Αποχώρησαν η Κατερίνα Μουτσάτσου και δύο ακόμα στελέχη από το κόμμα Καρυστιανού, δείτε τις επιστολές παραίτησής τους

Αποχωρεί η Μαρία Ιωαννίδου του στενού πυρήνα των συνεργατών της προέδρου Μαρίας - «Αποχωρώ από μία αυταπάτη» αναφέρει ο Τάκης Κοτσόργιος σε επιστολή «καταπέλτη» που χαρακτηρίζει το κόμμα «μόρφωμα» - Η ηθοποιός που είχε γίνει ευρύτερα γνωστή με το βίντεο «i am hellene» φεύγει