Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι αντάλλαζαν παθιασμένα φιλιά σε παραλία του Σαν Τροπέ
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Κέιτι Πέρι Τζάστιν Τριντό Θάλασσα Σαν Τροπέ

Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι αντάλλαζαν παθιασμένα φιλιά σε παραλία του Σαν Τροπέ

Το ζευγάρι εθεάθη αγκαλιά χωρίς να ενοχλείται από την παρουσία των παπαράτσι

Τζάστιν Τριντό και Κέιτι Πέρι αντάλλαζαν παθιασμένα φιλιά σε παραλία του Σαν Τροπέ
Ιωάννα Μαρίνου
Παθιασμένα φιλιά σε παραλία του Σαν Τροπέ αντάλλαζαν η Κέιτι Πέρι και ο Τζάστιν Τριντό κατά τη διάρκεια των διακοπών τους στη Νότια Γαλλία.

Σε  βίντεο που κυκλοφόρησε στο TMZ, δείχνει την τραγουδίστρια και τον πρώην πρωθυπουργό του Καναδά σε τρυφερές στιγμές, στην ακτή ενός beach club. Πιο αναλυτικά, το ζευγάρι εθεάθη αγκαλιά, όσο φιλιόταν, χωρίς να ενοχλείται από την παρουσία των παπαράτσι.

Δείτε το βίντεο


Η Πέρι και ο Τριντό φαίνεται να απολαμβάνουν τις κοινές τους διακοπές στη Νότια Γαλλία, καθώς πριν από λίγες ημέρες είχαν απαθανατιστεί να χαλαρώνουν πάνω σε σκάφος.

Ο φωτογραφικός φακός κατέγραψε τον Τζάστιν Τριντό να απλώνει αντηλιακό στην τραγουδίστρια, βοηθώντας την να προστατευτεί από τον ήλιο. Σε κάποια στιγμή, ο πρώην πρωθυπουργός φαίνεται να βάζει το χέρι του κάτω από το φόρεμά της, στην προσπάθειά του να το απλώσει καλύτερα.

Φωτογραφία άρθρου: BACKGRID / Backgrid UK / Profimedia
Ιωάννα Μαρίνου

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