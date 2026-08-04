Αυτή την Κυριακή με το ΘΕMA το εκπληκτικό αστυνομικό μυθιστόρημα του Άλκη Πετκώφ «Ή εγώ ή κανείς»

Ο καθένας με το δικό του τρόπο -συχνά κωμικοτραγικό- παλεύει για τον ίδιο στόχο: Νασώσει το επόμενο θύμα.Ακολουθώντας το παράδειγμα των κορυφαίων δημιουργών αστυνομικών μυθιστορημάτων -κυρίως της αμερικανικής σχολής, με πρώτο τον Ρέιμοντ Τσάντλερ- ο Άλκης Πετκώφ, ένας Έλληνας από τη Θεσσαλονίκη, «μόλις» 39 ετών, κατορθώνει να συνδυάσει ιδανικά κάποια συστατικά που μοιάζουν αντιφατικά: Την αγωνία με το χιούμορ, το σασπένς με τη διακωμώδηση και την ελαφρότητα καταστάσεων και -κυρίως- προσώπων. Το αποτέλεσμα είναι κάτι απόλυτα απολαυστικό και ασυνήθιστο, αν όχι εντελώς πρωτότυπο για τα ελληνικά δεδομένα του συγκεκριμένου λογοτεχνικού είδους.Το βασικό «όπλο» που χρησιμοποιεί ο Πετκώφ για να γοητεύσει αλλά και να αιφνιδιάσει ευχάριστα τον αναγνώστη, είναι το δίδυμο των ντετέκτιβ που αναλαμβάνουν να εξιχνιάσουν μια μυστηριώδη δολοφονία. Και ενώ το έγκλημα είναι φριχτό, η πλήρης ανομοιογένεια του ντουέτου παίζει το ρόλο του αναγκαίου αντίβαρου στη σκοτεινή ατμόσφαιρα του κακού. Διότι, πραγματικά, οι δύο αστυνομικοί είναι η «κιμωλία και το τυρί» όπως θα έλεγαν οι Αγγλοσάξονες, τόσο αταίριαστοι όσο το λάδι και το νερό, που αρνούνται επίμονα να αναμιχθούν, τόσο αντίθετοι όσο η ημέρα με τη νύχτα.Ο ένας είναι υπόδειγμα πολιτικής και πειθαρχικής ορθότητας, ο άλλος ένα «φρικιό» που μοιάζει περισσότερο με κακοποιό και περιθωριακό στοιχείο, παρά με κάποιον που ορκίστηκε να υπηρετεί το νόμο και την ασφάλεια των συμπολιτών του. Παρόλ' αυτά, ο πανέξυπνος και αντικομφορμιστής υπαστυνόμος Ορέστης Κυρίτσης, έστω και δύσκολα, έστω και απρόθυμα, θα καταφέρει να βρει έναν κώδικα συνεννόησης με τον ορθολογιστή και συντηρητικό προϊστάμενό του, τον αστυνόμο Δημήτρη Μπαντή. Και τότε κανείς δεν θα έχει όρεξη πια να γελάσει-ιδιαίτερα ο αόρατος δολοφόνος.Αυτή την Κυριακή το εξαιρετικό αστυνομικό θρίλερ «Ή εγώ ή κανείς» του Άλκη Πετκώφ είναι στο ΘΕΜΑ.