι που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα.
Ένα συγκρότημα και dj’s κράτησαν αμείωτο το κέφι των καλεσμένων που χόρευαν ασταμάτητα, ενώ εκτός από εξαιρετικό τζελάτο γύρω στις τέσσερις και μισή το πρωί, αυτοί που πείνασαν απόλαυσαν mac & cheese.
Την επόμενη το τελευταίο κάλεσμα απαιτούσε πολύ πιο χαλαρό dress code αφού οι τυχεροί προσκεκλημένοι απόλαυσαν ένα beach party στο beach bar της οικογένειας στην παραλία Κουμπάρα, με το οποίο έκλεισε το τριήμερο του γάμου.
Η Έρικα Μιχαλοπούλου παντρεύτηκε τον εκλεκτό της καρδιάς της Ιάσονα Χαραμή, εγγονό του αείμνηστου Σπήλιου Χαραμή μετά από μια σχέση που μετράει σχεδόν δύο χρόνια.
Το ζευγάρι που κινείται πάντα σε χαμηλούς τόνους ειδικά σε ότι αφορά την δημόσια εικόνα τους επέλεξε το νησί της Ίου όπου ο πατέρας της νύφης Άγγελος Μιχαλόπουλος δραστηριοποιείται στον τομέα των ξενοδοχείων και αυτού που λέμε luxury hospitality.
Η καλαίσθητη πρόσκληση ήταν ένα κοχύλι με τα μικρά ονόματα του ζεύγους στα Αγγλικά (Jason-Erika) ενώ είχαν προβλεφθεί τα πάντα από τις δύο οικογένειες για την φιλοξενία των καλεσμένων τους.
Ο γάμος του καλοκαιριούΉταν κατά γενική ομολογία ένας εκπληκτικός γάμος με τρία εξαιρετικής αισθητικής πάρτι τα οποία ξεκίνησαν στις 24 Ιουλίου και τελείωσαν την Κυριακή 26 του μήνα, με πάνω από πεντακόσιους καλεσμένους από διάφορους χώρους του επιχειρείν.
Το πρώτο που ήταν επί της ουσίας ένα welcome πάρτι έλαβε χώρα την Παρασκευή το βράδυ στους χώρους του Μουσείου «Γαϊτης-Σίμωση», όμως η μεγάλη μέρα ήταν το Σάββατο.
Οι προσκεκλημένοι άρχισαν να καταφτάνουν στην ώρα τους για το μυστήριο που έλαβε χώρα στον περιβάλλοντα χώρο έξω από το εκκλησάκι που υπάρχει στην κατοικία της οικογένειας Μιχαλοπούλου.
Κουμπάροι στο μυστήριο ήταν ο Ηλίας Σάρας και ο Δημήτρης Θεοδωρίδης οι οποίοι κατά την διάρκεια του «Ησαΐα χόρευε» δέχτηκαν άφθονο το ρύζι που εκτόξευαν οι καλεσμένοι στην τελετή.
Το πάρτιΑποχώρησαν με ένα ηλεκτρικό τρίκυκλο στην πινακίδα του οποίου δέσποζε το «Just Married» και λίγη ώρα μετά ακολούθησε το γαμήλιο πάρτι στο «Pathos», ένα εκπληκτικό κλαμπ που ανήκει στην οικογένεια Μιχαλόπουλου.
Εκτός από τον εκπληκτικό μπουφέ στον οποίο μπορούσες να βρεις ότι ήθελες σε σούσι, σαλάτες, σασίμι κ.λ.π υπήρχαν ειδικά σημεία όπου ψήνονταν εκλεκτά κρέατα-από παϊδάκια αρνιού μέχρι μπριζόλες τόμαχοκ-υπήρχε καθιστό γαμήλιο δείπνο πέντε πιάτων!
Η είσοδος του ζευγαριού συνοδεύτηκε από μια πανδαισία πυροτεχνημάτων που φώτισαν τον ουρανό της Ίου σε ένα μοναδικό θέαμα, ενώ μετά το δείπνο ακολούθησε ένα τρελό πάρτι που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα.
Ένα συγκρότημα και dj’s κράτησαν αμείωτο το κέφι των καλεσμένων που χόρευαν ασταμάτητα, ενώ εκτός από εξαιρετικό τζελάτο γύρω στις τέσσερις και μισή το πρωί, αυτοί που πείνασαν απόλαυσαν mac & cheese.
Την επόμενη το τελευταίο κάλεσμα απαιτούσε πολύ πιο χαλαρό dress code αφού οι τυχεροί προσκεκλημένοι απόλαυσαν ένα beach party στο beach bar της οικογένειας στην παραλία Κουμπάρα, με το οποίο έκλεισε το τριήμερο του γάμου.
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