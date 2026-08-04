Άγγελος Μιχαλόπουλος: Ο γάμος - υπερπαραγωγή της κόρης του επιχειρηματία στην Ίο, δείτε φωτογραφίες

Το πάρτι

Οι προσκεκλημένοι άρχισαν να καταφτάνουν στην ώρα τους για το μυστήριο που έλαβε χώρα στον περιβάλλοντα χώρο έξω από το εκκλησάκι που υπάρχει στην κατοικία της οικογένειας Μιχαλοπούλου.Κουμπάροι στο μυστήριο ήταν οκαι οοι οποίοι κατά την διάρκεια του «Ησαΐα χόρευε» δέχτηκαν άφθονο το ρύζι που εκτόξευαν οι καλεσμένοι στην τελετή.Αποχώρησαν με ένα ηλεκτρικό τρίκυκλο στην πινακίδα του οποίου δέσποζε το «Just Married» και λίγη ώρα μετά ακολούθησε το γαμήλιο πάρτι στο «Pathos», ένα εκπληκτικό κλαμπ που ανήκει στην οικογένεια Μιχαλόπουλου.Εκτός από τον εκπληκτικό μπουφέ στον οποίο μπορούσες να βρεις ότι ήθελες σε σούσι, σαλάτες, σασίμι κ.λ.π υπήρχαν ειδικά σημεία όπου ψήνονταν εκλεκτά κρέατα-από παϊδάκια αρνιού μέχρι μπριζόλες τόμαχοκ-υπήρχε καθιστό γαμήλιο δείπνο πέντε πιάτων!Η είσοδος του ζευγαριού συνοδεύτηκε από μια πανδαισία πυροτεχνημάτων που φώτισαν τον ουρανό της Ίου σε ένα μοναδικό θέαμα, ενώ μετά το δείπνο ακολούθησε ένα τρελό πάρτι που κράτησε μέχρι τα ξημερώματα.Ένα συγκρότημα και dj’s κράτησαν αμείωτο το κέφι των καλεσμένων που χόρευαν ασταμάτητα, ενώ εκτός από εξαιρετικό τζελάτο γύρω στις τέσσερις και μισή το πρωί, αυτοί που πείνασαν απόλαυσαν mac & cheese.Την επόμενη το τελευταίο κάλεσμα απαιτούσε πολύ πιο χαλαρό dress code αφού οι τυχεροί προσκεκλημένοι απόλαυσαν ένα beach party στο beach bar της οικογένειας στην παραλία Κουμπάρα, με το οποίο έκλεισε το τριήμερο του γάμου.