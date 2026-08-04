Η Μπέττυ Μαγγίρα κάνει διακοπές στη Σέριφο, δείτε φωτογραφία της με μαγιό
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Μπέττυ Μαγγίρα Σέριφος Μαγιό

Η Μπέττυ Μαγγίρα κάνει διακοπές στη Σέριφο, δείτε φωτογραφία της με μαγιό

Η παρουσιάστρια μοιράστηκε εικόνες από παραλία του κυκλαδίτικου νησιού

Η Μπέττυ Μαγγίρα κάνει διακοπές στη Σέριφο, δείτε φωτογραφία της με μαγιό
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ
Στη Σέριφο κάνει διακοπές η Μπέττυ Μαγγίρα, δημοσιεύοντας στα social media φωτογραφίες από τη θάλασσα.

Η παρουσιάστρια έκανε μπάνιο στην παραλία Ψιλή Άμμος. Τη Δευτέρα 3 Αυγούστου, εμφανίστηκε σε Instagram story της να ποζάρει με ένα λευκό μαγιό και γυαλιά ηλίου μέσα στο νερό.  Παράλληλα, μοιράστηκε με τους ακολούθους της μία θέα από το νησί, σημειώνοντας πως αυτή ήταν για εκείνη η «καλύτερη ώρα» μέσα στην ημέρα.

Δείτε τις φωτογραφίες

Η Μπέττυ Μαγγίρα κάνει διακοπές στη Σέριφο, δείτε φωτογραφία της με μαγιό
Η Μπέττυ Μαγγίρα κάνει διακοπές στη Σέριφο, δείτε φωτογραφία της με μαγιό

Η Μπέττυ Μαγγίρα κάνει διακοπές στη Σέριφο, δείτε φωτογραφία της με μαγιό
Ιωάννα Μαρίνου
7 ΣΧΟΛΙΑ

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